Vacaciones de invierno 2022: los mejores planes para disfrutar Mendoza a pleno

Viajar a Mendoza es una de las mejores opciones para estas vacaciones de invierno 2022. Su nombre nos trae muchas imágenes a la memoria: montañas, vino, nieve, rápidos en los ríos de la cordillera. Y justamente el invierno es uno de los mejores momentos del año para visitar su capital y alrededores, gracias a sus increíbles paisajes y recorridos, a lo que podemos sumar una de las mejores gastronomías de Argentina.

Vacaciones de invierno 2022: conectividad y hotelería en Mendoza

A la hora de pensar en ciudades con buena conectividad aérea en Argentina, Mendoza aparece rápidamente en la lista. Tiene varias conexiones diarias con varias de las grandes ciudades argentinas. Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart la conectan con Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Neuquén y otros destinos en Argentina. En cuanto a las conexiones internacionales, hay vuelos hacia Santiago de Chile, San Pablo y Panamá con empresas como Sky, Latam y Copa. Para aquellos que prefieran el bus, el viaje desde Buenos Aires toma 14 horas, y hay conexiones con todas las grandes ciudades del país.

Para llegar desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad de Mendoza hay varias opciones. Por el lado del transporte público masivo hay una línea de colectivos que hace este trayecto, pero además tienen disponibles combis, taxis y remises. El aeropuerto está a algo más de 10 kilómetros del centro.

Para llegar a Mendoza, una de las alternativas es hacerlo en avión

Como ciudad que se encuentra cercana a la cordillera, el invierno es bastante frío, pero es una época en la que llegan muchos turistas debido a la presencia de pistas de esquí. Los precios son superiores a los que podemos encontrar en otoño o primavera. Por ejemplo, en el caso de la hotelería, para vacaciones de invierno los precios van de los 10 mil a 50 mil pesos (y mas) por día en promedio.

Vacaciones de invierno 2022: recorridos en Mendoza

El casco urbano de la ciudad de Mendoza merece un buen recorrido. Tiene un trazado regular, lo que hace muy fácil recorrerla sin riesgos de perderse. Van a encontrar distintos parques y zonas comerciales. La plaza Independencia es la central de la ciudad, pero también tienen otras plazas muy lindas, como España e Italia.

Otra opción es caminar por la peatonal Sarmiento y sus zonas arboladas. El centro de la ciudad tiene además muy buenas propuestas gastronómicas y que trabajan muy bien con productos locales. En las vinotecas locales van a encontrar muchas etiquetas de vinos que no llegan mucho a otros lugares del país, con lo que tienen una gran oportunidad de probar nuevas opciones y salir de las marcas más populares.

Mendoza tiene varios parques y plazas para recorrer

Si tienen muchas ganas de caminar desde el centro pueden llegar a pie hasta el Parque General San Martín, el más grande de la ciudad. Vale la pena dedicar una mañana o una tarde a caminar por allí, o alquilar bicicletas e ingresar por los senderos internos. A medida que el parque se acerca a la cordillera, el terreno se eleva y se acerca al Cerro de la Gloria, donde se encuentra el monumento que conmemora el Cruce de los Andes por las tropas de San Martín. Desde allí hay una muy buena vista de la ciudad, así que pueden aprovechar para hacer sus fotos.

Por las dudas: el parque es realmente muy grande; si solo les interesa ver es sobre todo la zona del monumento, va a ser mejor que lleguen hasta allí en taxi o transporte público.

Vacaciones de invierno 2022: recorridos en los alrededores de la ciudad de Mendoza

La actividad que todo el mundo hace, o debe hacer, cuando visita Mendoza, es llegar hasta una bodega. La gran demanda ha hecho que todas las bodegas importantes inviertan en crear una creciente infraestructura turística, que incluye desde lugares de recepción hasta restaurantes, hoteles y comercios especializados en productos gourmet.

Los recorridos por las bodegas son, sin dudas, una de las actividades más atractivas de Mendoza

En la ciudad de Mendoza hoy hay muchos operadores que ofrecen tours para conocer las bodegas, que por lo general se encuentran a una distancia no muy lejana de la ciudad. Se trata por lo general de actividades que toman todo el día. Desde ya, no es necesario contratar un tour; estos son indicados para visitar varias bodegas o para movilizarse de manera más sencilla si no cuenta con vehículo propio.

Si tienen su auto, pueden llegar hasta las bodegas más conocidas y gestionar todo por las suyas. Entre las bodegas que tienen muy buena oferta para los visitantes están Zuccardi, Nieto Senetiner, Trivento y Martino Wines, por sólo citar algunas.

Vacaciones de invierno 2022, un momento ideal para esquiar en Mendoza

Uno de los atractivos a la hora de llegar hasta la provincia de Mendoza es conocer el centro de esquí de Las Leñas, una gran actividad para realizar o aprender durante las vacaciones de invierno 2022.

Ubicado a algo más de 350 kilómetros de la ciudad de Mendoza, es una de las pistas más visitadas del país. Además de la posibilidad de practicar deportes de nieve, hay instalaciones orientadas a toda la familia, con muchas opciones en gastronomía. En el camino que va hacia a las Leñas, el famoso centro de esquí, se encuentra la Laguna de la Niña Encantada. Es un lugar muy bello, donde el blanco de la nieve en las montañas se combina con los colores azulados y verdosos de la Laguna.

Otra muy buena opción para los que quieran combinar recorridos cercanos con naturaleza es llegar hasta el dique Potrerillos, que es un área de recreación bastante popular entre los locales. Pueden llegar en transporte público -es un viaje de algo más de una hora- o en vehículo propio. La zona tiene un paisaje impresionante, gracias al contraste del agua con el paisaje semidesértico.