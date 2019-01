ANMAT prohibió otro producto: esta vez, tres marcas de barras de cereal

La decisión se publicó este martes en el Boletín Oficial y especifica que los artículos están falsamente rotulados y no cumplen con la legislación vigente

Este martes, el Boletín Oficial amaneció con la publicación de un noticia importante relacionada a un grupo de productos de frecuente consumo. A través de la Disposición 682/2019, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país la comercialización de tres marcas de barras de cereales, energéticas y reductoras.



En el documento oficial señaló que los productos en cuestión consignan el símbolo de "alimento libre de gluten" sin estar autorizados. En consecuencia, la ANMAT considera que están "falsamente rotulados" y no cumplen con la legislación alimentaria vigente.



¿Cuáles son los productos alcanzados por esta medida?

Según indican las disposiciones oficiales, los artículos cuya comercialización y consumo quedan prohibidos a partir de este martes son:



"Barra de semillas, cereales, pasas de uva y frutillas, sabor frutilla, con agregado de vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C y A, hierro y zinc, libre de gluten", marca: Brisk.



"Barra de semillas, cereales, pasas de uva y arándanos, sabor a arándanos, con agregado de vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C y A, hierro y zinc, libre de gluten", marca: Brisk.



"Barra de semillas, cereales, pasas de uva y frutos rojos, sabor a frutos rojos, con agregado de vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C y A, hierro y zinc, libre de gluten", marca: Brisk.



"Barra de semillas, cereales y frutos secos, sabor a chocolate, con agregado de fibra, hierro, magnesio y zinc, libre de gluten", marca: Brisk. "Barra de semillas, cereales y frutos secos, sabor a banana, con agregado de fibra, hierro, magnesio y zinc, libre de gluten", marca: Brisk.



"Alimento a base de cereales cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor original", nombre de fantasía: Energy Bar, marca: Nutrirte.



"Alimento a base de cereales cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor zanahoria", nombre de fantasía: Bronze Bar, marca: Nutrirte.



"Alimento a base de cereales cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor frutilla”, nombre de fantasía: Kids Bar, marca: Nutrirte.



"Alimento a base de cereales cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor chocolate", nombre de fantasía: Nutrition Bar, marca: Nutrirte.



"Alimento a base de cereales cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light sabor arándanos", nombre de fantasía: Mind Bar, marca: Nutrirte.



"Alimento a base de cereales cubierto con baño de repostería fantasía yogurt light con agregado de vitamina D y fortificado con calcio sabor vainilla", nombre de fantasía: Vitamin Bar, marca: Nutrirte.



"Polvo para preparar sopa instantánea light con mix de verduras deshidratadas – Sopa light de verduras”, marca: Nutrirte.



"Polvo para preparar sopa instantánea con mix de verduras deshidratadas – Sopa nutritiva de verduras", marca: Nutrirte.



"Suplemento dietario de cereales con extracto de garcinia cambogia, extracto de café verde, carnitina, extracto de frambuesa, vitamina B3 y fosfolípidos de soja, libre de gluten, light, reducido en grasas, nombre de fantasía: Body Fit Bar Cereales & Yogurt, marca: Idraet Nutraceutics.



"Suplemento dietario a base de fosfolípidos, extracto de garcinia, extracto de café verde, carnitina, vitamina C y cetonas de frambuesa, dietético, libre de gluten, sin sabor", nombre de fantasía: Body Fit Infusión Mega dosis, marca: Idraet Nutraceutics.



"Suplemento dietario de cereales con colágeno hidrolizado, resveratrol, glucosamina, magnesio, manganeso y lecitina de soja sabor frutilla, libre de gluten, light, reducido en grasas", nombre de fantasía: Beauty Bar Cereales & Yogurt, marca: Idraet Nutraceutics.