Cómo funcionan las diversas maniobras, qué señales permiten detectarlas y qué hacer para intentar recuperar el dinero que ha sido sustraído

Las estafas bancarias dejaron de ser simples mensajes con errores de ortografía o llamados de supuestos empleados que piden una clave. Las nuevas modalidades combinan inteligencia artificial, suplantación de identidad y herramientas de acceso remoto para conseguir algo mucho más grave: tomar el control del teléfono, ingresar al home banking, solicitar préstamos y transferir los ahorros de las víctimas.

El riesgo ya no se limita a quienes tienen grandes sumas depositadas. Jubilados, ahorristas, usuarios de billeteras virtuales y personas que buscan resolver un problema con una tarjeta pueden quedar expuestos. En algunos casos, el engaño comienza con una consulta aparentemente inocente en internet y termina con una deuda que la víctima nunca pidió.

Uno de los casos más ilustrativos se conoció a través de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Una jubilada intentó realizar un reclamo ante Visa y buscó un teléfono en Google. Terminó comunicándose por WhatsApp con falsos operadores que le solicitaron datos personales, bancarios y fotografías de su DNI. Con esa información, los delincuentes ingresaron a su cuenta, solicitaron un préstamo por $7 millones y transfirieron el dinero. También habrían abierto cuentas a su nombre en billeteras virtuales y gestionado otros créditos. La mujer quedó sin sus ahorros y con una deuda que no había contraído.

La Justicia dictó una medida cautelar para que el Banco Provincia no le descontara cuotas ni realizara débitos relacionados con el préstamo cuestionado, mientras avanzaba la investigación, pero el episodio muestra que el daño puede ser doble: perder el dinero disponible y quedar obligado a pagar créditos que nunca se solicitaron.

Las seis estafas que pueden vaciar una cuenta bancaria

1. Clonan voces y videos con inteligencia artificial. Una de las modalidades más preocupantes utiliza audios, imágenes y videos manipulados para hacerse pasar por familiares, funcionarios o representantes de entidades financieras. Una llamada con la voz aparentemente idéntica a la de un hijo que necesita dinero o un video en el que un supuesto funcionario recomienda una inversión pueden generar confianza y acelerar una transferencia.

La inteligencia artificial facilita la creación de estos contenidos y permite que los delincuentes utilicen material disponible en redes sociales. Ya no alcanza con reconocer la voz o el rostro de una persona para confirmar que realmente está del otro lado de la comunicación.

2. Se hacen pasar por empleados del banco o de una tarjeta. Los delincuentes llaman o escriben por WhatsApp y alertan sobre una compra sospechosa, un problema de seguridad o una supuesta transferencia equivocada. Para resolverlo, solicitan datos personales, fotografías del documento o códigos de verificación.

En otras ocasiones, envían enlaces que conducen a páginas falsas que imitan las de bancos y billeteras virtuales. Cuando la víctima completa los datos, los estafadores los utilizan para ingresar a sus cuentas.

3. Instalan aplicaciones para controlar el celular. Es una de las maniobras más peligrosas, en las que el supuesto operador pide descargar un programa para verificar la identidad, solucionar un problema técnico o completar un trámite. En realidad, la aplicación puede permitir el acceso remoto al dispositivo.

Una vez que consiguen ese control, los delincuentes pueden observar información, acceder a aplicaciones financieras y realizar operaciones. Ninguna entidad financiera necesita que el cliente instale una aplicación de acceso remoto para resolver una gestión bancaria.

4. Utilizan códigos QR falsos para desviar pagos. Esta modalidad aprovecha una herramienta que se volvió habitual para pagar en comercios, restaurantes, estacionamientos y servicios. Los delincuentes generan un código QR que dirige a una página falsa o que está asociado a una cuenta bancaria o billetera virtual propia.

Una de las variantes consiste en colocar una etiqueta con un QR adulterado encima del código legítimo de un comercio. El cliente cree que está pagando al establecimiento, pero el dinero termina en una cuenta controlada por los estafadores.

También pueden circular códigos QR por mensajes, correos electrónicos o publicaciones que prometen descuentos, reintegros, premios o la posibilidad de regularizar una deuda, pero al escanearlos, la víctima puede llegar a un sitio que imita al de un banco o una billetera virtual y termina entregando sus credenciales.

La prevención exige revisar qué comercio o destinatario aparece antes de confirmar el pago. Si el QR abre una página que solicita claves bancarias, códigos de seguridad o datos de tarjetas, hay que cerrar la operación. También conviene desconfiar de etiquetas deterioradas, pegadas sobre otras o colocadas en lugares poco habituales, y confirmar con el comercio que el código es legítimo.

5. Roban la identidad y toman las cuentas de WhatsApp. Otra modalidad consiste en conseguir que la víctima entregue el código de activación de WhatsApp. Con ese dato, los delincuentes pueden registrar la cuenta en otro dispositivo y hacerse pasar por su titular. Después contactan a familiares, amigos y conocidos para pedir transferencias urgentes. También pueden utilizar la identidad robada para conseguir información adicional o intentar acceder a otros servicios.

6. Ofrecen inversiones, préstamos o beneficios falsos. Las promesas de ganancias extraordinarias, reintegros, premios o créditos inmediatos son otro mecanismo para captar datos y dinero. En algunos casos, los delincuentes utilizan videos falsos de funcionarios del Banco Central para promocionar supuestas inversiones respaldadas por el organismo.

La maniobra puede incluir un pago anticipado para liberar fondos, una transferencia a una plataforma inexistente o la entrega de datos bancarios. Una vez que reciben el dinero, los responsables interrumpen el contacto.

Cuántos reportes por delitos informáticos y fraudes recibió la UFECI

Las cifras de la UFECI muestran la dimensión del problema. Si bien la información no está actualizada sirve como muestra, ya que durante 2024, la unidad recibió 34.468 reportes por delitos informáticos, un aumento interanual del 21,1%. El fraude en línea concentró 21.729 reportes, equivalentes al 63% del total. Dentro de esa categoría, el 18% correspondió a fraudes mediante plataformas de home banking. También se registraron 4.637 reportes por usurpación de identidad y 2.877 por accesos ilegítimos.

El organismo advirtió, además, sobre el crecimiento de los fraudes vinculados con plataformas de inversión y falsas ofertas de trabajo. En estas maniobras, los delincuentes prometen ganancias o pagos por tareas sencillas y luego exigen transferencias para liberar supuestos dividendos, comisiones o remuneraciones. El avance de la inteligencia artificial agrega una dificultad: los mensajes y las comunicaciones falsas pueden resultar cada vez más convincentes. A eso se suman los engaños con QR, que explotan la costumbre de pagar sin efectivo y pueden pasar inadvertidos en una operación cotidiana.

Qué hacer si te vaciaron la cuenta o entregaste tus datos

La velocidad de reacción es fundamental. Si se sospecha que los delincuentes accedieron al teléfono o a las claves bancarias, el primer paso es comunicarse inmediatamente con el banco o la billetera virtual mediante sus canales oficiales. Hay que solicitar el bloqueo preventivo de los accesos, tarjetas y operaciones sospechosas.

Si se instaló una aplicación de acceso remoto, conviene dejar de utilizar ese dispositivo para operar con el banco y cambiar las claves desde otro equipo seguro. También es importante pedir a la entidad que registre formalmente el reclamo y entregue un número de gestión.

Si se realizaron transferencias no autorizadas, hay que informar los movimientos, identificar las cuentas receptoras y solicitar que se intente frenar o recuperar los fondos. No existe garantía de que el dinero pueda recuperarse, pero actuar rápidamente puede resultar decisivo.

El paso siguiente es realizar la denuncia penal y conservar todas las pruebas: capturas de pantalla, conversaciones, números telefónicos, correos electrónicos, comprobantes de transferencias, fotografías del QR utilizado y datos de las cuentas receptoras. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia recibe denuncias en denunciasufeci@mpf.gov.ar. También se puede acudir a una fiscalía cercana al domicilio. La información oficial sobre los canales de denuncia está disponible en el sitio del Ministerio Público Fiscal y en Argentina.gob.ar.

Las señales de alerta que pueden evitar una estafa

El Banco Central recomienda no compartir claves, contraseñas ni códigos de verificación. Tampoco se deben abrir enlaces enviados por WhatsApp, Telegram o correo electrónico cuando no se puede comprobar su origen. Hay algunas señales que deberían encender una alarma: un supuesto empleado que pide operar en el cajero automático mientras se mantiene una llamada, una persona que exige instalar una aplicación, un mensaje que reclama una transferencia urgente o una oferta que promete rendimientos extraordinarios sin riesgos.

En el caso de los QR, hay que verificar el nombre del destinatario y el importe antes de confirmar el pago. Si el código conduce a una página que solicita información bancaria sensible, no se debe continuar. Ante cualquier duda, lo mejor es pedir al comercio un medio de pago alternativo.

También hay que desconfiar de los teléfonos de atención encontrados en buscadores o redes sociales. Para comunicarse con un banco o una tarjeta, lo más seguro es utilizar el número que figura en la aplicación oficial, en el dorso de la tarjeta o en el sitio web verificado de la entidad.

Otra medida importante es activar la autenticación de dos factores en las aplicaciones, utilizar contraseñas diferentes y proteger el acceso al correo electrónico y al teléfono celular. Si se pierde repentinamente la señal del celular sin una explicación, conviene comunicarse con la compañía telefónica para descartar una duplicación no autorizada de la tarjeta SIM.

La regla más importante es sencilla: ningún banco, billetera virtual ni organismo público necesita conocer la clave del usuario para resolver un problema. Si alguien la pide, hay que cortar la comunicación.

Las estafas evolucionan, incorporan inteligencia artificial y aprovechan la confianza de las personas. Pero el mecanismo sigue teniendo un punto débil: necesitan que la víctima entregue información, instale una aplicación o realice una operación. Detenerse, verificar la identidad del interlocutor y revisar a quién se le envía el dinero puede evitar que un simple escaneo termine con la cuenta vacía.