Grupo SBS puso la lupa sobre una empresa que apuesta fuerte por Vaca Muerta y cuyas acciones podrían subir un 75% hacia fines de 2027

A la hora de buscar oportunidades de inversión vinculadas a Vaca Muerta, buena parte de las miradas del mercado suelen concentrarse en empresas como YPF, Pampa Energía o Vista Energy. Sin embargo, el desarrollo de la industria energética argentina también abre oportunidades para otras empresas que, pese a cotizar en Wall Street, tienen buena parte de sus planes de crecimiento puestos en el país y permiten invertir en ellas mediante CEDEARs.

Una de ellas es Golar LNG (GLNG), una empresa especializada en transformar gas natural en gas natural licuado (GNL) mediante instalaciones flotantes, un negocio que cobrará cada vez más relevancia a medida que Argentina avance con sus proyectos de exportación. Su participación en el desarrollo de Vaca Muerta despertó el interés de Grupo SBS, que decidió comenzar a seguir de cerca la evolución de sus acciones y le asignó un importante potencial de suba.

En un informe elaborado por José Ignacio Thome, analista senior de Equity de Grupo SBS, la firma proyectó que la acción podría alcanzar los u$s69 hacia fines de 2027, lo que supone un potencial de suba del 75% respecto a sus precios actuales.

Golar LNG, una forma diferente de invertir en Vaca Muerta

A diferencia de las empresas que se dedican a extraer petróleo y gas, el negocio de Golar LNG pasa por prestar un servicio a los productores de hidrocarburos que necesitan encontrar una salida comercial para sus reservas. A través de sus plantas flotantes, la empresa enfría el gas natural hasta convertirlo en líquido, lo que reduce considerablemente su volumen y permite transportarlo en barcos hacia países que necesitan importar energía.

Por prestar este servicio, Golar LNG cobra una tarifa de licuefacción que combina ingresos fijos con otros que dependen del precio internacional del gas. Este modelo de negocio le permite contar con cierta previsibilidad sobre sus ingresos futuros y, al mismo tiempo, beneficiarse de una eventual mejora en los precios de la energía.

"Vemos a GLNG como una plataforma con marcada visibilidad de crecimiento en un negocio con baja volatilidad relativa", sostuvo Thome, quien puso especial énfasis en los contratos de largo plazo que ya tiene firmados la empresa y en las posibilidades de seguir ampliando su capacidad de licuefacción.

En Argentina, Golar LNG es uno de los cinco integrantes de Southern Energy, el consorcio que busca convertir al país en un exportador de gas natural licuado a gran escala. La empresa posee el 10% del proyecto, mientras que el resto se distribuye entre Pan American Energy, con el 30%, YPF, con el 25%, Pampa Energía, con el 20%, y Harbour Energy, con el 15%.

Como parte de este proyecto, Golar LNG destinará dos de sus plantas flotantes al Golfo San Matías, frente a las costas de Río Negro. La primera, denominada Hilli, comenzaría a operar durante el segundo semestre de 2027 y tendrá una capacidad de licuefacción de 2,45 millones de toneladas anuales, mientras que la segunda, Esperanza, se incorporaría un año más tarde y podría procesar otros 3,5 millones de toneladas.

Las dos plantas cuentan con contratos de 20 años que, en conjunto, le permitirían a la empresa generar un EBITDA ajustado fijo de u$s685 millones por año, sin tener en cuenta los ingresos adicionales que podría obtener ante una mejora en el precio internacional del gas.

"Poniendo el foco en nuestra cobertura del sector energético local, GLNG surge como la alternativa que permite sumar exposición directa al GNL de Vaca Muerta al menos de corto plazo, hasta que hacia finales de la década inicien operación los FLNG del proyecto Argentina LNG (YPF, Eni, XRG)", explicó Thome.

Por qué Grupo SBS cree que la acción puede subir 75%

Para llegar a su precio objetivo de u$s69 por acción, Grupo SBS analizó cuánto dinero podría generar Golar LNG durante los próximos años a partir de los contratos que ya tiene firmados, las nuevas plantas que está construyendo y los ingresos adicionales que obtendría por su participación en los proyectos argentinos.

"Estimamos que la acción cuenta con un upside en nuestro escenario base de 75% hasta los USD69/acción hacia YE2027", precisó el analista de Grupo SBS.

Uno de los aspectos más interesantes del informe es la diferencia entre los resultados que presenta actualmente la empresa y aquellos que podría alcanzar una vez que sus inversiones comiencen a dar frutos. Si bien Golar LNG atraviesa una etapa de fuertes desembolsos y de menores ingresos por la salida temporal de operación de una de sus plantas, el panorama podría cambiar a partir de 2027.

En concreto, Grupo SBS proyectó la siguiente evolución del EBITDA ajustado atribuible a Golar LNG, un indicador que permite tener una aproximación a las ganancias que genera su negocio antes de descontar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones:

2026: u$s274 millones.

2028: u$s934 millones.

2030: u$s1.845 millones.

De cumplirse las estimaciones del broker, la empresa podría multiplicar por más de seis su EBITDA entre 2026 y 2030. Una parte importante de ese crecimiento estaría respaldada por los contratos que ya tiene firmados, aunque las proyecciones también contemplan la incorporación de nuevas plantas y determinados supuestos sobre el precio internacional del gas.

En relación con los ingresos fijos del negocio, Thome aseguró que el EBITDA atribuible "debería multiplicarse por 2,6x hacia 2028 con contratos ya firmados a 20 años", mientras que la incorporación de una cuarta planta flotante agregaría un potencial de crecimiento cercano al 50% sobre esa base fija, siempre que consiga un contrato en condiciones similares a las de Esperanza.

El escenario base de Grupo SBS contempla un precio de exportación del GNL argentino de u$s12,5 por millón de BTU a largo plazo, aunque también analiza escenarios más conservadores y otros más favorables, con precios de u$s8 y u$s17, respectivamente.

La evolución de esta variable será importante para los resultados de Golar LNG, dado que la empresa estima que podría obtener hasta u$s100 millones adicionales de EBITDA por cada dólar que aumente el precio de exportación del gas por encima de los u$s8 por millón de BTU.

Los riesgos que hay detrás del potencial de suba

Aunque las perspectivas de largo plazo resultan atractivas, los últimos resultados de Golar LNG muestran que la empresa todavía tiene un camino importante por recorrer antes de alcanzar las ganancias que proyecta Grupo SBS. En el tercer trimestre de 2026, sus ingresos fueron de u$s83,7 millones, un 32% menos que en el mismo período del año anterior, mientras que su EBITDA ajustado cayó un 33%, hasta los u$s55,8 millones.

Buena parte de esta caída se explicó por la finalización del contrato que tenía la planta Hilli en Camerún, donde operó durante ocho años y completó 156 cargamentos. Actualmente, la unidad se encuentra en un astillero de Singapur, donde se están realizando las obras necesarias para extender su vida útil y prepararla para comenzar a trabajar en Argentina durante la segunda mitad de 2027.

Mientras tanto, Golar LNG deberá afrontar un importante período de inversiones que, según las estimaciones de SBS, demandará alrededor de u$s4.350 millones entre 2026 y 2029. Esto supone un desafío financiero para una empresa que cerró el tercer trimestre del año con una deuda neta de u$s1.947 millones y que deberá recurrir a nuevas fuentes de financiamiento para completar sus proyectos.

Thome advirtió que uno de los principales riesgos de corto plazo es "el período sin ingresos de Hilli hasta el 2S27", al que se suman las obras pendientes en Argentina, la contratación de la cuarta planta flotante y, según el analista, "un apalancamiento elevado hasta que operen las unidades argentinas".

No obstante, el financiamiento de los proyectos argentinos y los avances comerciales de Southern Energy son dos cuestiones que juegan a favor de la empresa. A medida que se cierren nuevos acuerdos de venta de gas y avancen las obras de infraestructura necesarias para exportarlo, Golar LNG tendrá mayor previsibilidad sobre los ingresos que espera recibir durante las próximas décadas.

Cómo invertir en Golar LNG desde Argentina

Como se mencionó al inicio, los inversores argentinos pueden acceder a las acciones de Golar LNG sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior, dado que la empresa cuenta con su propio CEDEAR, que cotiza bajo el ticker GLNG. De esta manera, es posible incorporar a una cartera de inversiones una empresa extranjera cuyo crecimiento estará estrechamente relacionado con el desarrollo de Vaca Muerta.

Y es por todo esto que si buscamos alternativas de inversión vinculadas al crecimiento de Vaca Muerta, creemos que Golar LNG es una empresa que vale la pena tener en el radar, especialmente por los contratos que ya tiene firmados y el salto que podrían dar sus ganancias durante los próximos años. De todas formas, más allá del atractivo que supone un potencial de suba del 75%, debemos tener presente que buena parte de esa expectativa depende de proyectos que todavía están en desarrollo.

Por eso, consideramos que será fundamental seguir de cerca los avances de las obras, la evolución del endeudamiento y los nuevos acuerdos comerciales antes de dar por descontado el escenario que proyecta Grupo SBS.