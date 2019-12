A partir de qué importe se pagará el impuesto a la renta financiera en 2020

Desde el 1 de enero se actualiza el mínimo no imponible del impuesto cedular a la renta financiera. Se aplica a los intereses, rendimientos y resultados

Desde el 1 de enero de 2020 se actualiza el mínimo no imponible del impuesto cedular a la renta financiera.



El impuesto cedular sobre la renta financiera rige para los años fiscales que se iniciaron a partir del 1 de enero de 2018 y se aplica a los intereses, rendimientos y resultados obtenidos por personas humanas y sucesiones indivisas según detallan a continuación desde el Blog del Contador:



Rendimiento producto de la colocación de capital en valores:



a) Depósitos bancarios, títulos públicos, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos comunes de inversión, títulos de deuda de fideicomisos financieros y contratos similares, bonos y demás valores, en moneda nacional sin cláusula de ajuste: 5%.



b) Depósitos bancarios, títulos públicos, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos comunes de inversión, títulos de deuda de fideicomisos financieros y contratos similares, bonos y demás valores, en moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda extranjera: 15%



Intereses (o rendimientos) y descuentos o primas de emisión



Dividendos y utilidades asimilables:



La ganancia neta de las personas humanas y sucesiones indivisas, derivada de los dividendos y utilidades, tributará a la alícuota del 13%



Operaciones de enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales — incluidas cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de participación en fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares—, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores



a) Títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda, cuotapartes de fondos comunes de inversión no comprendidos en el inciso c) siguiente, así como cualquier otra clase de título o bono y demás valores, en todos los casos en moneda nacional sin cláusula de ajuste: 5%



b) Títulos públicos, obligaciones negociables, títulos de deuda, cuotapartes de fondos comunes de inversión no comprendidos en el inciso c) siguiente, monedas digitales, así como cualquier otra clase de título o bono y demás valores, en todos los casos en moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda extranjera: 15%



c) Acciones, valores representativos y certificados de depósitos de acciones y demás valores, certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares y cuotapartes de condominio de fondos comunes de inversión que cotizan en bolsas o mercados de valores autorizados por la CNV que no cumplen los requisitos 15%



En el mismo sentido, se establece que cuando las personas humanas y las sucesiones indivisas residentes en el país, obtengan las ganancias a que se refieren el artículo 95 y los incisos a) y b) del primer párrafo del artículo 98, en tanto se trate de ganancias de fuente argentina, podrá efectuarse una deducción especial por un monto equivalente a la suma a la que alude el inciso a) del artículo 30, por período fiscal y que se proporcionará de acuerdo a la renta atribuible a cada uno de esos conceptos..



A continuación compartimos un cuadro con los montos de la deducción correspondiente en cada período: