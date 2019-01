¿Es posible detectar el autismo a partir de los videos familiares caseros?

Los expertos explican que las imágenes son útiles para identificar casos de riesgo o signos de alarma que los padres podrían ignorar

Hasta el momento, el diagnóstico de uno de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) solo es posible a través de un análisis clínico. Los especialistas observan el comportamiento y el desarrollo del niño y evalúan las características generales y particulares de ambos aspectos. Así, es posible hacer un diagnóstico certero de alguna de las patologías que se ubican dentro de este grupo. Mientras el niño sea pequeño la detección del trastorno será más sencilla; sin embargo, a medida que continúa su crecimiento el diagnóstico se torna más complejo, al igual que las consecuencias que la afección provoca en la vida del paciente.



A pesar de que el momento óptimo para la detección del TEA es hasta los dos años del niño, la realidad es que no siempre es posible hacerlo en ese momento.



Recientemente, un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford (EE UU) han publicado un estudio en la revista científica PLOS Medicine que podría contribuir al diagnóstico de este tipo de patologías en niños pequeños. Los especialistas concluyen que a través del uso de videos caseros cortos -presentes en la mayoría de las familias- se puede diagnosticar el autismo en niños. Este informe amplía un trabajo iniciado por este mismo equipo de investigadores en 2014. El método ideado emplea el aprendizaje automático para determinar qué características del comportamiento de los niños deberían evaluarse para analizar el autismo. Además, han diseñado un algoritmo que analiza cada característica, que luego se utiliza para otorgar una puntuación de diagnóstico general en cada niño.



Sin embargo, este tipo de metodología de diagnóstico no es 100% efectiva. De acuerdo a los científicos a cargo de la investigación, los videos caseros pueden ser útiles para acompañar el diagnóstico de autismo y a veces para acompañar los procesos de diagnóstico, pero no lo sustituyen. Además, es importante tener en cuenta que los resultados del estudio indican que el método tiene un 70% de efectividad. Esto significa que de 10 niños que los evaluadores consideran que tienen autismo, en realidad solo 7 lo tienen (74% de especificidad) según el mejor de los algoritmos que presentan. Es por eso que resulta necesario utilizar esta nueva forma de diagnóstico de manera cautelosa.



La evidencia científica establece que la mayor fiabilidad se obtiene cuando un clínico experto en autismo hace una valoración combinando pruebas semiestructuradas de observación del niño y una entrevista que repasa el desarrollo temprano y la situación actual en entornos habituales con la familia. De eso no hay dudas. No obstante, las posibles valoraciones de conductas sociales, comunicativas y de juego mediante vídeos caseros ofrecen una herramienta válida para poder detectar señales de alarma o riesgo de TEA, aunque no un diagnóstico definitivo.



Entonces, ¿es posible, a través de este control de imagen, diagnosticar que un niño (en cualquier fase de su desarrollo) padece autismo? La realidad es que todavía es necesario investigar con mayor profundidad, inclusive según los autores del estudio publicado recientemente. Las conclusiones del artículo indican que se necesitan más trabajos en este área para confirmar que el enfoque elegido está en lo correcto.



Si eso sucediera, sería un gran paso para el diagnóstico de este tipo de patología que, tratada a tiempo, puede tener un pronóstico de evolución positivo.



¿Qué es el Trastorno del Espectro Autista (TEA) y cuáles son las señales de alerta para su diagnóstico?

Se trata de un grupo de trastornos del desarrollo que tienen una serie de características comunes que los engloban dentro de la misma denominación. Las personas que padecen este tipo de afecciones suelen tener problemas de comunicación e interacción social a largo plazo y comportamientos repetitivos o reticencia a los cambios en la rutina. Es importante tener en cuenta que los síntomas mencionados comienzan en la primera infancia, en general en los primeros dos años de vida, y hacen que la persona necesite ayuda en su vida diaria. Aunque los trastornos del espectro autista comienzan en la etapa temprana del desarrollo, afectan a las personas durante toda la vida.



Precisamente se ubican dentro de un grupo de patologías porque se pueden presentar con sintomatología, fortaleza y grados de deterioro diferentes de acuerdo al paciente. Los trastornos más frecuentes que responden a estas características son el autismo, el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado



Las personas con estos trastornos suelen presentar síntomas similares, aunque no todos se dan en todos los pacientes. La repetición de conductas, el interés excesivo en ciertas cosas -como en objetos en movimiento o partes de objetos-, así como también en temas puntuales -como números, detalles o datos-, son algunas de las señales más claras de presencia de alguno de estos trastornos. Además, es común que los pacientes hagan poco contacto visual o lo hagan de manera errática, que tiendan a mirar o escuchar menos a las personas a su alrededor y que tengan dificultad para seguir las conversaciones. Aunque parezca contradictorio, suelen hablar por largo tiempo sobre sus temas favoritos, sin permitir que otros tengan la oportunidad de entablar un diálogo con ellos. La repetición de palabras o frases que escuchan y les llaman la atención, el uso de palabras extrañas, por lo general fuera de contexto, y las expresiones faciales, movimientos o gestos que no coinciden con lo que están diciendo, también son comportamientos frecuentes en personas con TEA.