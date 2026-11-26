El analista planteó que aún hay incertidumbre sobre la evolución cambiaria y señaló un posible salto en el costo de vida para los próximos años

Orlando Ferreres, uno de los economistas más escuchados del mercado, sostuvo que el tipo de cambio todavía tiene margen para seguir subiendo. La advertencia llega en medio de la escalada de la divisa, que superó los $1.600 en los últimos días.

El especialista fue cauto al marcar un límite. "Todavía puede aumentar más, un poco más, no mucho porque si no también se traduce en inflación", precisó en diálogo con Ahora Play.

Ferreres calculó que ese traslado podría generar "un poquito más de inflación" en los próximos meses. La suba del dólar ya encendió las alarmas en sectores industriales que dependen de insumos importados.

Consultado sobre el riesgo de que la divisa toque el techo de la banda, que el entrevistador ubicó en $1.925, Ferreres respondió: "Dentro de la banda cambiaria, por supuesto".

El economista ratificó que el dólar se moverá dentro de la banda tanto en el escenario optimista como en el pesimista. Para Ferreres, el tipo de cambio no debería escaparse de esos límites en el corto plazo.

Por qué Ferreres defiende un dólar más alto

El economista además defendió la necesidad de mantener un tipo de cambio competitivo. "El tipo de cambio tiene que estar siempre equilibrado", señaló.

Ferreres advirtió que la Argentina debe prepararse para un eventual cambio en la tendencia internacional. "En este momento, dado el comercio que estamos teniendo, estamos bien, pero hay que ver el momento que eso falte", completó.

El especialista respaldó la decisión oficial de convalidar la suba reciente. "Yo creo que también debiera subir un poco el tipo de cambio, porque entonces genera menos posibilidades de aumento para el año siguiente", sostuvo.

"Me parece bien que hayan dejado esto. Nosotros venimos pidiendo ese tipo de mejora del tipo de cambio porque estaba muy atrasado respecto de la inflación", agregó.

Ferreres ya consideraba atrasado el dólar en torno a $1.500. Según el economista, la corrección cambiaria reduce el riesgo de una corrida: "El aumento del tipo de cambio despeja un poco las perspectivas de una corrida que podría haber en el año electoral".

El especialista vinculó la demanda de divisas con el calendario electoral. "El comprar dólares es un negocio porque se sabe que muy posiblemente va a aumentar el año de elecciones", explicó.

Así, el ahorro se destina a dólares y no a inversión productiva. Ferreres considera que un dólar más alto hoy reduce ese incentivo especulativo.

Qué sectores ya empezaron a subir precios por el dólar

Ferreres advirtió que la suba del dólar puede trasladarse a precios. Las empresas alimenticias ya enviaron nuevas listas con aumentos superiores a los de períodos anteriores.

"Era un sector que estaba tranquilo, los alimentos, y ahora estamos viendo las listas de precios de empresas importantes que son más altas que las anteriores", detalló.

El economista atribuyó esas subas a "una mezcla de cosas": aumento salarial, alza de todos los costos, especialmente del crédito. "El préstamo lo tengo que cargar a alguien, lo tengo que cargar en el precio, no tengo remedio", graficó.

Ferreres coincidió en que, con precios internacionales de alimentos elevados, la suba del dólar se traslada a la canasta básica. "Y ahí pegan en la base de la pirámide", advirtió.

El impacto se sentirá especialmente en los hogares de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su presupuesto a alimentos.

Qué factores empujan el riesgo país a niveles críticos

Ferreres enumeró al menos seis factores detrás de la escalada del riesgo país a 1.125 puntos. Las dudas sobre los vencimientos de deuda encabezan la lista.

También mencionó la incertidumbre electoral, el menor dinamismo de la actividad y la caída de la recaudación. El triunfo demócrata en Estados Unidos, según Ferreres, dificultaría la asistencia vía swap, sumado a la suba de las tasas internacionales y la devaluación en Brasil.

Pese a ese cuadro, el economista consideró que la Argentina está mejor posicionada frente a un eventual default. "Tenemos unas exportaciones que andan muy bien y de ahí podemos sacar bastante fondos para el pago de la deuda", sostuvo.

Ferreres proyectó que el indicador podría perforar los 1.000 puntos en 2027. "Va a ser un riesgo alto, pero más bajo que el actual", estimó.

Como objetivo para el Gobierno, mencionó los 402 puntos que, según indicó, el índice marcaba el 10 de julio. Esa referencia quedó lejos con la escalada reciente.

Cómo proyecta Ferreres la Argentina de 2027

Para 2027, el escenario central prevé un crecimiento de 2% a 3%, con una inflación de entre 20% y 21%. Ferreres le asignó una probabilidad de 60%.

"Ese, todo el mundo firmaría que sí", afirmó. El economista consideró que se trata de un cuadro razonable, aunque aún con inflación elevada para estándares internacionales.

El escenario negativo contempla un PBI prácticamente estancado y más inflación, "parecido un poco a la situación actual". En cambio, Ferreres descartó una expansión de 4% o 5% por considerarla prácticamente imposible.

Según el economista, el escenario central depende de que "el Gobierno mantenga la calma y no se vuelva loco con medidas". Consultado sobre si esperaba un cambio en el estilo del Presidente, respondió: "Exacto, que Milei se tranquilice".

Ferreres consideró que la moderación en el discurso oficial será clave para consolidar el rumbo económico. La estabilidad política aparece como condición necesaria para alcanzar las metas de crecimiento e inflación proyectadas.