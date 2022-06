Netflix tendrá el reality de El juego del calamar: en qué consiste y quiénes pueden participar

La serie surcoreana no solo contará con una segunda temporada, que ya fue confirmada, sino que tendrá un salto a la vida real. Estos son los detalles

Tras la confirmación de la segunda temporada de El juego del calamar, que llegará a Netflix a fines de 2023 o principios de 2024, la plataforma anunció que la serie surcoreana tendrá un salto a la vida real. Se trata de El juego del calamar: el desafío, un reality show que tendrá juegos como los que se mostraron en la ficción, pero sin violencia ni muertos.

Quienes quieran participar podrán postularse en la página Squid Game Casting, con la única condición de hablar inglés. "Serán 456 jugadores reales que ingresarán al juego en busca de una recompensa de 4.56 millones de dólares que podría cambiarles la vida", informa el comunicado que difundió el gigante del streaming.

La segunda temporada de El juego del calamar llegará en 2023

Y añade: "Mientras compiten a través de una serie de juegos inspirados en el programa original, además de nuevas incorporaciones sorprendentes, sus estrategias, alianzas y carácter, se pondrán a prueba mientras los competidores son eliminados a su alrededor. Las apuestas son altas, pero en este juego el peor destino es irse a casa con las manos vacías".

Reality de El juego del calamar: show y "experimento social"

Asimismo, Brandon Riegg, vicepresidente de series documentales y sin guión de Netflix, aseguró que el show no solo será un programa de entretenimientos de 10 episodios, sino que servirá como un "experimento social". El rodaje está previsto para principios de 2023 y durará cuatro semanas.

Por otra parte, Hwang Dong-hyuk -creador de la serie-, no solo está trabajando en una segunda temporada, sino que también estará al frente de una nueva producción basada en una novela escrita por Umberto Eco.

Según explicó al portal Variety, esta propuesta será una adaptación de Killing Old Men’s Club (en español, se podría traducir como El club de matar ancianos) y advirtió que "será más violenta que El Juego del Calamar".

Un detalle no menor es que el director guardó la serie que se convirtió en una de las más exitosas de la historia durante más de una década, ya que -a su criterio, el público no estaba preparado para un argumento tan crudo y sangriento. Y no solo acertó con su estreno, sino que está decidido a redoblar la apuesta en sus próximos trabajos.