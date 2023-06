Tom Holland, de Spider-Man a un drama criminal: ahora es el turno de "The Crowded Room"

El joven y popular actor inglés Tom Holland, mejor conocido por encarnar al último Peter Parker y Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, llega al streaming con el protagónico en la serie de thriller y drama criminal "The Crowded Room", inspirada en el caso real de la primera persona estadounidense absuelta de un crimen tras alegar padecer de un trastorno de identidad disociativo, y que se estrenó la semana pasada en la plataforma Apple TV+.

El estreno de la producción llegó además con una inesperada noticia, al conocerse la decisión de Holland de retirarse temporalmente de la actuación luego de su paso al frente de la producción creada por Akiva Goldsman, ganador del Oscar por el guion de la memorable "Una mente brillante".

En diálogo con el programa de TV estadounidense Extra, el actor de 27 años aseguró que "fue muy difícil", porque exploraron "ciertas emociones" que nunca había experimentado antes: "A eso se le sumó ser productor de la serie, lidiar con los problemas diarios que surgen en cualquier set, y eso incrementó el nivel de presión", explicó.

"Este show me destruyó. Llegó un momento en el que necesité tomarme un descanso, desaparecer. Me voy a tomar un año, y es resultado de cuán difícil fue esta serie. No puedo esperar a ver cómo sale. Siento que nuestro trabajo duro no fue en vano", anunció.

"The Crowded Room": diez episodios de un caso real

Es que en "The Crowded Room", que ya tiene los primeros tres de sus diez episodios disponibles, Holland es Danny Sullivan, un personaje basado en el verdadero Billy Milligan, también conocido como "El violador del campus", quien fue detenido a fines de los 70 acusado por robos y por abusar sexualmente de tres mujeres en la Universidad de Ohio.

Sin embargo, durante la preparación para el juicio, los peritos psicológicos determinaron que Milligan padecía de un trastorno de identidad disociativo, por lo que sus abogados alegaron insania asegurando que los crímenes los había cometido una de sus personalidades alternativas, logrando su absolución.

Ficcionada, la historia sigue a Sullivan y su detención tras participar en un tiroteo en la ciudad de Nueva York en 1979 a través de una serie de entrevistas con la curiosa interrogadora Rya Goodwin (Amanda Seyfried), que poco a poco irá develando los oscuros y misteriosos secretos de su mente y de su pasado que lo llevaron a esa situación.

Junto a Holland y Seyfried, el elenco de "The Crowded Room" se completa con la participación de Emmy Rossum, Sasha Lane, Will Chase y Lior Raz, entre más, con las apariciones especiales de Jason Isaacs, Christopher Abbott, Thomas Sadoski y Zachary Golinger.