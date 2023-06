Día del Sushi: izakayas y nuevos restaurantes para disfrutar de este clásico japonés

Además del día del padre y del día del falafel, este domingo se celebra también el día del sushi, una de las comidas que se instalaron en Buenos Aires y sigue creciendo en opciones y lugares.

Para los amantes del pescado, seleccionamos nuevos lugares que proponen un sushi rico y con mucha fantasía; izakayas (las famosas cantinas niponas) para sentirse en una barra japonesa y opciones veganas para los que buscan algo diferente.

Si ya resolvieron el almuerzo del día del padre y quieren otra opción para la noche, antes de salir de bares a festejar el fin de semana largo, seguro encontrarán en esta lista, alguno que los tiente.

Los clásicos en Asato Sushi

Asato, una de las mejores opciones de zona norte.

Además de preparar uno de los mejores ramen de la ciudad en Oreip su local en el Barrio Chino, Roy Asato tiene un pequeño restaurante de sushi en Olivos. Con una propuesta de combinados de piezas clásicas y otras de autor, Asato Sushi es uno de los favoritos de zona norte. Variedad de pescados blancos frescos, además de salmón, tiene atún rojo, pulpo y langostinos. Un sushi tradicional, bien hecho, sabroso y a muy buen precio. Corrientes 584, CABA.

La mejor pesca blanca en Kuda Sushi

Técnica, experiencia y sabor en Kuda Sushi.

Bajo la tutela de Silvia Morizono, una de las impulsoras del sushi en el país, Edgar Kuda se formó entre pescados y arroces y aprendió los secretos del mejor sushi conocimiento que aplica diariamente en su producción. En CABA solo tiene delivery pero en City Bell y La Plata hay local para sentarse a comer rico. De todas formas, el sushi es de las preparaciones que mejor tolera el delivery así que no hay problema de pedir esa opción. Hay promos de distintas cantidades de piezas ($11.700 x 30 con dos cervezas por ejemplo o combinados de 15 piezas por $4.640) que incluyen desde salmón hasta variedad de pesca blanca y mariscos. Se pide a través de las aplicaciones de delivery o de KudaSushi en IG.

Fantasía nikkei en Krill

Krill, uno de los favoritos del Barrio Chino.

En el Pasaje Echeverría, el nuevo polo del Barrio Chino, el reconocido chef y sushiman Iwao Komiyama, cara conocida de las épocas de El Gourmet, abrió Krill, un seafood bar que ofrece tapas japonesas y piezas de sushi junto a una carta de cocktails del Fede Cuco, diseñados especialmente para acompañar la propuesta gastronómica. Aquí se pueden probar rolls como el Langostinos Teppan, que lleva langostinos grillados al teppan, palta y espárragos, envuelto con salmón y terminado con salsa de maracuyá, lactonesa de wasabi y chips de batata; oro relleno de salmón fresco, queso crema y mango, cubierto de pesca blanca y flambeado con salsa de ají amarillo, lactonesa de syracha y chips; y en opción vegetariana, el Natural Roll, con hongos shiitake, palta, mango y pepino kiuri, envuelto en palta con salsa teriyaki y chips de batata. Sobre Vía Viva, Barrio Chino, CABA.

Para comer después del shopping en Gourmand Food Hall

Selección de sushi y ostras en el Gourmand Hall.

Gourmand Food Hall combina distintos locales gastronómicos y un mercado gourmet dentro del Patio Bullrich. Uno de ellos es el Oyster Bar que sirve piezas de sushi tradicionales y en clave nikkei. Los sugeridos son el Tempura Dragón, con langostinos, queso crema y mango, envuelto en una fina lámina de salmón ahumado, y el Gourmand, con langostinos rebozados en panko, queso crema y palta, envuelto en salmón premium. También tienen geishas de salmón con palta y queso crema; Hot Rolls, que son piezas rebozadas y fritas, con salmón ahumado, queso phila y palta; y un roll Veggie con queso crema, mango, hongos shiitake, pepino, palta y wasabi. Posadas 1245, CABA.

Sushi Plant Based en Mudrá

Sushi plant based en Mudrá.

Mudrá tiene una propuesta a base de plantas en un espacio bellamente diseñado, con platos elaborados con ingredientes orgánicos y de origen vegetal. Los fanáticos del sushi van a encontrar 14 variedades de uramakis (el arroz envuelve la pieza), cuatro opciones de nigiris y un original hand roll, de mayor tamaño. Los ingredientes predominantes son el kale, las gírgolas, los portobellos, la palta y el tofu. Algunas piezas recomendadas son el uramaki Superkale, con queso crema trufado, palta, gírgolas rostizadas con chimichurri, cobertura de zanahoria blanqueada, crema de trufa y kale crispy; el Gírgolas Punk, con wasabi, guacamole, gírgolas empanizadas, queso crema de almendras y microbrotes; y el nigiri de choclo flameado. Para acompañar, la casa prepara una salsa de soja artesanal a base de agua de shiitake, jengibre y ajo. Este 18 de junio, en sus tres espacios (Palermo, Retiro y Nordelta) presentan el "Sushi all in", que contempla todas las piezas de la carta más un cóctel sin alcohol a $7.900 por persona. Solo con reserva previa. Av. Córdoba 394; Paraguay 831, CABA y Av. de Los Lagos 7010, Nordelta, BA.

Combos con tiempo de oficina en Nozomi

Nozomi, una de las ricas opciones para comer en Microcentro.

Mercado de los Carruajes se instaló en un lugar histórico de Retiro con más de 20 propuestas de gastronomía, coctelería, pastelería y panadería de calidad. Uno de sus locales es Nozomi, un restaurante de cocina japonesa y sushi bar que ofrece nigiris clásicos y originales, elaborados con pesca blanca, langostinos, salmón, vegetales y frutas de estación. Hay además rolls con lenguado, chernia o lisa, y opciones veggie con hongos. Todos están disponibles en presentaciones de 8, 12, 16 o 24 piezas. Leandro N. Alem 852, CABA.

De fiesta en Lima

En Lima, la propuesta es festejar con sushi libre.

En sus tres locaciones, Lima ofrece para celebrar el día del sushi, un Open Bar de Sushi libre con variedad de piezas acompañadas por cócteles de autor. Habrá rolls, nigiris y ceviches, sin un límite de platos; tragos y DJ 's en vivo. Unas de las piezas más populares de Lima son los nigiris trufados de ventresca de salmón, aceite de trufa y ralladura de lima, y entre los rolls, el Ebiquinoa de langostinos al vapor, ebitartare y palta con quinoa crocante y batayaki por fuera. El costo por persona es de $24.000 todo incluido. Rodríguez Peña 1967, CABA; Euskal Herria Plaza - Av. Cnel. Escalada 1200, Pacheco; Skyglass 3 - Los Crisantemos 392, Del Viso - Pilar.

Con descuento en Fabric

Sushi fantasía en Fabric.

Sumando amantes de la gastronomía asiática, abriendo nuevos locales año tras año y con más de 90 opciones de sushi para elegir, Fabric se suma al festejo del "Día del sushi" que se viene realizando en Argentina desde 2019. Para celebrar esta fecha, desde el lunes 19 de junio al viernes 23 de junio inclusive, Fabric Sushi va a tener un 15% OFF en toda la carta, en delivery y take away cargando el código FABRICWEEK. Durante toda la semana habrá combinaciones especiales de rolls, nigiris, sashimis, geishas y temakis. Se pide a través de su plataforma.

De reciente apertura: Cilantro

Sushi nikkei en el recién inaugurado Cilantro.

En la barra de Cilantro, los sushiman preparan piezas con marcada identidad nikkei, como el roll Sake Sol (con langostinos en tempura, palta, queso crema, cobertura de salmón rosado y salsa Sol, una reducción de maracuyá inspirada en la receta de la famosa chef peruana Marisa Guiulfo); el roll Mi Tierra (con salmón, pepino japonés, tempura de verdeo y palta, cubierto de lomo Tataki, flameado en salsa anticuchera y coronado con salsa huancaína); y el roll Doble Acevichado (con pesca del día, batata glaseada y palta, bañado en salsa acevichada y montado con un crocante de salmón picantón). Una propuesta que lleva pocos meses y ya se convirtió en una cita obligada del barrio. Mariano Castex 5323, Complejo All Canning, local 17.