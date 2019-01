La principal organización mundial de salud advierte cuáles son los mayores riesgos para el 2019

La OMS ha fijado diez principales áreas para tratar a lo largo del año que acaba de comenzar, que constituyen desafíos a nivel mundial

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido diez principales puntos en materia sanitaria para enfrentar los múltiples desafíos en salud en todo el mundo. A criterio de la institución, la población mundial se enfrenta de manera directa a estos factores, por lo que es urgente solucionarlos para mejorar la calidad de vida de las personas.

Brotes de enfermedades prevenibles, efectos de la contaminación y crisis humanitarias, se encuentran entre las áreas principales de trabajo para la OMS.



De acuerdo a los voceros de la entidad, el plan tiene como principal objetivo asegurar que 1.000 millones más de personas se beneficien del acceso a la cobertura de salud universal, que estén protegidas de emergencias de salud y que disfruten de mejor salud y bienestar.



Cambio climático

En este sentido, la OMS advierte que nueve de cada diez personas respiran aire contaminado todos los días. Como consecuencia, la OMS considera que la contaminación del aire es “el mayor riesgo ambiental para la salud”.



“Los contaminantes microscópicos en el aire pueden penetrar los sistemas respiratorios y circulatorios, dañando los pulmones, el corazón y el cerebro, matando a 7 millones de personas prematuramente cada año por enfermedades como el cáncer, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades cardíacas y pulmonares. Alrededor del 90 por ciento de estas muertes se producen en países de ingresos bajos y medianos, con altos volúmenes de emisiones de la industria, el transporte y la agricultura, así como estufas y combustibles sucios en los hogares”, indican.



Enfermedades no transmisibles

Otro de los desafíos que enfrenta la situación sanitaria mundial son las enfermedades no transmisibles, como la diabetes, el cáncer y las patologías cardíacas. En conjunto, son responsables de más del 70 % de todas las muertes a nivel global, es decir, de 41 millones de defunciones cada año.



Según la OMS, el aumento de estas enfermedades se debe a cinco factores de riesgo principales: el consumo de tabaco, la inactividad física, el consumo nocivo de alcohol, las dietas poco saludables y la contaminación del aire. Entre otros asuntos, este año la OMS trabajará con los gobiernos para ayudarles a cumplir con el objetivo global de reducir la inactividad física en un 15% para 2030.



Gripe

Además, advierten que el mundo se enfrentará a otra pandemia de gripe, aunque las afirmaciones han sido inespecíficas en este sentido. “Lo único que no sabemos es cuándo llegará y cuán grave será. Las defensas globales son tan efectivas como el eslabón más débil del sistema de preparación y respuesta ante emergencias sanitarias de cualquier país”, detallan.



Resistencia a antibióticos

Este es otro de los temas que preocupan a la OMS. Es importante tener en cuenta que se trata de un fenómeno impulsado por el uso excesivo de antibióticos en humanos, pero también en los animales, especialmente en aquellos que se utilizan para la producción de alimentos, así como en el medio ambiente. Es por eso que la OMS está trabajando con estos sectores para implementar un plan de acción global que permita detener la resistencia a los antimicrobianos, aumentando la conciencia y el conocimiento, reduciendo la infección y fomentando el uso prudente de este tipo de fármacos.



Ébola, dengue y VIH

También se fijan metas en materia de protección contra el ébola. En 2018, la República Democrática del Congo sufrió -y sigue sufriendo- dos brotes distintos de ébola, que se extendieron a ciudades de más de 1 millón de personas. “Esto demuestra que el contexto en el que estalla una epidemia de un patógeno de alta amenaza como el ébola es crítico: lo que ocurrió en los brotes rurales en el pasado no siempre se aplica a áreas urbanas densamente pobladas o áreas afectadas por conflictos”, comentan.



Del mismo modo, el dengue se posiciona como una problemática a nivel mundial. Se estima que el 40% del mundo está en riesgo de contraer esta enfermedad, mientras que actualmente hay alrededor de 390 millones de infecciones al año. La estrategia de la OMS para el control del dengue tiene como objetivo reducir las muertes en un 50% para 2020.

Por otro lado, en materia de lucha contra el VIH, pese a que reconocen que el progreso ha sido grande en cuanto al diagnóstico o al acceso a antirretrovirales -22 millones están en tratamiento-, consideran que la epidemia “sigue causando estragos”, ya que casi un millón de personas mueren cada año a causa del VIH/SIDA.



Es por eso que la OMS trabajará con los países para apoyar la introducción de la autoevaluación, de modo que más personas que viven con el VIH conozcan su estado y puedan recibir tratamiento -o medidas preventivas en el caso de un resultado negativo-.



Atención primaria y “antivacunas”

Por último, defienden que la atención primaria, el primer punto de contacto que tienen las personas con su sistema de atención médica, debe brindar “una atención integral y asequible durante toda la vida”. Así, e 2019 la OMS trabajará con sus socios para revitalizar y fortalecer este aspecto.



Sobre las resistencias a vacunarse, advierten de que “amenaza con revertir el progreso realizado en la lucha contra las enfermedades prevenibles por vacunación”. “La vacunación es una de las formas más rentables de evitar la enfermedad: actualmente previene de 2 a 3 millones de muertes por año y podrían evitarse otros 1,5 millones si se mejorara la cobertura mundial”, explican.



El sarampión, por ejemplo, ha experimentado un aumento del 30% a nivel mundial. “Las razones de este aumento son complejas, y no todos estos casos se deben al rechazo de vacunarse. Sin embargo, algunos países que estaban cerca de eliminar la enfermedad han visto un resurgimiento”, señalan en la presentación del informe.



En 2019, la OMS incrementará el trabajo para eliminar el cáncer cervical en todo el mundo al aumentar la cobertura de la vacuna contra el VPH, entre otras intervenciones.