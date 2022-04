Estrenos: dos series y un film con suspenso y drama basados en historias reales

El otoño trae los primeros fríos y comienzan las maratones audiovisuales sin la culpa del buen tiempo perdido. Para quienes estén al día con sus series o películas preferidas, esta nota trae novedades llenas de suspenso y drama basados en historias reales: Tokyo Vice (2022) y The Dropout (2022).

Aquellas personas que prefieran la cadencia del cine pueden ver Cabalgando a la gloria (2020), disponible en HBO Max. Se trata de una película que comienza pequeñísima, en un pueblo de Gales, y que crece de forma encantadora con cada minuto. Es ideal para acompañarla con té y muffins de arándanos.

Tokyo Vice

Estrenada el viernes 8 de abril en HBO Max, Tokyo Vice es un thriller criminal basado en las memorias del periodista estadounidense Jake Adelstein en su paso por Japón. La serie tiene como protagonista al actor y cantante Ansel Elgort. El director del primer episodio es Michael Mann, que oficia también de productor ejecutivo.

Mientras descubre las atracciones de la cultura japonesa, Adelstein, nacido en Missouri en el año 1969, se convierte en el primer periodista de origen no japonés en trabajar para el periódico Yomiuri Shinbun, uno de los más importantes de Japón y de los más leídos en el mundo.

En ese camino, investiga y escribe numerosos artículos sobre casos criminales extremos, algunos relacionados con la yakuza, la mafia japonesa. Con Ken Watanabe personificando a un detective de la unidad contra el crimen organizado que acompaña al protagonista, Tokyo Vice construye un escenario sórdido lleno de amenazas y peligros reales que se convierte, por momentos, en aplastante.

The Dropout

La segunda ficción recomendada es The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes, miniserie disponible en Star+. Protagonizada por Amanda Seyfried y Naveen Andrews, cuenta cómo una ambiciosa ex estudiante de la Universidad de Stanford y su socio logran obtener una millonaria fortuna estafando a los inversores de su start up. Con Theranos, el "unicornio" fallido, buscan desarrollar una máquina para procesar decenas de diagnósticos médicos a partir de unas gotas de sangre.

Si bien el estreno oficial fue a principios de marzo, cada jueves se fue sumando un capítulo nuevo hasta completar los ocho que componen la miniserie. Es ideal para quienes disfrutaron El estafador de Tinder (2022) o ¿Quién es Anna? (2022), ambas en Netflix.

El caso está basado en la historia de Elizabeth Holmes, considerada hasta no hace mucho una de las grandes promesas de Sillicon Valley. En 2015, la revista Forbes la nombró como la emprendedora multimillonaria más joven del mundo, tras rondas de inversiones que le permitieron recaudar 944 millones de dólares. Luego, llegó la gran caída, tan ruidosa como su ascenso.

Para la serie, Seyfried no sólo tomó el look tan estilo Steve Jobs de Holmes, plagado de poleras y rodetes, sino que además sumó sus tics faciales. En una actuación atrapante, la nominada al Oscar como mejor actriz de reparto por Mank (2020), despliega el frío y el calor de una estafadora que supo convencer a grandes hombres de negocios.

Cabalgando a la gloria

La última recomendación es un film inspirador que se puede comparar a la entrañable Billy Elliot (2000): Cabalgando a la gloria. La gran Toni Collette se mete en la piel de Jan Vokes, una camarera de un pequeño pueblo en Gales que, sin dinero ni experiencia, convence a sus vecinos de invertir para la crianza de un caballo de carrera.

Entre todos, crían al pequeño Dream Alliance o Alianza de Ensueños, que se convierte en un gran ejemplar, competitivo en las carreras y la esperanza de toda una comunidad, que se encuentra pasando un mal momento. Esa unidad y construcción de orgullo comunitario puede recordar a Luna de Avellaneda (2004), de Juan José Campanella.

Su estreno mundial fue el 24 de enero de 2020 en el Sundance Film Festival. En Argentina, está disponible en la plataforma HBO Max.