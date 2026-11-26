Las diferencias en la cotización del dólar impactan en quienes viajan para la final y el verano, con precios que complican el intercambio de moneda

Ante la cercanía de las fiestas de fin de año, vacaciones de verano y la final de la Copa Libertadores el próximo sábado en Montevideo, donde Estudiantes de La Plata jugará la gran final y llevará alrededor de 40.000 hinchas, se espera un aluvión de argentinos en las próximas semanas. Por eso, pasa a ser un tema central cuál es el precio de dólar que deberán convalidar en caso de viajar con pesos y buscar cambiarlos del otro lado del Río de la Plata.

Más allá del fuerte incremento que tuvo el precio del dólar en Argentina, donde la cotización oficial minorista escaló hasta los $1.630 en bancos y en el MEP en billeteras digitales se acercó a los $1.700, sigue siendo más barato hacerse de divisas estadounidenses de manera doméstica que en el vecino país.

Es que en Uruguay se deberá convalidar un rango de precios en bancos y casas de cambio de entre $2.090 hasta un máximo de $2.100 por cada billete verde.

Es decir, en el punta a punta, se puede llegar a pagar en tierras charrúas hasta 29% más que en Banco Nación de Argentina.

Aunque un dato que hay que considerar es que, en caso de elegir no llevar efectivo, se debe tener cuidado al pagar con tarjetas de crédito y débito de bancos argentinos en el vecino país, debido a que para las compras en el exterior -quienes no cancelen el saldo en dólares- se calcula un tipo de cambio que resulta de la cotización del dólar oficial minorista más el 30% del adelanto al Impuesto a las Ganancias, que resulta en un "dólar tarjeta" aplicado de $2.119. Por lo que, si al cerrar la tarjeta no se cancelan los gastos directamente en dólares, se deberá pagar más con el "dólar tarjeta" que el precio mínimo que se consigue en Uruguay llevando pesos.

Así, comprar dólares en Argentina en bancos, en billeteras por medio del MEP e, incluso, en el segmento informal del blue, cuesta menos de lo que representa cambiar dinero directamente en Uruguay, en promedio, en los bancos y casas de cambio de dicho país.

Esto ocurre a pesar de que en noviembre se aceleró el movimiento doméstico del precio del dólar y escala 4,5% en el mes, más del doble de lo estimado para la inflación.

"Estamos frente a una combinación de factores que presionan tanto por el lado de una mayor demanda de dólares como por las perspectivas de una menor oferta de divisas. Sin embargo, el factor más preocupante es el deterioro de los fundamentos de la economía argentina, que debilita la confianza de los inversores y vuelve cada vez más difícil sostener la estabilidad cambiaria", detalla la economista Natalia Motyl.

En este sentido, esta experta indica que hoy el dólar "igual debería estar en $2.000 para estar a valores de 2025".

Una cifra que se asemeja al valor que se está convalidando en Uruguay para la venta de dólares a cambio de tomar pesos argentinos.

El precio del dólar en Uruguay con pesos argentinos ronda los $2.100

Dólar en Uruguay: precio más alto

Así, los argentinos que viajan a Uruguay tienen presente que, en caso de utilizar pesos argentinos para comprar dólares, será más caro que en la mayoría de bancos y billeteras nacionales.

Las causas que generan que en países vecinos se deba tener que desembolsar una mayor cantidad de pesos por cada dólar se debe a que nuestra moneda tiene cada vez un menor valor por la elevada devaluación local y la inflación más alta respecto a casi toda la región.

En todo 2026, por ejemplo, el tipo de cambio se deprecia, o es lo mismo a decir que subió su cotización, un 10%. Mientras que la inflación acumulada en los primeros 11 meses del año oscila el 28%.

A ello se le suma un dato operativo no menor para los países vecinos, que es que no buscan el efectivo argentino por el bajo valor nominal de los billetes.

Es que la máxima denominación local, que es $20.000, equivale en Argentina a u$s12,27, por lo que es una referencia baja frente al promedio de u$s25 a u$s30 de la región, o a los u$s100 de Estados Unidos.

Por lo tanto, el apetito en los países vecinos por los pesos es menor por los aspectos logísticos involucrados, que representa el alto costo de almacenar y trasladar los billetes, versus un valor muy bajo por cada papel guardado.

En concreto, hoy con $20.000 ni siquiera se compra un kilo de helado Premium en Buenos Aires, o en algunos casos no alcanza para pagar un menú ejecutivo para almorzar en un bar.

A ello se suma que el valor por el que se paga por "comprar" un peso argentino en Uruguay ronda los $ur0,02 por unidad desde mediados de 2024 a la fecha. Incluso, en algunas casas de cambio cayó a $ur0,015.

En otras palabras: los bancos y casas de cambio de Uruguay directamente no quieren quedarse con pesos argentinos y desalientan que los turistas lleguen con esa moneda.

Dólar en Uruguay con pesos argentinos: cómo calcular su precio

En caso de buscar comprar dólares con pesos argentinos en Uruguay se requiere realizar una "doble transacción", ya que la moneda que circula en el vecino país es el peso uruguayo, que es, lógicamente, el signo monetario que será referente para toda la operación.

De esta manera, primero los turistas deben cambiar sus pesos argentinos, al llegar al país vecino, por sus equivalentes uruguayos. En la mayoría de los bancos y casas de cambio charrúas se paga $ur0,02 por cada unidad nacional.

La segunda operación "instantánea" que se debe hacer es, ya al disponer de los pesos uruguayos, la compra de los dólares estadounidenses, cuya cotización para la venta es de $ur42 en promedio.

En consecuencia, este doble pasaje para comprar dólares con los pesos argentinos en Uruguay implica un valor $ar2.100, que resulta de las cotizaciones de compra y venta de las distintas monedas que intervienen en la transacción en las casas de cambio y bancos uruguayos.

El precio del dólar en Uruguay con los pesos argentinos se ha acercado al valor doméstico, igualmente, en la mayoría de los casos, conviene comprar los billetes verdes antes de viajar.