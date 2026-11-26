El gigante de Wall Street identifica la dolarización electoral como la gran amenaza cambiaria y analiza qué herramientas tiene Milei para enfrentarla

Acumular reservas es vital para Argentina ante las grandes deudas y obligaciones de 2027.

Para el banco más grande de los Estados Unidos, el camino hacia las elecciones presidenciales en la Argentina podría tener costos altísimos.

El JP Morgan le puso números al costo que podría tener para el BCRA una nueva ola de dolarización de las carteras privadas: una pérdida de reservas de unos u$s9.000 millones.

El diagnóstico del gigante financiero estadounidense llega en un momento particularmente sensible para el equipo económico de Luis Caputo, con una creciente presión sobre el tipo de cambio, un riesgo país que volvió a instalarse por encima de los 1.000 puntos básicos y una mayor demanda de cobertura cambiaria por parte de los inversores.

El escenario de estrés que plantea JP Morgan no constituye su hipótesis central para 2027. Sin embargo, el hecho de que una de las entidades financieras más influyentes de Wall Street haga una estimación sobre el impacto de una eventual dolarización electoral da cuenta de cuáles serán las preocupaciones del mercado a lo largo de los próximos meses.

Y, fundamentalmente, de la importancia que tendrá para el Gobierno acelerar la acumulación de reservas internacionales antes de que la campaña electoral entre en su etapa más intensa.

Dólar electoral: una amenaza que empieza a tomar forma

"La dolarización relacionada con las elecciones sigue siendo la principal vulnerabilidad externa", sostiene JP Morgan en su último informe para clientes sobre la economía argentina.

El banco advierte que las compras privadas de dólares ya se aceleraron hasta alcanzar el equivalente al 4,9% del Producto Bruto Interno, tomando el ritmo anualizado de los tres meses finalizados en septiembre.

Lo sucedido en las últimas ruedas cambiarias parecen darle sustento a esa preocupación.

Tal como adelantó iProfesional, en los bancos líderes del sistema financiero las compras de dólares de los ahorristas a través del home banking registraron incrementos de entre 45% y 60% tanto el viernes pasado como el martes último.

Según estimaciones de fuentes bancarias, ese movimiento habría representado operaciones diarias por entre u$s350 millones y u$s400 millones en el conjunto del sistema financiero. El miércoles, la demanda minorista volvió a ubicarse por encima de sus niveles habituales, con un incremento del orden del 20%.

Las señales de intervención oficial mediante instrumentos de cobertura cambiaria que detectaron las consultoras privadas durante las últimas ruedas también dan cuenta de la atención que el equipo económico está prestando a esos movimientos.

Riesgo país: Wall Street ya mira más allá de 2027

Uno de los aspectos más interesantes del diagnóstico de JP Morgan tiene que ver con las razones que explican el deterioro del precio de los bonos argentinos.

El banco sostiene que los rendimientos de los bonos de la deuda argentina se ampliaron más que en el resto de los países emergentes.

Esto sugiere, según la entidad, que los inversores están poniendo menos atención en los fundamentos económicos actuales y más en la posibilidad de una reversión de las políticas económicas planteadas desde el día uno por la administración Milei, y que se basa en el superávit fiscal.

El martes último, el riesgo país argentino alcanzó los 1.067 puntos, con un incremento acumulado del 35,6% en noviembre y del 89% desde comienzos de año.

Para JP Morgan, el mercado ya comenzó a incorporar en los precios de los activos el riesgo de un cambio de rumbo económico en caso de que Milei no sea reelegido.

Aunque el escenario central del informe contempla la continuidad del programa económico, la entidad advierte que espera una contienda electoral reñida y polarizada.

Los dólares que tendrá Milei para enfrentar el año electoral

JP Morgan reconoce que la Argentina llegará a las próximas elecciones presidenciales en mejores condiciones financieras que en anteriores ciclos electorales.

El superávit fiscal, los excedentes comerciales, la recuperación de las reservas desde niveles muy bajos y el creciente aporte de dólares de los sectores energético y minero constituyen fortalezas del actual esquema.

El banco proyecta exportaciones por u$s100.800 millones para este año y un superávit comercial de u$s35.300 millones.

Pero del otro lado del mostrador aparecen las necesidades financieras del Gobierno. JP Morgan calcula que la Argentina deberá afrontar obligaciones por u$s24.900 millones durante 2027, incluyendo los pagos al Fondo Monetario y los intereses.

El Gobierno apuesta al financiamiento de organismos multilaterales, las colocaciones de deuda en el mercado local y las compras de dólares por parte del Tesoro.

El informe también menciona los swaps con Estados Unidos y China como eventuales apoyos en el financiamiento del próximo año. De hecho, el ministro Caputo acaba de admitir que le solicitaron al gobierno chino la posibilidad de una activación del swap por u$s5.000 millones para ese fin.

En este contexto, la desaceleración que exhibieron las compras de divisas del Banco Central durante noviembre adquiere particular relevancia.

En su escenario base, JP Morgan prevé que las reservas brutas se mantengan relativamente estables durante 2027. Pero si se repitiera un episodio de tensión cambiaria similar al de 2025, podrían caer en unos u$s9.000 millones.

El panorama económico que proyecta el JP Morgan para el año electoral incluye un crecimiento muy bajo de la actividad económica.

La entidad espera una expansión de apenas 0,8% para este año y del 1,8% para el próximo, motorizado fundamentalmente por las exportaciones y los sectores más dinámicos, como el agro, la energía y la minería, pero con una limitada expansión del consumo privado.

En materia inflacionaria, proyecta un 31% para el cierre de 2026 y un 23% para 2027, por encima de las metas presupuestarias del Gobierno.

Incluso prevé que la inflación mensual vuelva a acelerarse durante el transcurso del año electoral.

Para el equipo económico, el desafío será llegar a esa instancia con un volumen de reservas que le permita afrontar una eventual dolarización de las carteras sin comprometer la estabilidad cambiaria.