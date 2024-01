Netflix, Star+, Apple TV+ y Amazon: las series que estrenan las plataformas en enero

El primer mes del año trae muchas novedades en cuanto a series en las diferentes plataformas de streaming, entre otras, "Los hermanos Sun" y el lanzamiento de "Griselda" donde debuta como actriz Karol G, mientras que también hay propuestas bélicas como "Masters of the Air" y "Expatriadas", con el protagónico de Nicole Kidman.

Los hermanos Sun

En Netflix, el año arrancó con el lanzamiento de "Los hermanos Sun" esta serie de acción y humor negro que sigue al letal asesino a sueldo Charles Sun. Tras un ataque sufrido por su padre, el jefe de una poderosa tríada de Taiwán, el protagonista viaja a Los Ángeles para proteger a su madre, Eileen, y a su inocente hermano menor, Bruce. Con su aparición, algunos secretos familiares se destapan y todos deberán recomponer sus vínculos antes de convertirse en el blanco de sus enemigos del mundo del hampa.

Los hermanos Sun se estrenó en Netflix el 4 de enero. En esta propuesta de ocho episodios, creada por Brad Falchuk y Byron Wu, la ganadora del Oscar Michelle Yeoh, Justin Chien y Sam Song Li comparten elenco con Highdee Kuan, Joon Lee, Jon Xue Zhang y Madison Hu, entre más.

Echo

El 9 de enero llega "Echo" a Disney+ y Star+. El Universo Cinematográfico de Marvel continúa explorando nuevos territorios con esta miniserie protagonizada por Alaqua Cox como Maya López, la antiheroína con hipoacusia que el público conoció en la serie "Hawkeye" y que ahora regresa con estos cinco episodios exclusivos sobre su historia. En huida de las garras de su tío adoptivo, el temible mafioso Wilson Fisk, la joven Echo volverá a su hogar, donde se encontrará con sus raíces nativoamericanas y su profundo legado.

Echo es una miniserie protagonizada por una antiheroína con hipoacusia. Las realizadoras Sydney Freeland y Catriona McKenzie comparten dirección en esta propuesta en la que el reconocido Vincent D’Onofrio repite su papel como Fisk, junto a un reparto en que también participan Chaske Spencer, Graham Greene, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Zahn McClarnon y Cody Lightning. Historial criminal

El 10 de enero "Historial criminal" llega a Apple TV+. El multipremiado actor escocés Peter Capaldi, más conocido por haber encarnado a una de las versiones del famoso "Doctor Who", protagoniza este thriller policial de ocho capítulos ambientado en Londres como el detective Daniel Hegarty, quien junto a su colega June Lenker se verá arrastrado por una inesperada llamada anónima a una confrontación por un antiguo caso de homicidio.

El multipremiado actor escocés Peter Capaldi protagoniza Historial criminal. Dirigida por el cineasta Jim Loach y creada por Paul Rutman, el mismo detrás de la exitosa tira policial "Vera", la serie cuenta con actuaciones de Cush Jumbo, Charlie Creed-Miles, Dionne Brown, Shaun Dooley, Stephen Campbell-Moore, Zoë Wanamaker y Rasaq Kukoyi.

El Zorro

El 19 de enero Amazon Prime Video estrena "El Zorro". La muy popular figura de Diego de la Vega vuelve a la pantalla con esta serie española en la que el joven actor valenciano Miguel Bernardeau -que en 2022 fue parte de la misteriosa "1899"- se calza la capa y el antifaz para dar vida en una suerte de reinterpretación a este vengador, en una aventura en la que deberá desenmascarar a los asesinos de su padre y llevarlos ante la Justicia en la muy cambiante ciudad de Los Ángeles del siglo 19.

El Zorro busca desenmascarar a los asesinos de su padre y llevarlos ante la Justicia en Los Ángeles del siglo 19. Renata Notni, Dalia Xiuhcoatl, Emiliano Zurita, Andrés Almeida, Cuauhtli Jiménez, Elia Galera, Paco Tous, Cristo Fernández y Cecilia Suárez forman parte del reparto de la tira escrita y creada por el guionista e historietista Carlos Portela, que tiene a Javier Quintas, Jorge Saavedra y José Luis Alegría como directores. Griselda

El 25 de enero llega a Netflix "Griselda". El realizador Eric Newman, que tiempo atrás creó las muy exitosas "Narcos" y "Narcos: México", vuelve al género y a ese mundo criminal con esta producción de seis episodios en los que Sofía Vergara asume el rol de la colombiana Griselda "La Madrina" Blanco, la ambiciosa artífice de uno de los cárteles de tráfico de cocaína más poderosos en Miami durante los 70 y 80 y una de las guías del tristemente célebre Pablo Escobar.

"Griselda" es una producción de seis episodios con Sofía Vergara como protagonista. Con Andrés Baiz como director, la serie cuenta en su reparto con la participación de Alberto Guerra, Christian Tappan, Martín Rodríguez, Juliana Aidén Martínez, Vanessa Ferlito y la popular cantante de reggaetón y música urbana Karol G en su debut como actriz.

"Masters of the Air"

El 26 de enero llega a Apple TV+ "Masters of the Air". La antología sobre la Segunda Guerra Mundial que Steven Spielberg y Tom Hanks comenzaron a desarrollar en 2001 con el estreno de "Band of Brothers" y que continuó en 2010 con "The Pacific" adopta su planeada forma de trilogía con el lanzamiento de esta miniserie centrada en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante aquel conflicto de dimensiones globales, mientras llevan a cabo peligrosas misiones, luchan en las alturas contra la Alemania nazi y lidian con las consecuencias psicológicas y emocionales de la dura contienda.

Austin Butler es uno de los protagonistas de "Masters of the Air". Basada en las crónicas reales de la 100ma. unidad de bombarderos recogidas por el historiador y biógrafo Donald L. Miller, el anticipado drama bélico está encabezado por jóvenes figuras como los nominados al Oscar, Austin Butler y Barry Keoghan, Ncuti Gawa, Callum Turner, Anthony Boyle, Nate Mann, Raff Law, Kai Alexander, James Murray y Tommy Jessop, entre más.

Expatriadas

Amazon Prime Video estreáná el 26 de enero "Expatriadas". Nicole Kidman regresa una vez más al formato chico para protagonizar esta propuesta de seis episodios dirigidos por Lulu Wang -conocida por la película "The Farewell"-, ambientada en la vibrante y heterogénea Hong Kong en 2014, donde las vidas de tres mujeres estadounidenses se cruzan a raíz de una tragedia familiar que invitará a explorar temáticas como los privilegios de clase, la amistad y la relación entre la victimización y la culpabilidad.

"Expatriadas" cuenta la historia de tres mujeres estadounidenses.

Las actrices Sarayu Blue y Ji-young Yoo completan el trío principal de un elenco también integrado por los intérpretes Brian Tee, Jack Huston, Will Or, Ruby Ruiz y Flora Chan, quienes dan vida a esta historia guionada por Vera Miao, Gursimran Sandhu y la autora Janice Y. K. Lee, la escritora de la novela homónima en la que se basó la serie.