Robert De Niro en Argentina: sus 3 mejores comedias para ver en plataformas

Existe un muy pequeño grupo de actores y actrices sobre los que cualquier persona puede nombrar tres excelentes películas sin mucho esfuerzo. Robert De Niro es uno de ellos. Con 78 años y sin necesidad de dinero ni prestigio, viaja a todos los rincones de la tierra para seguir filmando.

Instalado actualmente en Argentina para rodar la serie Nada junto a Luis Brandoni, su presencia en el país invita a quererlo un poco más repasando sus roles más compradores.

Actor de todas las historias, constructor de todos los personajes, y creador en todas las edades, en esta nota se proponen tres comedias para ver en HBO Max y Netflix en las que De Niro hace honor a su reputación también en el humor. Y, sólo por el desafío, dejamos afuera algunas películas muy taquilleras.

Robert De Niro está instalado actualmente en Argentina para rodar la serie Nada junto a Luis Brandoni

Ajuste de cuentas, comedia de dos viejos rivales y algo más

Si uno se concentra en el cartel, se trata de la pelea del siglo: Jake LaMotta Vs. Rocky Balboa. Podría ser, pero no. En Ajuste de Cuentas (2013), The Kid (Robert De Niro) y Razor (Sylvester Stallone), dos viejos rivales de boxeo, se reencuentran 30 años después para un último match.

Cada uno con su mochila y condiciones de vida diferentes, hacen reír a la audiencia dentro del film y a la que "estrimea" del otro lado de la pantalla. Dirigida por Peter Segal, el articulador perfecto entre las dos leyendas (del cine y el boxeo) es el promotor Dante Slate Jr., interpretado por un muy divertido Kevin Hart.

Además del excelente reparto, esta película tiene la genialidad de traer y desarticular el drama y la nostalgia de Toro Salvaje (1980) y Rocky (1976 y en cualquiera de sus ediciones). Rompe con el VHS al que remite y mete a la audiencia en una rivalidad completamente 2.0. Para mirar y disfrutar en HBO Max.

El lado luminoso de la vida, a un click en Netflix

En estos últimos años de carrera, Robert De Niro ha trabajado incansablemente. Y así como es líder de grandes éxitos, porta roles secundarios con la misma altura. Ese es el caso de El lado luminoso de la vida, o Juegos del destino (2015), en donde aparece como un padre dolido, mayor, con un sincero interés en restablecer el vínculo con su hijo bipolar.

Con la dirección de David O. Russell, narra la historia de Pat (Bradley Cooper), que vuelve a casa de sus padres (Robert De Niro y Jacki Weaver) tras salir de una internación de ocho meses en un hospital psiquiátrico. Pat había sido institucionalizado por golpear al amante de su mujer.

El lado luminoso de la vida está disponible en la plataforma Netflix

¿Por qué una película que desarrolla una temática tan densa puede ser incluida en una lista de comedias? Porque es una dramedy, ese género que por momentos provoca el nudo en la garganta y, minutos después, permite que una risa honesta y descompresora alivie las vías respiratorias.

En el hospital psiquiátrico, Pat conoce a Tiffany (Jennifer Lawrence) que promete ayudarlo a recuperar a su mujer a cambio de que participe con ella en un concurso de baile. Así, Bradley Cooper se enlaza en una muy especial actuación con una impecable Jennifer Lawrence, un mundo en el que Robert De Niro es el perfecto padre preocupado. Preparados para todas las emociones, El lado luminoso de la vida está disponible en Netflix.

Pasante de moda, un film pochoclero en HBO Max

En primer lugar es necesario decir que Pasante de moda (2015) no sólo es una ficción, sino que es una muy colorida fantasía. No en términos de género, sino en términos de verosimilitud. Con un par protagónico con mucha química, es un excelente entretenimiento para quienes disfrutan de los choques generacionales.

Ben Whittaker (Robert De Niro) es un viudo, jubilado y metódico hombre de 70 años que, en búsqueda de una ocupación que lo motive, aplica como pasante en un emprendimiento que se dedica al comercio de ropa online.

El puesto implica ser asistente de Jules Ostin, una muy joven, muy ocupada y muy luminosa millenial (Anne Hathaway). Primero en la dinámica laboral y luego en la familiar, este hombre amable, con modales de otro tiempo, desespera y acompaña a la veloz Jules.

La directora es Nancy Meyer, artífice de grandes comedias románticas como Alguien tiene que ceder (2003) o Enamorándome de mi ex (2009). Pasante de moda, una gran película pochoclera, está disponible en HBO Max.

Te puede interesar Día del celíaco: restaurantes, cervecerías y cafés con buenas propuestas gluten free

Luego de ver a Robert De Niro caminando por las calles de Buenos Aires la ansiedad generalizada por ver su nueva comedia es más grande. ¿Ocupará un lugar en la lista de sus mejores comedias?