Dificultades de los niños ¿Qué es la dislexia?: mitos y verdades de un trastorno que afecta a casi el 10% de la población

Si bien es una afección que aparece frecuentemente en niños pequeños, no desaparece en la edad adulta, por lo que la persona debe aprender a vivir con ella

La dislexia es un trastorno cerebral que provoca dificultad con la lectura, la ortografía, la escritura e incluso el habla, en una porción más pequeña de caso. El problema se centra en que al cerebro de las personas disléxicas le cuesta reconocer o procesar ciertos tipos de información. Técnicamente se la conoce como Trastorno de Lectura o Dificultad Específica de la Lectura (DEA); se trata de una afección del aprendizaje, que se presenta con mayor frecuencia entre la población infantil, pero que no desaparece en la edad adulta.



Es por eso que resulta esencial que la persona pueda aprender a vivir con las dificultades que se le presentan. De este modo, será posible alcanzar una buena calidad de vida, tanto desde el punto de vista personal como laboral.



Actualmente, “alrededor del 10% de la población padece este trastorno, aunque algunos autores afirman que el porcentaje es mayor”, afirma la Lic. Patricia Rodríguez, especialista en el área del staff de Medicus. A su vez, es importante destacar que es una afección que tiene una fuerte carga hereditaria, de modo que los hijos de padres disléxicos tienen un riesgo mayor de desarrollarla. Estadísticamente, “la probabilidad es ocho veces superior a la de la población media”, explica la experta.



Se debe tener en cuenta que la dislexia no se relaciona a la inteligencia o al desarrollo de una persona. Esto significa que quienes padecer esta afección tienen inteligencia regular, al igual que oportunidades sociales, de enseñanza y aprendizaje. La aclaración es fundamental, dado que si bien se considera una dificultad específica del aprendizaje, pero es frecuente que se la confunda con otras dificultades que causan síntomas similares.



Las características principales del trastorno son, esencialmente, tres. El déficit en la adquisición de la lectura fluida es el principal, es decir, el niño muestra dificultad para iniciarse en el proceso de lectura. A su vez, dado que la dislexia está causada por el funcionamiento deficitario de un procesador cerebral llamado fonológico, otra de las manifestaciones es la memoria verbal. Por ejemplo, puede que les cueste la evocación de números o algunas palabras de mayor complejidad.



Por último, es clave considerar que la dislexia no es una enfermedad, sino una condición; es decir, que las personas que padecen el trastorno tienen un desarrollo cerebral diferente, lo cual afecta la calidad de vida y el aprendizaje.



Sin embargo, se debe tener en cuenta cuáles son las dificultades que aparecen como consecuencia de la dislexia, para poder ayudar a los pacientes desde un punto de vista integral. “Si bien algunas personas con dislexia no tienen problemas pronunciando o decodificando las palabras, es posible que les resulte difícil para las personas con dislexia leer de manera automática o, aparentemente, sin esfuerzo”, indica la Lic. Andrea Spinosa, especialista de Medicus.



Por otro lado, se debe considerar que las personas con este trastorno suelen tener dificultades para asociar los sonidos a las letras y viceversa, al igual que pueden confundir la pronunciación de las palabras que suenan o se escriben similar.

Asimismo, las Lic. Rodríguez y Spinosa afirman que las dificultades para leer en voz alta en forma apropiada y para pronunciar palabras no familiares, se presentan de manera frecuente en pacientes con dislexia.



No obstante, ninguna de las características mencionadas debe provocar desánimo, ya que hay diversas adaptaciones y estrategias que pueden ayudar a mejorar los inconvenientes que produce la afección.



Por un lado, “existen los abordajes terapéuticos específicos -psicopedagógico, neurolingüístico-, junto a diversas herramientas en computadoras que facilitan la lectoescritura a la vez que les permiten a los niños una práctica específica”, explican las especialistas de Medicus. Por otro lado, a nivel escolar hay disposiciones que determinan la promoción asistida, que a su vez garantizan adecuaciones de acceso que se explicitan en proyectos pedagógicos individuales a medida de las necesidades del niño.



