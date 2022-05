Cuatro series atrapantes sobre abogados y batallas judiciales para ver en plataformas

Entre sus apuestas y lanzamientos para el mes de mayo, Netflix estrenó días atrás la serie más esperada sobre abogados: El abogado del Lincoln, una excusa perfecta para repasar otras interesantes propuestas que hay disponibles en esta plataformas y otras plataformas sobre esta temática que, sin dudas, atrapa.

Es que las series sobre abogados y tribunales suelen ser brillantes: trajes brillantes, corbatas brillantes, autos brillantes y gafas de sol para atenuar tanto brillo.

Sin embargo, en las series recomendadas en esta nota van a encontrar sólo una parte de eso. Netflix y HBO Max proponen ficciones que recorren cuatro universos con abogados e investigaciones tenaces muy diferentes entre sí.

La primera temporada de la nueva serie de Netflix tiene 10 capítulos

El abogado del Lincoln: las calles de Los Ángeles, en Netflix

Cuando su ex socio es asesinado, Mickey Haller (Manuel García-Rulfo) tiene que hacerse cargo del estudio de abogados, incluido el juicio por homicidio de un personaje de alto nivel. Eso dice el resumen de la serie El abogado del Lincoln, que se estrenó este viernes en Netflix. Lo que no dice es que, después de un terrible accidente de surf, Micky desarrolla una adicción a la oxicodona. Es en ese contexto en que regresa al ejercicio del derecho.

Creada por el reconocido productor David E. Kelley, la serie es una adaptación de la saga de novelas de suspenso escritas por el estadounidense Michael Connelly. Esta primera temporada de 10 capítulos se basa en el segundo libro, El veredicto. Por si el título resulta familiar, la historia de Connelly ha sido adaptada al cine con anterioridad. En 2011, un muy canchero Matthew McConaughey interpreta a Haller.

En esta ocasión, el Micky del mexicano Manuel García-Rulfo comparte protagonismo con Neve Campbell, que interpreta a su ex esposa; con el auto, que hace de oficina; y también con la ciudad de Los Ángeles, perfecto escenario para esta historia. Entre los lugares que recorre se pueden ver Spring Street en downtown LA, Grand Avenue, el Wilshire Ebell Theatre y el Wilshire Boulevard. Quienes hayan disfrutado de Californication (2007), encontrarán interesante el vínculo con la ciudad de Los Ángeles. Por supuesto, en El abogado de Lincoln se encontrarán con menos camperas de cuero y más corbatas.

El juicio, suspenso atrapante en los tribunales italianos, también en Netflix

Del otro lado del océano Atlántico, El Juicio (2019) trae algo de las calles de Mantua y mucho de los tribunales de esa ciudad italiana, al norte de Lombardía. Lo que moviliza la historia es el asesinato de una adolescente, que impacta en la vida de una fiscal vinculada a la víctima (Vittoria Puccini), de un abogado ambicioso (Francesco Scianna) y de una sospechosa (Camilla Filippi) que niega haber participado del crimen.

La serie italiana, disponible en Netflix, tiene ocho episodios y debutó originalmente en Canale 5 a fines de 2019. Fue creada por Alessandro Fabbri y dirigida por Stefano Lodovichi.

Si bien el juicio es lo que hace avanzar la historia, la carne de la serie está en las vidas privadas de sus protagonistas, que muestran y ocultan intereses en función del caso. Una serie donde lo que brilla es el suspenso.

La serie italiana El juicio está disponible en Netflix y tiene ocho episodios

Mare of Easttown, con Kate Winslet, en HBO Max

Una de las mejores ficciones de 2021 fue la miniserie Mare of Easttown, en HBO Max. Para quienes gustan de guiones veloces y resoluciones efectistas, esta no es la serie ideal. Con un paso lento y muy sólido, la ficción de Brad Ingelsby no habla tanto de abogados defensores como del avance de la investigación.

La historia transcurre en Easttown, una pequeña localidad en el estado de Pensilvania. Los personajes que caminan sus calles son la clase media blanca venida a menos, algunos adictos, otros desempleados, todos con pocas esperanzas de un buen futuro en ese lugar.

Allí sucede el asesinato de una joven y la desaparición de otra. Quien se encarga de investigarlos es la detective Mare Sheenan (Kate Winslet), que se escapa de su propia realidad para meterse en otra aún más sórdida. La resolución de los casos, tal vez, sirvan para ir desentrañando viejos conflictos y traumas muy personales e íntimos, aspecto que brinda humanidad y un trasfondo psicológico a la ficción.

Mujeres fuertes y varones interesantes son los personajes de esta historia gris que tiene a Kate Winslet como el corazón de la serie.

The night of, los ’70 y la complejidad de los 2000

Con The night of (2016) volvemos a los procedimientos legales, pero con mucho acento en la investigación policial y el sistema penitenciario. Sus creadores son Richard Price y Steven Zaillian, el último también director de siete episodios.

Situada en Nueva York y con una estética urbana similar al cine neoyorquino de los años 1970, la miniserie estadounidense de HBO Max está basada en las primeras dos temporadas de la serie inglesa Criminal Justice.

Cuenta la historia de John Stone (John Torturro), un abogado encargado de defender a Nasir Khan (Riz Ahmed), acusado de asesinar a una mujer en el Upper West Side de Manhattan. Las aristas culturas y políticas dan contexto a un caso que se torna cada vez más complejo a medida que avanza. Es que Nasir, hijo de un taxista, es un joven estudiante de ascendencia paquistaní.

La miniserie estadounidense de HBO Max está basada en las primeras dos temporadas de la serie inglesa Criminal Justice

Cuatro geografías, cuatro universos muy distintos entre sí. Estas propuestas traen grandes investigaciones y protagonistas que ven un poco más allá. Todas buenas propuestas para un mayo frío de sillón y miniseries.