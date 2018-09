Cuidado de los dientes Argentina se ubica entre los países que menos cuidan su salud bucodental

Un estudio realizado en toda la región indica que el país se encuentra en una situación preocupante con respecto a otras naciones

La salud bucodental es uno de los pilares fundamentales para gozar de una buena salud y una buena calidad de vida, según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es posible definirla como la ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, infecciones y llagas bucales, enfermedades periodontales -de las encías-, caries, pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos. Todos estos trastornos limitan en la persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial.



Sin embargo, no siempre es uno de los aspectos que, socialmente, más se tienen en cuenta en Argentina. A pesar de las fuertes campañas educativas a nivel nacional de los últimos años sobre la importancia del cuidado de la salud bucal, un estudio de mercado realizado recientemente ubica al país entre los países de América Latina que menos productos consumen para la higiene dental diaria.

El informe -elaborado por la empresa Colgate con datos relevados en 2017- ubica a la Argentina en el octavo lugar en consumo de crema dental por persona. Esto significa que se encuentra muy por debajo de Costa Rica, Brasil y Chile, naciones que encabezan la lista con los mejores puntajes.

La investigación indica que los argentinos utilizan anualmente 231 gramos de crema dental por persona. Este valor indica que el país está, una vez más, debajo de otros países. El consumo de Paraguay -262 gramos-, al igual que el de los países líderes que promedian los 466 gramos en Costa Rica, 456 gramos Brasil y 392 gramos Chile, es mucho mayor que el de Argentina.

Como consecuencia de este comportamiento es probable que aumente el desarrollo de patologías que afecten la boca. Según el Dr. Javier Canzani -Director Nacional de de Salud Bucodental del Ministerio de Salud de la Nación- los altos índices de caries en Argentina datan desde hace muchos años. “Dependiendo de la zona del país que analicemos es mayor o menor el porcentaje de personas que sufren problemas de caries. En las zonas más vulnerables esta situación se profundiza aún más. También se deberá trabajar en campañas sobre el sangrado de encías –conocido como gingivitis- que afecta a más de un 80% de la población mundial”, explicó.

Por eso, los expertos en salud bucal recomiendan cepillar los dientes al menos tres veces por día. Esto implica que se debe realizar una vez a la mañana, otra después del almuerzo y una más antes de irse a dormir. A su vez, es importante destacar que se de deben dedicar alrededor de dos minutos para realizar una limpieza profunda y correcta, algo que no todas las personas saben.

“Últimamente observamos una baja en el consumo per cápita de crema dental demostrando que cada vez menos personas acceden a un cuidado de la salud bucal adecuado, lo cual ubica a la Argentina como uno de los países con menor consumo de productos para la salud oral de América Latina”, asegura Mónica Larcebeau, odontóloga y Gerente de Relaciones Profesionales Colgate Región Cono Sur.

En este sentido, es importante tener en cuenta el rol que cumplen los padres en cuanto a la salud bucodental de sus hijos, que a su vez irán creciendo y se transformarán en adultos. “Los padres deben enseñarle a sus hijos en edad preescolar la importancia de una correcta higiene bucal porque eso les permitirá tener bocas sanas en el futuro”, sostiene el Dr. Canzani. Asimismo, indica que es fundamental mantener una dieta equilibrada y restringir el consumo de bebidas dulces y azucaradas que son las que provocan las caries.