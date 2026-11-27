La trayectoria de Carl Icahn estuvo marcada por operaciones agresivas, enfrentamientos con empresarios y presiones sobre compañías en las que detectaba oportunidades de negocio. Su estilo de negociación lo convirtió en uno de los inversores más temidos del mercado. Incluso Oliver Stone se inspiró en parte en su perfil para crear a Gordon Gekko, el personaje de la película Wall Street, convertido en un símbolo de la ambición financiera de los años 80 y 90.

Pero el poder económico que acumuló durante décadas se redujo drásticamente. Icahn, que tiene 90 años, llegó a reunir una fortuna de u$s26.000 millones en 2013. Hoy, según las estimaciones de Bloomberg, su patrimonio se ubica cerca de los u$s1.300 millones: apenas una vigésima parte de aquel máximo.

La dimensión de sus dificultades también aparece en sus compromisos financieros. El monto que Bloomberg calcula para su riqueza equivale a los préstamos que el empresario garantizó con acciones de Icahn Enterprises (IEP), su propio holding. Los títulos de esa compañía perdieron un 56% de su valor en lo que va del trimestre y acumulan un retroceso del 65% en los últimos doce meses.

El derrumbe no pasó inadvertido entre quienes protagonizaron enfrentamientos con el inversor. Bill Ackman, fundador del fondo Pershing Square, compartió en X información sobre la pérdida de patrimonio de su antiguo adversario. Michael Dell, creador de la compañía informática que lleva su apellido, publicó una crítica más contundente: "Carl Icahn no jugó limpio y no ganó".

Las operaciones que construyeron la leyenda de Carl Icahn

Antes de convertirse en uno de los nombres más conocidos de la inversión activista, Icahn se especializó en adquirir participaciones empresariales y disputar decisiones estratégicas. Había estudiado Filosofía en Princeton y tenía afición por el póquer, dos aspectos de su vida que contrastaban con la imagen de negociador implacable que desarrolló en los mercados. Este tipo de estrategias también aparece en el análisis sobre cómo invierten los millonarios y qué oportunidades encuentran en Argentina.

La operación sobre TWA, la aerolínea que tomó bajo su control durante los años 80, fue uno de los episodios decisivos de su carrera. La compañía terminó atravesando un fuerte endeudamiento y una posterior venta de activos, un desenlace que alimentó la reputación del financiero.

A lo largo de los años, su actividad se extendió a sectores muy diferentes. Texaco, Motorola, Yahoo, eBay, Apple, Netflix y Xerox estuvieron entre las compañías en las que intervino o buscó influir. Su método consistía en cuestionar el rumbo de las empresas y utilizar su participación accionaria para presionar a los responsables de administrarlas. Uno de sus movimientos más conocidos fue su apuesta por las acciones de Apple y su potencial de suba.

Ese estilo le permitió acumular poder, pero también multiplicó sus enfrentamientos. Dos de los más notorios involucraron a Bill Ackman y Michael Dell, mientras que sus negocios también lo llevaron a cruzarse con Donald Trump.

Herbalife: cómo terminó la disputa que enfrentó a Icahn y Ackman

El conflicto con Ackman se originó en una apuesta financiera de enorme magnitud. A fines de 2012, el fundador de Pershing Square anunció que había tomado una posición bajista de u$s1.000 millones contra Herbalife, empresa dedicada a la comercialización de productos nutricionales. El gestor sostenía que su modelo de negocios se apoyaba en prácticas piramidales dentro de su red de vendedores. La controversia tuvo amplia repercusión y fue retratada en esta nota sobre el millonario que buscaba derribar a Herbalife.

Icahn interpretó la situación de manera opuesta. En lugar de apostar contra la compañía, comenzó a comprar sus acciones hasta transformarse en su principal accionista. La diferencia de posiciones dio paso a una confrontación que rápidamente dejó de limitarse a las estrategias de inversión.

En enero de 2013, ambos protagonizaron una discusión televisada en CNBC. La transmisión dejó expuesta la enemistad entre los dos financistas: Icahn tachó de "llorón" a Ackman y este le calificó de "matón".

La apuesta del inversor consistía en aprovechar una eventual suba de Herbalife para perjudicar a quienes habían vendido acciones esperando que su precio bajara. Cuando la cotización aumenta con fuerza, los operadores que mantienen posiciones cortas pueden verse obligados a recomprar los títulos para limitar sus pérdidas. Ese mecanismo se conoce como short squeeze.

Ackman, entretanto, sufrió otro revés en su cartera. Su apuesta por la farmacéutica Valeant terminó en una fuerte caída: las acciones de la empresa perdieron un 57% en apenas dos días durante marzo de 2016.

La disputa por Herbalife se prolongó hasta 2018. Después de cinco años de sostener su posición bajista, Ackman decidió retirarse. Icahn, que había apostado por la recuperación de la compañía, terminó ganando aquella pulseada.

Michael Dell y Donald Trump, dos relaciones atravesadas por los negocios

El fundador de Dell también tuvo que enfrentar la presión del inversor. En 2013, Icahn cuestionó el proyecto de Michael Dell para sacar de bolsa a su propia compañía mediante una operación de u$s25.000 millones, respaldada por fondos de capital privado.

El financiero consideraba que el monto ofrecido no reflejaba el verdadero valor de la empresa y buscó impedir que la transacción avanzara en esas condiciones. Sin embargo, Michael Dell consiguió concretar su objetivo. Años después, el desarrollo de la inteligencia artificial impulsó el crecimiento de su negocio y multiplicó su fortuna, hasta ubicarlo entre los hombres más ricos del mundo. Su posición en ese ranking puede verse en el repaso de los empresarios tecnológicos más ricos del mundo.

Con Trump, la historia tuvo otro recorrido. Icahn había encontrado una oportunidad de negocio en los años 90 al comprar deuda depreciada del Trump Taj Mahal, el conocido casino de Atlantic City. Sin embargo, la relación entre ambos terminó deteriorándose. El casino fue uno de los negocios que atravesaron dificultades financieras, como se explica en el repaso de las empresas de Donald Trump que se declararon en quiebra.

En 2010, los empresarios se enfrentaron en los tribunales por el control de Trump Entertainment Resorts. Durante ese conflicto, Icahn llegó a cuestionar el valor comercial de la marca del magnate inmobiliario.

La relación quedó resumida en una declaración que Trump realizó en 2011: "Con Carl, la amistad termina donde empiezan los negocios".

Cinco años después, Icahn consiguió quedarse con el control de los antiguos casinos de Trump, justo antes de que el empresario llegara a la presidencia de Estados Unidos. Pese a los antecedentes, en 2017 Trump lo convocó para desempeñarse como asesor especial en materia de reforma regulatoria. La designación despertó sospechas entre quienes consideraron que el nombramiento también podía ser una forma de marcarle límites al inversor.

Hindenburg Research puso en duda las cuentas de Icahn Enterprises

El punto de inflexión para el conglomerado llegó en mayo de 2023. En ese momento, Hindenburg Research publicó una investigación que cuestionó la forma en que Icahn Enterprises valuaba sus activos y denunció que el holding utilizaba un mecanismo de remuneración a sus accionistas que comparó con un esquema Ponzi.

Icahn negó las acusaciones. Sin embargo, la publicación tuvo un impacto inmediato en el mercado: la capitalización bursátil de la compañía se redujo de u$s20.000 millones a u$s10.000 millones en cuestión de días.

El empresario intentó recuperar la confianza de los inversores mediante el anuncio de un dividendo de u$s2 por participación. La medida provocó una reacción positiva inicial y las acciones subieron un 26% durante una sola rueda.

La recuperación no se sostuvo. Las pérdidas vinculadas con sus inversiones, los resultados negativos de sus apuestas bajistas contra Wall Street y el endeudamiento terminaron debilitando la posición financiera del grupo.

Ahora, Icahn Enterprises enfrenta un vencimiento que agrega presión a su situación. La compañía advirtió que no puede garantizar la refinanciación de u$s1.400 millones en bonos que deberán pagarse en mayo de 2027.

Entre las entidades que podrían tener un papel en una eventual salida aparecen Jefferies, el banco de inversión de confianza de Icahn, y sus acreedores. Por el momento, ninguno anunció públicamente un compromiso de rescate.

La caída de Icahn y el regreso de sus antiguos adversarios

El escenario actual contrasta con el lugar que ocupó durante décadas en los mercados financieros. El inversor que construyó su fortuna mediante la compra de activos y participaciones en compañías ajenas ahora debe enfrentar los problemas de su propio grupo empresario.

La situación también reavivó las críticas de quienes mantuvieron disputas con él. En 2023, Ackman había publicado un mensaje sobre la reputación del financiero que volvió a cobrar relevancia frente a su deterioro patrimonial: "A lo largo de su dilatada trayectoria, Icahn se ha ganado muchos enemigos. No creo que tenga amigos de verdad".

La frase refleja el aislamiento que puede acompañar a una carrera atravesada por conflictos empresariales. A los 90 años, Icahn enfrenta la posibilidad de tener que desprenderse de activos en condiciones desfavorables para responder a sus obligaciones financieras.

El hombre que durante años buscó oportunidades en las dificultades de otras compañías quedó ahora expuesto a las mismas presiones que supo ejercer sobre sus adversarios. Y varios de ellos observan cómo evoluciona una crisis que amenaza con alterar definitivamente el legado del histórico tiburón de Wall Street.