Del manga y el anime al "live action": llega a Netflix la esperada serie de One Piece

"One Piece", serie que adapta con actores el manga más vendido de la historia y su anime homónimo, acaba de desembarcar a Netflix con la misión no solo de hacerle honor al material original amado por legiones de fanáticos, sino de conquistar nuevos públicos.

"Queremos reescribir la historia de las adaptaciones ‘live action’. Tenemos dos objetivos. No traicionar a los fans. Y que el programa sea amado por aquellos que todavía no conocen ‘One Piece’". Estas palabras, compartidas hace unos días por la plataforma, formaban parte de una misiva que los responsables de la serie le enviaban a Eiichiro Oda, creador de este universo narrativo que sigue las desmesuradas aventuras de Monkey D. Luffy, un para nada típico pirata con cuerpo de goma y su colorida tripulación.

Marc Jobst, experimentado director de series que pasó por títulos como "The Witcher", "Daredevil" o "The Punisher", tuvo a su cargo la realización de los primeros dos de los ocho episodios que componen la temporada inaugural de "One Piece"; aquellos que marcan la pauta estilística, de ritmo y acento de una producción de la pequeña pantalla.

La primera tanda de episodios, que traduce en unas ocho horas las tramas de los primeros 100 números del manga, tiene la aprobación del propio Oda, quien hasta acompañó la actividad promocional previa al estreno pese a su conocido recelo a mostrar su rostro (de hecho lo hizo con la cara "blurreada").

Otro es la escala de producción, con gigantescos sets y efectos de tipo práctico -que por supuesto acompañan a lo digital-, las coreográficas escenas de acción y los vestuarios dan en la tecla y honran el despliegue del manga y el anime (el primero se publica desde 1997, y el segundo se emite desde 1999).

La serie, que ha estado en producción desde 2020, cuenta con Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy, Mackenyu Arata como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero Gibson como Usopp y Taz Skylar como Sanji. La primera temporada constará de ocho episodios.

"One Piece", serie que adapta con actores el manga más vendido de la historia y su anime homónimo, acaba de desembarcar a Netflix

Sinopsis de One Piece

La serie "es una legendaria e inigualable historia de aventuras en altamar. Monkey D. Luffy es un joven que, desde que tiene memoria, sueña con una vida de libertad. Pronto, deja su aldea y se embarca en un peligroso viaje en busca del mítico tesoro escondido conocido como One Piece, que puede ayudarlo a convertirse en el rey de los piratas", dice Netflix.

Y agrega: "Pero para lograr su objetivo, lo primero que debe hacer es reunir a la tripulación que siempre quiso, y con ellos conseguir un barco, recorrer cada centímetro del vasto mar, adelantarse a la Marina y superar a cada uno de los peligrosos rivales que se crucen en su camino".