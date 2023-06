Dónde festejar el día del padre: opciones para todos los gustos y bolsillos

Si la idea el domingo 18 de junio es comer afuera, lo mejor sería ir reservando con tiempo para no llevarse un fiasco de último momento

Bodegones, restaurantes, bistrós, cantinas, pizzerías o cocina de todas partes del mundo, en Buenos Aires se puede comer prácticamente cualquier cosa, pero aunque la oferta sea grande, en estas fechas especiales, como el Día del Padre, los restaurantes suelen trabajar a tope.

Por eso, quienes estén pensando en salir a comer afuera deberían reservar o tener una idea (y un plan de blackup) para ir previendo cualquier situación. Ya sean platos de olla para combatir el frío que se viene; algún lugar del barrio chino o tortas para terminar la merienda en casa, va una selección de lugares para disfrutar de una comida muy especial.

Parrilla en Nuestro Secreto

Asado en Nuestro Secreto, la parrilla del Four Seasons

Volvió el "Asado del Domingo" a Nuestro Secreto, la parrilla del Four Seasons Hotel que propone una comida de quincho y brasas para disfrutar con familia y amigos. Bajo la experta dirección de la chef y parrillera Patricia Ramos, se cocinan los mejores cortes, al punto que cada uno prefiera. Una opción distinta para almorzar como si estuviéramos en casa pero en versión mejorada, con poco protocolo pero mucho servicio y algunos acompañamientos bien pensados para que el momento sea perfecto. Ideal para festejar un día especial como éste. El precio es de $23.750 para los adultos y $17.600 para los niños. Posadas 1086, CABA.

Pizza en Hell’s

Ideal para celebrar el Día del Padre con una propuesta relajada

Pizzas estilo NY como para sentirse entre los bocinazos de la Quinta Avenida, ideal para celebrar el Día del Padre con una propuesta relajada tanto en alguno de los locales como en casa. Aquí puede ser una Lincoln, que es la clásica de mozzarella, o la Obama, la icónica neoyorkina con pepperoni que, para el domingo, sale mitad/mitad con una botella de Rocky Malbec a $4.170. Las pizzas en Hell's se preparan a partir de una masa con poca levadura, semolín y reposo en cámara de frío, lo que da como resultado un producto finito, de bordes crocantes e ideal para doblar. Humboldt 1654, CABA, más sucursales en CABA, GBA e interior del país.

Comida de bodegón en Los Bohemios

Los famosos ravioles de Los Bohemios

Parece que se viene el frío así que unos ravioles con estofado pueden ser muy gratificantes para celebrar. O un churrasco con papas o, una tortilla babé o cualquiera de los platos que preparan en esta cantina de la cancha de Atlanta, una de las favoritas de los vecinos de Villa Crespo. Acuña no hay reserva, con lo cual hay que llegar temprano pero el salón es grande como el corazón de quienes lo atienden. Las bebidas son de litro, la panera viene llena y la comida es suculenta y sabrosa. Siempre hay muchos niños dando vueltas así que puede ser una buena elección para familias numerosas. Humboldt 540, CABA.

Pastas frescas en Totalmente Tano

En Totalmente Tano hay, además de pastas, otros platos como las gírgolas

Si la idea es almorzar y emular la sana costumbre de la pasta familiar de los domingos, pocos lugares tan auténticamente italianos como este. Atendido por su dueño Pippo Cuoco, Totalmente Tano es una pequeña trattoria donde se come pasta como en Italia. Acá no hay crema y los platos no se modifican porque cada pasta está pensada con una salsa que potencie todo su sabor. Hay Gnoccetti con ragout de chorizo; Spaghetti con hongos y Fussilli con putanesca de calamar y langostinos, entre otros. Rico y abundante en un lugar súper amigable. Aguirre 465, CABA.

Cocina japonesa en Emperador Meiji

Algunos de los platos terminan su cocción en la mesa en Emperador Meiji

Bautizado en honor al 122° emperador de Japón, este brasero asiático tiene todos los componentes escenográficos para hacernos sentir en una escena de El último Samurai (sólo faltaría Tom Cruise). La especialidad de la casa son platos nipones preparados a las brasas y hasta algunos de ellos vienen a la mesa en lajas negras humeantes donde terminan su cocción. No es el mejor lugar para ir con niños pero sí con adolescentes que disfrutan de comer en un espacio distinto. De yapa, para celebrar a los padres en su día, si piden una botella de la línea De Sangre de Luigi Bosca se llevan dos copas de regalo. Honduras 5902, CABA.

Cebiches y tiraditos en Puerta del Inca

Cervezas y hamburguesas en El Galpón de Tacuara

En el pintoresco San Telmo, este restaurante cuenta con gran variedad de ceviches, parrilladas de mar y sushi, y, en la barra conviven importantes etiquetas de vino y whisky, así como cócteles clásicos y de autor. El domingo 18, quienes pidan una botella de la línea Terrazas, se llevarán otra igual de regalo. Otros platos para disfrutar: la parihuela, una marmita de langostinos, pulpo, salmón, calamar y mejillones con papines andinos en salsa de camarones, el pulpo a las brasas y las empanadas de mar. Bolívar 373, CABA.

Cocina peruana en Puerta del Inca

Conocido por sus originales y multipremiados estilos cerveceros, El Galpón abrirá sus puertas el domingo a partir de las 17 y hasta las 4 de la madrugada (para padres noctámbulos con hijos grandes, no olvidar que el lunes siguiente es feriado), comenzando con un 2x1 especial en pintas hasta las 21 h. Además, para los amantes de los estilos bien lupulados, ofrecerán un 50% de descuento en sus latas de Messi Ipa. Entre otros estilos sugeridos está la Irish Red Ale y la Porter para acompañar tapas, hamburguesas, panchos, pizzas y ensaladas. Av. Juramento 2781/ Av. Francisco Beiró 3410, CABA.

Menú vegano en Hierbabuena

Menú vegano y orgánico en Hierbabuena

Para padres veganos o familias con distintas preferencias gastronómicas, Hierbabuena propone un menú vegano de dos pasos que incluye copa de vino y cóctel de bienvenida, y estará disponible durante todo el domingo 18 en su pintoresco local sobre el Boulevard Caseros. De principal: Capelettis caseros de kale, rellenos de brócoli, ricota, queso de cabra y castañas y acompañado con pesto de arvejas, repollitos de Bruselas y leche de coco. Y de postre, si bien hay 4 para elegir, no habría que dejar pasar la mousse de chocolate 80% cacao con escamas de sal marina, tierra de frutos secos, pop corn de matcha y papel de mango y jengibre. Av. Caseros 454, CABA.