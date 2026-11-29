Las cuentas remuneradas ofrecen hasta 25% TNA y los plazos fijos llegan al 24%. Qué opción rinde más según el capital y cuáles son las condiciones

En medio de la tensión cambiaria, quienes buscan hacer rendir su dinero a corto plazo tienen dos alternativas que compiten por captar los pesos. Por un lado, se encuentran las cuentas remuneradas de billeteras y bancos digitales, las cuales brindan un intereses diarios y permiten disponer del dinero en cualquier momento.

Por otro lado, están los plazos fijos tradicionales, que ofrecen una tasa definida durante el plazo de colocación. Al 26 de noviembre, las cuentas remuneradas llegan a una tasa nominal anual (TNA) del 25%, mientras que seis entidades ofrecen un 24% para depósitos a 30 días.

No obstante, la diferencia entre ambos instrumentos no se limita al porcentaje anunciado, ya que algunas cuentas aplican topes de saldo o exigen cumplir determinados consumos para acceder al rendimiento máximo.

Además, el Banco Central incorporó una nueva exigencia para mejorar la comparación entre alternativas, por la cual bancos y billeteras deben informar el rendimiento de sus cuentas remuneradas a siete días.

Por lo tanto, la elección de una opción u otra no solo depende del capital, sino del plazo en el que el ahorrista necesita disponer de su dinero, su capital, entre otras cuestiones.

Cuánto pagan las billeteras y cuentas remuneradas

Fiwind encabeza el listado con una tasa del 25% TNA para los primeros $750.000. El excedente obtiene el rendimiento variable del fondo asociado, por lo que la tasa promocionada aplica a una parte del capital si se supera dicho monto.

Luego se encuentran Ualá, que ofrece hasta un 24% de tasa nominal anual para quienes cumplen los requisitos de su plan Plus 2. Para alcanzar ese nivel, es necesario acumular $500.000 en determinadas operaciones durante el mes.

En paralelo, la tasa base informada es del 19% y el saldo máximo remunerado es de 1 millón de pesos. Con operaciones elegibles por $50.000, la tasa sube al 20%. Banco BICA paga un 22% TNA sobre los primeros $750.000 de su Cuenta Positiva. Para el tramo que va de $750.001 a $2.250.000, la tasa baja al 19%, mientras que para saldos superiores llega al 16%.

Brubank, por su parte, ofrece un 22% TNA en Cuenta Max para clientes seleccionados, con un tope de $2 millones. Para el resto de los usuarios, la tasa informada es del 19%, con un límite remunerado de $1 millón.

Carrefour Banco informa una TNA del 20% para su Cuenta Digital, sin un tope de saldo remunerado. Sin embargo, establece un límite mensual para ingresar dinero a la cuenta, que al 26 de noviembre se ubicaba en $4.785.600.

Los intereses se calculan y acreditan diariamente, pero el saldo debe permanecer al menos 24 horas para generar rendimiento. También es necesario activar la opción "Activá tus Rendimientos" desde la aplicación.

Naranja X también ofrece un 20% TNA en su cuenta remunerada, pero aplica un límite de $1 millón: cualquier excedente permanece disponible, aunque no genera intereses. Para acceder al beneficio hay que activar la opción "Activá TNA" desde la aplicación y mantener el saldo hasta las 00:00, momento en que se calcula la remuneración.

Los intereses se acreditan diariamente, incluso durante los fines de semana y feriados. La entidad también ofrece sus Frascos, que permiten separar dinero durante períodos de entre 7 y 28 días y obtener una tasa del 20% TNA, con un límite de $30 millones. Es importante tener en cuenta que, a diferencia de los depósitos a plazo fijo, las tasas pueden variar constantemente.

Cuánto se paga por un plazo fijo a 30 días

Las tasas de los plazos fijos tradicionales varían considerablemente según la entidad. Al 26 de noviembre, las propuestas más altas llegan al 24% TNA, mientras que entre los bancos tradicionales de mayor volumen los rendimientos se ubican entre el 16% y el 21,5%.

Entre las entidades que ofrecen las tasas más elevadas aparecen Banco BICA, Banco CMF, Banco de Comercio, Banco Meridian, Reba Compañía Financiera y Cocos, todas con una TNA del 24% para depósitos a 30 días.

Detrás se encuentran Crédito Regional, con una tasa del 23,75%; Banco del Sol y Banco VOII, con el 23%; y Banco Mariva, con el 22,75%. En los bancos tradicionales, el panorama es diferente.

Banco Macro ofrece una TNA del 21,5% y Banco Provincia, del 21%. Les siguen Banco Nación, con el 19,25%; Credicoop, con el 18,5%; Galicia, con el 18,25%; Santander, con el 18%; e ICBC, con el 17,9%.

Por debajo aparecen BBVA y Banco Ciudad, ambos con una tasa del 17%, y Banco Patagonia, con el 16%. Para dimensionar la diferencia, una colocación de $1 millón durante 30 días genera aproximadamente $19.726 de intereses en una entidad que paga el 24% TNA.

En Banco Macro, con el 21,5%, el rendimiento estimado es de $17.671; en Banco Nación, con el 19,25%, llega a $15.822. En el extremo inferior, Banco Patagonia paga alrededor de $13.151. Por lo tanto, la diferencia entre la entidad que paga la tasa más alta y la más baja es de aproximadamente $6.575 por cada millón de pesos depositado durante un mes.

Cuándo conviene una cuenta remunerada y cuándo un plazo fijo

La principal ventaja de las cuentas remuneradas es la disponibilidad. El dinero permanece en la cuenta y puede utilizarse de forma inmediata para pagar, transferir o retirar, mientras genera intereses según las condiciones de cada entidad.

El plazo fijo, en cambio, exige inmovilizar el capital durante el período contratado. A cambio, el ahorrista conoce de antemano la tasa que recibirá al vencimiento, siempre que mantenga la colocación hasta esa fecha.

La diferencia se vuelve más importante cuando el capital supera los límites de las cuentas remuneradas. Fiwind, por ejemplo, ofrece la tasa más alta del relevamiento, pero solo la aplica sobre $750.000.

Con $2 millones, el interés calculado para ese tramo ronda los $15.411, mientras que un plazo fijo al 24% genera unos $39.452 sobre el capital completo. Ualá también tiene un límite de $1 millón remunerado.

Aunque puede igualar el rendimiento de un plazo fijo al 24% sobre ese importe, el resultado depende de cumplir el requisito de operaciones mensuales. Brubank Max, en cambio, permite alcanzar los $2 millones, pero su tasa del 22% está reservada a determinados clientes.

Por lo tanto, la decisión final depende de qué priorice cada ahorrista. Si se necesita tener los pesos disponibles, una cuenta remunerada puede resultar más conveniente, incluso cuando su tasa sea menor. Si puede prescindir del dinero durante 30 días y se opta por una entidad que pague el 24%, el plazo fijo ofrece un rendimiento competitivo sobre el capital completo.