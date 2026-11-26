Un repaso por las carteras de los fondos de Retorno Total revela cuáles son los diez CEDEARs y ADRs que concentran la mayor parte de sus inversiones

Cuando se habla de invertir en CEDEARs, nombres como Nvidia, Google, Amazon o Apple suelen ser los primeros que aparecen sobre la mesa. Son empresas que conocemos, cuyos productos utilizamos a diario y que, en muchos casos, protagonizaron las grandes subas de Wall Street en los últimos años. Sin embargo, cuando miramos dónde ponen su dinero los administradores de fondos comunes de inversión, nos encontramos con un panorama algo diferente.

Al repasar las carteras de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) de Retorno Total, encontramos que el instrumento con mayor peso dentro de sus tenencias de CEDEARs y ADRs no está ligado al negocio de la inteligencia artificial ni pertenece a ninguna de las grandes empresas de Silicon Valley.

Cabe recordar que, este tipo de fondos, tienen como objetivo conseguir la mayor rentabilidad posible en función del riesgo asumido. A diferencia de aquellos que se especializan en bonos o acciones, sus administradores tienen mayor libertad para mover el dinero entre distintos activos según las condiciones del mercado. Su desempeño se suele evaluar frente a referencias como la inflación, el dólar, el S&P 500, entre otros.

El primer puesto quedó en manos del SPDR Gold Trust (GLD), un fondo que permite invertir en oro y al que los argentinos pueden acceder desde una cuenta comitente local, sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior ni comprar físicamente el metal. Con una participación del 24,22%, GLD se quedó con casi una cuarta parte del dinero que estos fondos tienen colocado en CEDEARs y ADRs. Para dimensionar su peso, basta con mencionar que supera ampliamente lo que representan Nvidia y Google juntas.

El oro se quedó con el primer puesto entre los CEDEARs

Invertir en oro no es ninguna novedad, pero la posibilidad de hacerlo a través de un CEDEAR simplificó considerablemente el acceso a este activo para los argentinos. Comprar un lingote, buscar dónde guardarlo y encontrar posteriormente un comprador son cuestiones que dejan de ser una preocupación cuando se opera a través del mercado de capitales.

El SPDR Gold Trust es un ETF que busca acompañar la evolución del precio del oro, descontados sus gastos. Su CEDEAR, identificado en el mercado local bajo el ticker GLD, se puede comprar y vender de manera similar a una acción argentina.

Como ocurre con otros CEDEARs, el precio en pesos está condicionado tanto por lo que sucede con el activo en el exterior como por los movimientos del dólar contado con liquidación (CCL). De esta manera, un inversor puede encontrarse con jornadas en las que el oro prácticamente no se mueve en el mercado internacional, pero su inversión aumenta de valor en moneda local debido a una suba del dólar financiero. Ahora bien, ¿qué lugar ocupa el oro dentro de una cartera? A diferencia de lo que sucede cuando compramos una acción, detrás de esta inversión no hay una empresa que venda productos, genere ganancias o distribuya dividendos entre sus accionistas.

Buena parte de su atractivo pasa por la posibilidad de preservar el poder adquisitivo del capital a largo plazo y contar con un activo que puede comportarse de manera diferente al mercado accionario. Esto cobra especial importancia para aquellos fondos que tienen una porción considerable de su dinero invertido en empresas tecnológicas.

De hecho, la presencia de los metales preciosos en el ranking no termina con GLD. Un poco más abajo encontramos al iShares Silver Trust (SLV), un instrumento que permite invertir en plata y que representa otro 3,27% de las tenencias.

Entre el oro y la plata, los fondos de Retorno Total tienen colocado más de una cuarta parte de su dinero invertido en CEDEARs y ADRs, aunque el primero explica la mayor parte de esa exposición.

Los 10 CEDEARs y ADRs con mayor peso en las carteras

Si bien el oro se llevó el primer puesto, al recorrer el resto del ranking queda claro que los administradores de fondos tampoco dejaron de lado las oportunidades de crecimiento que ofrece el sector tecnológico.

SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, aparece en segundo lugar, seguida por dos nombres que probablemente sean menos familiares para el inversor que recién comienza a operar en Bolsa, pero que tienen un papel fundamental en el desarrollo de la inteligencia artificial: Broadcom y Micron Technology.

Así quedó conformado el ranking de los diez instrumentos con mayor participación, ponderados por el patrimonio administrado:

SPDR Gold Trust (GLD): 24,22%.

(GLD): SpaceX (SPCX): 20,09%.

(SPCX): Broadcom (AVGO): 11,86%.

(AVGO): Micron Technology (MU): 11,86%.

(MU): Nvidia (NVDA): 8,78%.

(NVDA): Grupo Financiero Galicia (GGAL US): 4,93%.

(GGAL US): iShares Silver Trust (SLV): 3,27%.

(SLV): Google (GOOGL): 3,04%.

(GOOGL): Corporación América Airports (CAAP): 2,73%.

(CAAP): Mercado Libre (MELI): 1,93%.

En conjunto, estas diez posiciones representan el 92,7% del dinero colocado en CEDEARs y ADRs dentro del universo de los FCIs de Retorno Total, mientras que las primeras cinco explican por sí solas alrededor del 77%.

También llama la atención la ausencia de nombres como Apple, Microsoft, Amazon y Tesla entre los primeros diez puestos, especialmente si tenemos en cuenta la popularidad que tienen estas empresas entre los inversores particulares.

Esto no significa que los fondos no tengan dinero invertido en ellas, sino que su participación es menor a la de los activos que consiguieron entrar en el ranking.

Los fondos miran más allá de Nvidia

Durante los últimos años, Nvidia se convirtió prácticamente en sinónimo de inteligencia artificial para buena parte de los inversores de Wall Street. Aun así, detrás de esta tecnología existe un negocio mucho más amplio, en el que participan empresas que fabrican memorias, desarrollan chips a medida o venden los equipos necesarios para conectar miles de servidores.

Al mirar las posiciones de los fondos de Retorno Total, encontramos que tanto Broadcom como Micron Technology tienen un peso superior al de Nvidia, con una participación del 11,86% cada una.

Broadcom, por ejemplo, participa en el desarrollo de chips personalizados para grandes empresas tecnológicas y vende soluciones de conectividad que permiten manejar enormes volúmenes de información dentro de los centros de datos.

Micron, en cambio, tiene su negocio centrado en las memorias. Para entender la importancia de esta empresa, pensemos que los sistemas de inteligencia artificial necesitan procesar y almacenar cantidades cada vez mayores de información, algo que requiere una infraestructura mucho más sofisticada que la de una computadora tradicional.

Entre Broadcom, Micron y Nvidia reúnen el 32,5% de las tenencias de CEDEARs y ADRs, una cifra que permite dimensionar el espacio que ocupa el negocio de los semiconductores dentro de las carteras.

Google quedó bastante más atrás, con apenas un 3,04%, mientras que Mercado Libre, uno de los nombres más conocidos por los inversores argentinos, cerró el ranking con una participación inferior al 2%.

En el listado también aparecen Grupo Financiero Galicia y Corporación América Airports, dos empresas que permiten incorporar exposición a negocios vinculados a la actividad bancaria y aeroportuaria, respectivamente, y que tienen una dinámica bastante diferente a la de las grandes tecnológicas estadounidenses.

Qué podemos rescatar de estas carteras

Un ejercicio interesante que podemos hacer es comparar este ranking con nuestra propia cartera de CEDEARs. Si tenemos dinero invertido en Nvidia, Google, Microsoft, Amazon y otras grandes empresas de Wall Street, probablemente sintamos que estamos suficientemente diversificados porque contamos con acciones de cinco o seis negocios diferentes.

El problema aparece cuando buena parte de esas empresas depende de que se cumplan expectativas similares. Una desaceleración del gasto en inteligencia artificial o un cambio en el apetito por el riesgo de los inversores puede golpear simultáneamente a varias de nuestras posiciones.

En ese sentido, vale la pena prestar atención al lugar que ocupan el oro y la plata en las carteras de los fondos. Ambos pueden atravesar períodos de fuertes bajas, pero sus precios responden a factores que no necesariamente son los mismos que mueven las acciones tecnológicas.

Por supuesto, tampoco tendría demasiado sentido salir a vender nuestras acciones de Nvidia para comprar oro simplemente porque GLD encabeza el ranking. Los administradores de fondos tienen objetivos, plazos y necesidades que pueden ser muy diferentes a los de una persona que está invirtiendo sus ahorros para comprar un departamento, cambiar el auto o complementar sus ingresos.

Además, hay un detalle que no debemos perder de vista. Cuando hablamos de que GLD representa el 24,22%, nos referimos exclusivamente al dinero colocado en CEDEARs y ADRs, no a la totalidad del patrimonio de estos fondos, que también pueden tener bonos, letras y otros instrumentos.

Lo interesante de seguir las carteras de la industria es que podemos ampliar nuestra mirada sobre el mercado y descubrir oportunidades más allá de las acciones que están de moda. Incluso dentro de un negocio tan popular como el de la inteligencia artificial, hay empresas que reciben bastante menos atención mediática que Nvidia, pero que tienen un peso mayor en las carteras de estos inversores profesionales.