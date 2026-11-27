La brecha cambiaria se achicó por debajo del 10% y el BCRA volvió a comprar dólares, tras cuatro ruedas. Qué otras dudas restan despejar en la City

Subsisten dudas sobre la acumulación de reservas y la persistente dolarización de los ahorristas.

Los anuncios de Caputo y las compras del BCRA estabilizan la situación, atribuyendo la volatilidad a factores externos.

Los mercados argentinos recuperaron la calma con caída del riesgo país y bonos al alza.

El equipo económico se fue al fin de semana con un clima de mayor distensión.

Después de varias jornadas en las que se multiplicaron las señales de incertidumbre financiera, con un salto del riesgo país, una aceleración en la dolarización de los ahorristas y una ampliación de la brecha cambiaria, los mercados volvieron a darle buenas noticias a Luis Caputo.

El riesgo país volvió a ubicarse por debajo de los 1.000 puntos básicos, los bonos de la deuda argentina registraron mejoras superiores al 4% y las acciones de las empresas locales en Wall Street treparon más del 5%.

Pero acaso la mejor noticia para el equipo económico haya sido que el Banco Central volvió a comprar dólares en el mercado cambiario, algo que no había conseguido durante las cuatro ruedas anteriores. Este viernes se alzó con u$s61 millones.

La suba de los bonos generó optimismo en el elenco oficial. Felipe Núñez, director del BICE y asesor en el Palacio de Hacienda, posteó en la red X: "Toto habló ayer y el riesgo país bajó 107 ptos hacia los 960 ptos", escribió.

Se refería al anuncio de Caputo sobre la posibilidad de que el vencimiento de deuda en dólares de octubre del año que viene se pague con la activación del swap con China.

¿Lo peor ya pasó?

En el Gobierno buscan instalar la idea de que lo sucedido en las últimas jornadas fue un episodio transitorio, asociado en buena medida a las turbulencias financieras internacionales, y no el inicio de un proceso de deterioro del programa económico.

La culpa la tendrían, según esta mirada, las agitaciones en Wall Street y en Brasil.

La aprobación del Presupuesto 2027 en Diputados y las precisiones de Caputo sobre cómo afrontará los próximos vencimientos de la deuda -mediante la activación de u$s5.000 millones del swap con China- también contribuyeron a mejorar el humor de los inversores.

El dólar y el riesgo país, dos buenas noticias para Caputo

El riesgo país llegó a tocar los 946 puntos básicos durante la rueda, aunque luego recortó parte de esa mejora y se ubicó en 984 unidades.

De acuerdo con el reporte de cierre de Portfolio Personal Inversiones (PPI), los bonos Globales registraron subas de entre 2,7% y 4,2%, con los títulos de mayor plazo liderando la recuperación.

Entre las acciones argentinas en Nueva York se destacaron las mejoras del Grupo Financiero Galicia (5,3%), Central Puerto (5,1%) y Supervielle (5%).

En el mercado cambiario, en tanto, el dólar mayorista terminó en $1.605, con un incremento del 0,2%, mientras que el contado con liquidación retrocedió a $1.752.

Y acá, tal vez, lo más relevante bajo el actual contexto de agitación financiera: la brecha cambiaria, que había superado 14% durante las últimas jornadas, se redujo al 9,4%.

Se trata de un dato relevante, sobre todo después de las señales de intervención oficial que detectaron los operadores de la City, tanto en el mercado de futuros como en los instrumentos de deuda atados a la evolución del dólar.

Las dudas que persisten en la City

Más allá de la recuperación de los activos argentinos, los números de noviembre todavía están lejos de justificar la euforia.

Los bonos Globales acumulan pérdidas de hasta 7,3% en el mes y el dólar mayorista registra un incremento del 4,6%, más del doble de la inflación prevista por las consultoras privadas.

La gran incógnita pasa por saber si, una vez superado este episodio de volatilidad, el Banco Central estará en condiciones de acelerar la acumulación de reservas.

Con las compras de este viernes, la entidad monetaria lleva adquiridos poco más de u$s400 millones en noviembre, muy lejos del ritmo de u$s66 millones diarios que había conseguido durante octubre.

A eso se suma un fenómeno al que los funcionarios le prestan especial atención: la aceleración en la compra de dólares por parte de los pequeños ahorristas, que durante las jornadas de mayor tensión llegaron a adquirir entre u$s350 millones y u$s400 millones diarios a través del home banking, según estimaciones de fuentes bancarias consultadas por iProfesional.