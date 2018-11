La historia de Ian Disney, YouTube y otros canales infantiles se unen para transmitir un corto sobre discapacidad producido por Campanella

Multipremiado en todo el mundo, el film será transmitido en simultáneo en todos los canales infantiles presentes en Argentina y en Latinoamérica

La discapacidad es un tema que cada día está más presente en la sociedad. A través de campañas públicas y privadas, de políticas de gobierno y de concientización en los establecimientos educativos, es una situación que salió de la sombra y el silencio para hacerse presente en las vidas de todos.



Sin embargo, la discriminación, el “señalar” a quien de alguna forma es diferente, son problemas que continúan afectando a las personas que padecen discapacidades.



Fue por eso que Sheila Graschinsky, mamá de Ian y presidente de la Fundación que lleva el nombre de su hijo, empezó su camino para hacer de la inclusión una regla y no una excepción. Camino que comenzó con un libro, donde relataba historias acerca de Ian y de su vida como persona con discapacidad, y que terminó en un cortometraje multipremiado alrededor del mundo.



El 26 de noviembre se presentó por primera vez en Argentina la pieza audiovisual titulada “Ian, una historia que los movilizará”. Producido por Juan José Campanella a través de su productora Mundoloco, se trata de un corto que en apenas ocho minutos muestra cómo se puede llegar a sentir una persona que padece una discapacidad ante las burlas, las risas y la violencia de los demás. No obstante, es mucho más que una historia, que una pieza audiovisual, que un cortometraje. Es un mensaje con una fortaleza inconmensurable, que no tiene palabras pero llega al corazón, que carece de un idioma porque directo en las emociones y empieza su recorrido desde ahí.



La presentación, que tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner (CCK), comenzó con un breve discurso de la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti. En su exposición explicó la importancia de la difusión de contenidos que pongan a la discapacidad como protagonista y fomenten así la inclusión. “Queremos promover la conversación para que se hable de la discapacidad de manera constructiva, invitando a los distintos actores de la sociedad a impulsar la inclusión concreta”, señaló la funcionaria.

Proyección del corto en el CCK

La proyección de la obra final se llevó una sala llena de aplausos incesantes, más de 600 personas emocionadas y lágrimas que corrían por sus mejillas. Con una vivencia real de Ian y su mamá, Sheila, como puntapié inicial, el cortometraje de animación grafica una metáfora que resulta fundamental para llegar a que la inclusión sea algo de todos los días. Esa metáfora es la deconstrucción, es decir, la necesidad de pasar por un proceso de destrucción de prejuicios que actúan como barreras que separan a las personas para poder finalmente comenzar a actuar de forma inclusiva.



“Ian es un chico que llegó para patear estanterías allá por el 2008; nos trajo como familia el amor más intenso y al mismo tiempo el miedo más fuerte”, comenta su mamá al principio del panel que siguió a la proyección, donde también estuvieron Victoria Morales Gorleri -Directora Nacional de Responsabilidad Social del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación-, Juan José Campanella y Gastón Gorali, co-fundadores del estudio de animación MundoLoco CGI.



Desde un primer momento, relata la presidente de la Fundación Ian, comenzaron a trabajar, a tomar un rol activo para acercarle el mundo a Ian. Fue en “esa búsqueda de recursos para trabajar la discapacidad, para que desde los hogares podamos acompañar a nuestros hijos en este recorrido, es que surge el corto Ian, con la idea de brindar herramientas y de tender puentes”, explica Sheila.

Panel de debate



Uno de los hitos más importantes alrededor del cortometraje se producirá el próximo viernes 30 de noviembre. A las 19 hs y por primera vez, Cartoon Network, Discovery Kids, Disney Channels Latin America, Nickelodeon Latinoamérica, YouTube Kids y Paka-Paka se unirán a favor de la inclusión para transmitir en simultáneo la pieza animada. La transmisión, además, se replicará en el mismo horario en todos los demás países de Latinoamérica, por lo que el mensaje también llegará más allá de las fronteras argentinas. La colaboración entre todas estas señales es un hecho sin precedentes en la industria televisiva y busca difundir la inclusión y posicionarse en contra de la discriminación y el bullying.



“La historia de Ian y de Sheila nos conmovió mucho, nos sentimos muy reflejados en su lucha, y a partir de ahí decidimos sumarnos a esta iniciativa”, explica Andrés Perdiguero Senior Marketing Director de Nickelodeon para América. Además, agrega “para nosotros es un privilegio estar inmersos en un proyecto como este y ojalá sea un disparador para muchos más”.



Por su parte, desde Disney tienen una postura similar respecto de esta iniciativa. “Creo que el impacto va a ser grande, no solamente de la iniciativa de todos los canales transmitiendo al mismo tiempo, sino también del mensaje que dejamos. Creo que es importante hablar con los chicos desde las casas, pero este corto transmite llega por las emociones y hace pensar en cómo uno se sentiría en una situación así”, señala Cecilia Mendonça, vicepresidenta y nanager general de Disney Channel Latin America.



“En Disney creemos mucho en el poder de las historias, para inspirar, para cambiar actitudes, para inspirar valores, para desarrollar a los niños y contribuir a la sociedad; trabajamos mucho para que todos estos valores estén presentes en cada contenido, por lo que tener este proyecto al que nos podemos unir como medio de difusión, es una gran oportunidad para nosotros”, agrega Belén Urbaneja, Directora de ciudadanía corporativa de la compañía.



El film ha ganado el International Independent Film Awards 2018 con el galardón de “Platinum Winner”, el premio The Accolade Competition de “Best short film”, el Premio Pro Social en los Kids Choice Awards Argentina 2018 por su labor por una sociedad más inclusiva, y el "Best Animation" en el Delhi Shorts International Film Festival de India. Además, fue declarado de interés nacional por la Cámara de Diputados de la Nación y compite para la nominación a los Premios de la Academia 2019.



Es importante tener en cuenta que la Fundación Ian apareció mucho antes que la realización del cortometraje. Fundada en 2012 por Sheila Graschinsky, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades neurológicas y motrices. Para alcanzar su meta, trae al país métodos innovadores de tratamiento, al tiempo que apunta a capacitar a la comunidad terapéutica y buscar la cobertura correspondiente.



La labor que llevan adelante desde su comienzo llevó a que las actividades que impulsa la Fundación sean declaradas de “Interés Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y que la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) le otorgue el premio al desarrollo científico y tecnológico 2018.