Las tortas más ricas de Buenos Aires: 8 mejores lugares donde comprarlas

Nada más deprimente que tener ganas de comer una torta y que al cortar un bocado el sabor no acompañe, por eso seleccionamos 8 lugares para agendar

Siempre hay fechas especiales donde recordamos a último momento que nadie tomó la posta con el postre y todo termina con un pobre delivery de helado. Para que eso no pase, elaboramos una lista de las mejores tortas de Buenos Aires para festejar un cumpleaños, un encuentro o simplemente para celebrar la amistad con ganas de comer algo rico.

Así como compartimos una selección de las mejores medialunas o el mapa de las hamburguesas imbatibles de la ciudad, van nuestras tortas preferidas para que todos disfruten tanto como nosotros.

La Red Velvet de Moshu

La reina de las tortas es la Red Velvet de Moshu

Moshu es una cafetería y bistró donde además de comer muy bien, se pueden comprar unas tortas sensacionales. Hay para todos los gustos, desde las Old Fashioned Cakes, Cheesecakes y Classic Cakes and Beyond. La estrella indiscutible es su torta Red Velvet, un bizcocho aterciopelado y súper húmedo de cacao con un frosting de cream cheese vanilla ($6.300, 4 porciones / $11.600, la XL), pero también resaltan la Guinness Cake que es un bizcocho de chocolate y extra shot de auténtica cerveza Guinness, relleno de cream cheese frosting y ganache de esta misma cerveza, y la Qué crocancia la de Francia, a base de una crocante masa sablée de almendras con crema chantilly, dulce de leche y topping de berries. Guatemala 4570/ Moldes 3802, CABA.

El Rogel de Madrid

Las mil capas del Rogel de Madrid

Martina Muratorio parece aún más joven de lo que es y muy joven para ser la gran pastelera que ya es. Su paso por la cocina de Tegui le marcó las pautas de la alta cocina que aplica en todo lo que prepara. Su torta insignia, el Rogel, es la mejor versión argentina de este clásico nacional que prepara con capas de hojaldre de perfecta textura, con dulce de leche y merengue ($6.500). Para los que prefieren algo un poco más sútil, va la de Chocolate blanco y pistacho que puede preparar también en versión sin tacc ($9.000) o la cafetera, un sablée de cacao con untuoso de chocolate, crema de café y crocante de café. Disponibles para encargar con antelación en el IG mm.adrid o a través de su tienda nube.

La Key Lime Pie de Mada Patisserie

En Mada hacen una de las mejores Key Lime Pie del país

La boutique de la pastelera Juliana Herrera Dappe ofrece productos para verdaderos amantes de lo dulce, elaborados con gran técnica e ingredientes de alta calidad. Nuestra favorita: la Key Lime Pie que lleva una base de galletitas dulces y suave relleno de crema de lima, disponible en presentación de 8, 12 y 16 porciones ($11.500, la de 12). La preferida de Juliana es el Rogel que se arma a partir de finas capas crocantes con dulce de leche y merengue italiano,y viene en presentación de 12 y 16 porciones, "es mi torta preferida desde que soy chica, un amor que tengo desde siempre". 3 de Febrero 1064, CABA.

La Schoko-Beeren-Torte de Linden

La Schoko Beeren Torte de Linden es una torta húmeda de chocolate

Geraldine enseña alemán en un colegio de Villa Ballester y, aunque siempre cocinó, nunca pensó en hacerlo profesionalmente. Para ella, la pastelería era una forma de compartir con amigos y familia lo que aprendió al lado de su abuela. En pandemia decidió crear Linden, un pequeño emprendimiento pastelero donde prepara, entre algunas otras cosas, increíbles tortas con espíritu alemán. Primero fueron los clásicos Apfel Streusel y Sachertorte y, más adelante aparecieron otras como la Himmelstorte o torta del cielo, con frutillas o frambuesas, crema, almendras fileteadas y merengue ($8.500) o la Schoko-Beeren-Torte, una torta húmeda de chocolate belga con frutos rojos ($9.000). Disponibles para encargar con antelación en el IG linden.pasteleria.

La Torta de Cumple de Oli Café

Las tortas de Oli son, además de ricas, muy bellas

Olivia Saal, más conocida como La Chica Pájaro en las redes, cumplió el sueño de abrir su propia pastelería. En Oli tiene muchas cosas ricas, entre ellas unas tortas hermosas. "En general, hay dos tipos de clientes, los que saben los que quieren y piden de acuerdo al catálogo fijo y los que piden para eventos especiales tortas customizadas que defino con cada uno de acuerdo a la ocasión, a la trazabilidad de los productos y la cantidad de comensales. La torta que más se vende en Oli Café es la Selva Oli, un bizcochuelo de chocolate, dulce de leche y mascarpone". Simple y delicioso. Tienen también tortas veganas y gluten free (desde $12.900). Costa Rica 6020, CABA.

La Piña Colada de Ninina

Las tortas de Ninina son 100% artesanales

Ninina cuenta con una selección de tortas grandes para todos los gustos. Son 100% artesanales, hechas con azúcar y harina orgánica, huevos de campo, manteca, chocolate 70% cacao, y sin ningún tipo de aditivos ni conservantes. Alguna de las novedades son la Piña Colada, un bizcochuelo de almendras y coco, rociado con jugo de ananá y ron, mousse de ananá y trozos de ananá, crema chantilly, y decorada con escamas de coco y flores ($10.500 la de 12 porciones) y la Bugs Bunny de zanahorias y especias, con relleno y frosting de queso crema, cubierta con rodajas de naranja y flores comestibles, hay que encargarlas con 48 horas de anticipación por teléfono o a través de su web.

La Torta Clementina de Las Flores

La Torta Clementina tiene bizcochuelo de harina de cajú y mandarina y chocolate blanco

Otra pastelera de la nueva generación es Chula Gálvez que hace lo que mejor sabe en la cocina de Las Flores, un restaurante con cafetería y almacén todo rico y libre de gluten. "Las flores comestibles ya son parte de nuestra pastelería diaria, varían según la temporada y la estación y a la gente le encantan. Siempre pienso que somos como los polinizadores que nos vemos atraídos por ellas, está en nuestra naturaleza, también las usamos como sabor en algunos postres pero la vedette de la casa es la Torta Clementina que tiene dos capas de bizcochuelo de harina de cajú y mandarina, crema de queso crema y chocolate blanco ($17.500, 10 porciones). Gorriti 5870, CABA.

La de Chantilly de Cacao de Bs. As. Verde

Buenos Aires Verde tiene una selección de tortas vegan, raw y gluten free

Buenos Aires Verde es el restaurante del chef Mauro Massimino, dedicado a la cocina vegetariana, vegana y raw (sin cocción). Allí se elaboran tortas con ingredientes de estación, libres de agrotóxicos y, claro, exquisitas. Como la Torta de chantilly de tofu con crema de tofu, frutillas y nueces ($15.000, las 10 porciones). Para los más golosos, una combinación explosiva: banana y chocolate a base de harina de quinoa y de arroz y Brownie con mousse de chocolate raw bañado en chocolate, lo mejor de dos mundos. Gorriti 5657, CABA.