Neurosalud ¿Qué es el síndrome de abstinencia y cómo impacta realmente en las personas que lo sufren?

Se trata de un trastorno muy mencionado popularmente que se puede desencadenar como consecuencia de la falta de una droga adictiva

El síndrome de abstinencia es el conjunto de síntomas que se desencadenan en el organismo como consecuencia de la dependencia física y mental de una sustancia ante la falta de consumo. Dicha retirada puede referirse a un cese completo del consumo o bien a una reducción de este en cantidad y/o frecuencia, y los síntomas no son debidos a otras enfermedades médicas o mentales, aunque también puede exacerbar síntomas de alguna enfermedad.



En general, la falta de consumo es intencional por parte de la persona que padece la dependencia, con el fin de eliminar las consecuencias que la adicción causa en su vida. También es posible que se produzca por circunstancias involuntarias en las que no es posible acceder a la sustancia en cuestión, como por ejemplo una hospitalización o la falta de recursos económicos.



El síndrome de abstinencia genera niveles altos de sufrimiento y malestar en quienes lo sufren. Los síntomas concretos dependen del tipo de sustancia que la persona haya consumido. Generalmente, suele aparecer un deseo y ansia intensos de consumo como respuesta al malestar que genera la ausencia de sustancia. Otros síntomas frecuentes son los temblores y espasmos, cefaleas, dolor muscular, problemas digestivos como náuseas y vómitos, mareos, agitación o alucinaciones.



La evolución de la sintomatología y su intensidad dependen no solo del tipo de droga sino del tipo, cantidad y frecuencia de consumo previo, dado que se encuentran íntimamente ligadas al nivel de dependencia y adicción que presenta el paciente.



La causa directa del síndrome de abstinencia es la la falta -temporal o definitiva- de la sustancia que genera la dependencia. El problema se centra en que el organismo se ha habituado a la sustancia, lo cual genera una tolerancia, que a su vez es la que provoca que los consumos vayan aumentando en cantidad y frecuencia, y el cuerpo se vaya acostumbrando a funcionar con la presencia de esa sustancia.



El cuerpo aprende a mantener un nuevo equilibrio, en el que entra en juego la droga o sustancia en cuestión. La sustancia, que en un principio se configuraba como un elemento externo, con el tiempo pierde ese papel y se transforma en un factor necesario para evitar el malestar asociado a su falta.



Es por eso que cuando se deja de consumir la sustancia o droga en cuestión el cuerpo se desequilibra, es decir, el equilibrio u homeostasis interna que el cuerpo había aprendido a mantener con la droga se desestabiliza de golpe y desencadena el síndrome de abstinencia.



Para evitar que se genere el desequilibrio, es importante considerar que la retirada de la sustanciase debe hacer en forma gradual, no súbita y repentina. Esto significa que, a pesar de que el cese de consumo en personas adictas es imprescindible y puede salvarles la vida, cortar súbitamente el suministro de una sustancia de esa forma puede ser aún peor.

La retirada es necesaria, pero debe hacerse de forma controlada, pautada y gradual para evitar efectos adversos severos y reducir el riesgo de un síndrome de abstinencia peligroso para la vida.



Por eso, es necesario dejar que el cuerpo se vaya acostumbrando a ir funcionando sin tanta sustancia hasta llegar a funcionar por completo sin ella.

En este sentido, se debe considerar la importancia de la asistencia a la persona que busca dejar su adicción. Tanto desde el punto de vista médico como psicológico y del entorno familiar, el apoyo es fundamental para que pueda alcanzar el objetivo buscado y mejorar su calidad de vida.