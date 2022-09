Dos localidades a menos de 100 kilómetros de Buenos Aires para visitar el fin de semana

Las escapadas hacia lugares cercanos a la ciudad de Buenos Aires son una excelente alternativa para retomar el placer de viajar sin tener que trasladarse tan lejos o modificar tanto el calendario de tareas. Y estas escapadas son opciones muy flexibles, que pueden ser planificadas como un viaje por el día o incluir algunas noches fuera de casa.

En esta nota, vamos a revisar dos alternativas muy interesantes: Campana y Capilla del Señor.

Escapada desde Buenos Aires a Campana

Campana está ubicada a menos de 80 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, Llegar hasta allí es muy sencillo. En auto particular no tardan mucho más de una hora de viaje gracias a la combinación de las rutas 9 y 12. Pero también hay alternativas en transporte público. Pueden tomar un tren de la línea Mitre; salen desde Retiro y combinan en la estación Villa Ballester en el recorrido que termina en Zárate. U optar por el colectivo 194 desde Once.

En los últimos años se ha desarrollado una importante cantidad de emprendimientos hoteleros en la zona de Campana y en la cercana Zárate. Si bien se pueden encontrar algunos alojamientos que apuntan a un tipo de viajero de alta capacidad de gasto, también podremos encontrar mucha variedad con valores que van de los 8 mil a los 12 mil pesos por día. En la parte alta de la oferta, se pueden encontrar alojamientos por más de 20 mil pesos por día.

El punto de partida para comenzar a recorrer Campana es la plaza Eduardo Costa, situada en el centro histórico. Un recorrido que muchos turistas hacen es el que los lleva hasta la Costanera. Si salen del centro, primero pueden pasar por la estación de tren, y desde allí saldrán hacia la zona del río. Es un gran lugar para descansar y relajarse, o simplemente para caminar sin apuro.

La ciudad de Campana tiene una larga historia ligada con el desarrollo industrial, y que hoy se puede apreciar en dos de sus museos, el Ferroviario y el del Automóvil. En este último encontrarán el primer automóvil desarrollado en Argentina con componentes nacionales.

Y si les gusta la naturaleza, Campana es un gran lugar para ser el punto de arranque para la visita al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Se encuentra a poco más de 10 kilómetros de Campana, y hay líneas de colectivos que los pueden llevar a la zona y que se dirigen hacia Ingeniero Otamendi. La entrada es gratuita y hay varios senderos autoguiados para recorrer la zona.

La misión del parque es proteger los humedales ligados con el río y también ser un espacio de resguardo del pastizal pampeano. Allí se pueden encontrar además ejemplares del ciervo que da nombre al parque, y que está en peligro de extinción. Si bien es uno de los parques nacionales más pequeños del país, no se confíen tanto; para recorrerlo bien lo mejor es destinar al menos dos horas para combinar caminatas y descanso. Si van en auto propio hay estacionamiento, además de servicios sanitarios. Al parque aún le falta más desarrollo de senderos y aperturas de algunas zonas, con lo que seguramente el interés por visitarlo irá creciendo en los próximos años.

Escapada desde Buenos Aires a Capilla del Señor

Capilla del Señor es una localidad que conserva su aire rural a pesar de encontrarse a una distancia muy cercana de la ciudad de Buenos Aires. Por ruta no son mucho más de 90 kilómetros, lo que hace de Capilla del Señor una de las mejores alternativas para hacer una escapada desde Buenos Aires.

Para llegar hasta allí, la mejor alternativa es ir en auto propio, ya que la conectividad vía ruta se presta para un viaje de algo más de una hora. También pueden ir en tren en la línea Mitre; se sale desde Retiro, y luego hay que combinar en Victoria en otra formación hacia Capilla del Señor. Otra opción es la línea 57, aunque hay que hacer un transbordo en Pilar. Y finalmente hay combis que salen desde la terminal Obelisco de Buenos Aires.

En cuanto a los alojamientos, en la zona lo que predominan son las cabañas y refugios. Si buscan una oferta más tipo hoteles, en ese caso les convendrá quedarse más bien la zona de Luján o Pilar. En cuanto a los precios, van de los 12 mil a los 20 mil pesos por día aproximadamente.

Capilla del Señor tiene muchos edificios muy interesantes, por lo que la primera actividad es simplemente salir a caminar por sus calles. Desde el Templo Parroquial hasta la casa Miralejos, con su notable mirador, hay mucho para ver y fotografiar.

Varios de estos edificios tradicionales hoy albergan restaurantes y bares. La oferta gastronómica de Capilla del Señor es realmente muy buena, con muchas opciones ligadas sobre todo a los platos tradicionales de las zonas rurales de la provincia de Buenos Aires, como parrilla, locros, guisos de lenteja y más. En muchos de estos establecimientos van a encontrar una colección muy interesante de viejos objetos ligados a las actividades agropecuarias.

Una de las curiosidades de Capilla del Señor es el Museo del Periodismo Bonaerense, donde se hallan objetos ligados al ejercicio del periodismo de varias décadas atrás. Desde enormes impresoras en hierro hasta máquinas de escribir y teletipos, las salas de este museo son una gran ventana al pasado del periodismo. Y la entrada es gratuita. Otro museo de la localidad es el de Arte Sacro, donde van a encontrar objetos y pinturas ligados al arte religioso hispanoamericano.