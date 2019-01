Hantavirus, las 4 preguntas para conocer más acerca de esta enfermedad

Se trata de una enfermedad causada por un virus que pueden desencadenar una serie de síntomas peligrosos para el organismo

Recientemente, se conoció la noticia de un brote de hantavirus en algunas provincias del sur del país. Si bien se trata de un virus que puede provocar severas consecuencias en la salud de la persona que se contagia, no es una situación para entrar en pánico. Conocer las particularidades del virus y de la enfermedad es importante para tener tranquilidad al respecto y saber cómo tratarlo y prevenirlo.



El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada precisamente por el virus Hanta. Los ratones silvestres son el vector que lo transmite a las personas, ya que eliminan eliminando el virus en la saliva, las heces y la orina.



¿Cómo se contagia?

El contagio siempre está relacionado con la presencia de ratas, que son el único animal que puede transmitirlo. La forma más frecuente de contagio es por inhalación; ocurre cuando se respira en lugares abiertos o cerrados, como galpones, huertas o pastizales, donde las heces o la orina de los roedores infectados desprendieron el virus y contaminaron el lugar.



Sin embargo, no es la única manera de contraer la enfermedad. También es frecuente que el virus entre al organismo a través del contacto directo, es decir, al tocar roedores vivos o muertos infectados, o las heces o la orina de estos roedores.



Al igual que sucede con otras enfermedades, como la rabia por ejemplo, el hantavirus también puede contraerse a través de la mordedura de la rata infectada.

Por último, es importante tener en cuenta que la patología puede transmitirse por vía interhumana, es decir, de persona a persona a través del contacto estrecho con una persona infectada durante los primeros días de síntomas, a través de la vía aérea.



¿Cuáles son los síntomas?

La sintomatología de la enfermedad es muy similar a la de un estado gripal, por lo que la persona desarrolla fiebre, dolores musculares, escalofríos, cefaleas, náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. No obstante, no termina ahí, ya que después de algunos días también puede aparecer una dificultad respiratoria que puede agravarse y provocar lo que se conoce como "síndrome cardiopulmonar por hantavirus". En estos casos, el cuadro se torna mucho más grave y puede incluso llevar a la muerte si la persona recibe la atención adecuada a tiempo.



¿Tiene tratamiento? ¿Cómo es?

Es importante tener en cuenta que no existe tratamiento específico. Sin embargo, aquellos pacientes con síndrome cardiopulmonar por hantavirus deben ser asistidos en establecimientos hospitalarios, de preferencia con unidades de terapia intensiva que cuenten con asistencia respiratoria mecánica.



¿Cómo se puede prevenir?

En Argentina se han identificado cuatro regiones endémicas: el Norte -las provincias de Salta y Jujuy-, el Centro -Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos-, el Noreste -sobre todo en Misiones- y el Sur -Neuquén, Río Negro y Chubut-. Para prevenir esta enfermedad, sobre todo en las zonas mencionadas, es necesario tomar una serie de medidas de precaución. En primer lugar, todas las personas deben evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones, lo cual implica evitar que los roedores entren o hagan nidos en las viviendas.



Para eso, es necesario tapar los orificios en puertas, paredes y cañerías.



Por otro lado, es importante realizar la limpieza -pisos, paredes, puertas, mesas, cajones y alacenas- con una parte de lavandina cada nueve de agua, dejar 30 minutos y luego enjuagar toda la superficie limpiada. Si se sospecha que hubo o puede haber roedores, una de las principales recomendaciones es humedecer la superficie antes de empezar a limpiar, de modo tal que no se levante polvo y las personas no lo aspiren.



Por su parte, también se recomienda colocar huertas y leña a más de 30 metros de las viviendas, al igual que cortar pastos y malezas hasta un radio de 30 mts alrededor del domicilio. En este sentido, en caso de ir de campamento, es ideal hacerlo lejos de maleza y basurales, no dormir directamente sobre el suelo y consumir agua potable.



Además de todas las recomendaciones para la prevención del contagio, es importante aclarar que en caso de tener alguno de los síntomas mencionados se debe hacer una visita urgente al médico. Así, el especialista podrá evaluar la gravedad del cuadro e indicar el tratamiento necesario.