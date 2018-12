Catatonia o personas que despiertan en sus velorios, ¿qué es y cuáles pueden ser las causas?

Una escena que ha aparecido reiteradamente en libros y películas; por qué aparece y qué trastornos están relacionados a este síndrome poco frecuente

Desde el comienzo de los tiempos existe el mito de que persona puede ser considerada muerta y despertarse más tarde dentro del cajón, tanto en el velorio como en el entierro. La mayoría de las persona vio este tipo de historia en alguna película o lo leyó en algún libro, además de los casos que han aparecido esporádicamente en los medios de comunicación.



La catatonia es un síndrome de tipo neuropsicológico que desencadena una serie de síntomas psicomotores, que suelen estar acompañados por alteraciones cognitivas, de conciencia y de la percepción.



La sintomatología más característica de este síndrome incluye la presencia de catalepsia, o imposibilidad de movimiento, debido a un estado de rigidez muscular que impide la contracción muscular. Asimismo, el paciente presenta flexibilidad cérea -un estado de resistencia pasiva en el que no es posible flexionar las articulaciones por sí mismo-, un síntoma que hace que la persona se quede en la misma posición en la que se lo deje. El mutismo y la ausencia de respuesta al entorno también son manifestaciones frecuentes de este síndrome.



Realizar el diagnóstico requiere al menos tres de los síntomas mencionados. No solo eso, sino que también es necesario que la persona mantenga esos síntomas por más de veinticuatro horas.



La catatonia puede presentarse en diferentes grados de mayor o menor gravedad, lo cual produce alteraciones en el funcionamiento vital del paciente que pueden hacer difícil su adecuación al medio.



¿Cuáles son las causas de este síndrome?

Las causas de la catatonia pueden ser muy diversas. Dado que se considera como síndrome neuropsicológico, se deben considerar alteraciones del sistema nervioso.

Algunas investigaciones reflejan que pacientes con catatonia poseen algún tipo de disfunción en parte de la corteza parietal posterior derecha. Este tipo de daño tiene relación con que las personas con catatonia sean capaces de iniciar correctamente movimientos y el hecho de que exista anosognosia –que el propio paciente con problemas cognitivos no tienen percepción de sus disfunciones- respecto a los síntomas motores.



Por su parte, el glutamato, la serotonina y la dopamina también parecen desempeñar un papel relevante en este trastorno, pero es necesario un mayor nivel de investigación respecto a cómo influyen exactamente.



Por otra parte, algunos estudios han encontrado que la epilepsia del lóbulo temporal, la encefalitis, los tumores cerebrales y los accidentes cerebrovasculares son posibles causas de este síndrome que deben tratarse de inmediato.



Además de ello, infecciones como la septicemia o las producidas por la tuberculosis, la malaria, la sífilis o el VIH pueden causar también este estado. Fallos hepáticos y renales, hipotiroidismo, complicaciones severas de la diabetes como la cetoacitosis o incluso hipotermia severa son otras afecciones que se han visto vinculadas a la aparición de catatonia.

Otras causas biológicas pueden derivarse del consumo y/o abuso de sustancias psicoactivas, sean drogas o psicofármacos. Por ejemplo, es frecuente que aparezca catatonia en el síndrome neuroléptico maligno, grave y potencialmente mortal síndrome que en algunos casos aparece ante la administración de antipsicóticos.



Por último, es importante aclarar que la catatonia ha sido durante mucho tiempo un síndrome que se ha identificado con un subtipo de esquizofrenia: la esquizofrenia catatónica. Sin embargo, también se ha observado la presencia de este síndrome en otro tipo de trastornos, tanto mentales como de origen orgánico.



Trastornos del estado de ánimo

Además de la esquizofrenia, diferentes estudios realizados respecto a la catatonia parecen indicar que un elevado número de pacientes catatónicos presentan algún tipo de trastorno del estado del ánimo, particularmente en episodios maníacos o depresivos. El trastorno depresivo y el bipolar son los más frecuentemente relacionados a la catatonia.



Trastorno por Estrés Postraumático

El Trastorno por Estrés Postraumático también se ha visto en ocasiones asociado a estados catatónicos. Suele aparecer luego de vivir o haber visto eventos traumáticos, como violaciones, abusos físicos o un accidente grave, entre otros ejemplos.



Consumo o intoxicación por sustancias

Al igual que el impacto que tienen en otras áreas de la salud, la administración o el cese descontrolado de determinadas sustancias con efecto en el encéfalo puede generar catatonia.



Actualmente, uno de los principales manuales diagnósticos de psicología, el DSM-5, ha eliminado esta etiqueta como subtipo de esquizofrenia para convertir la catatonia en un indicador o modificador del diagnóstico, tanto de éste como de otros trastornos. Asimismo se ha añadido la clasificación como síndrome neuropsicológico separadamente de otros trastornos.