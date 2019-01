Infertilidad en mujeres: qué puede causarla y cómo se diagnostica

Alrededor de 600 mil parejas argentinas sufren problemas de fertilidad, cuyas causas pueden radicar en el hombre, en la mujer o incluso en ambos

La infertilidad es un problema que puede afectar a cualquier mujer y, en consecuencia, a cualquier pareja. Actualmente, en Argentina hay 600.000 parejas que se ven alcanzadas por dificultades para concebir un bebé como consecuencia de la infertilidad. Es importante aclarar que el 30% de los casos responden a causas relacionadas al hombre, mientras que otro 30% puede deberse a patologías relacionadas a la mujer. En el resto de los casos la respuesta suele encontrarse en ambos, aunque también existen parejas que jamás encuentran una causa concreta de su infertilidad.



Es por eso que es necesario tener en cuenta cuáles pueden ser las causas de infertilidad en la mujer, dado que de este modo será posible encarar la búsqueda de un hijo con mayor información.



Problemas en las trompas de Falopio



Cuando hay problemas de daño u obstrucción en las trompas de Falopio se hace imposible que los espermatozoides puedan llegar al óvulo. En general, esto se debe a una inflamación en la pelvis, que puede ser por infecciones de transmisión sexual o debido a cirugías en la región abdominal.

La reparación de las trompas de Falopio es posible pero los resultados no son tan buenos. Lo ideal es la fecundación in vitro (FIV) ya que sustituye la función de las trompas y se realiza la fecundación en el laboratorio.



Problemas de tiroides



Las alteraciones tiroideas suelen presentarse en mujeres en edad reproductiva. Cuando la aparición es previa al embarazo, tanto el hipotiroidismo (disminución en la producción de hormonas tiroideas) como el hipertiroidismo (exceso de la función que hace que segregue por demás hormonas) producen una alteración en el balance de las hormonas femeninas y en la función ovulatoria, que puede reducir la fertilidad, dificultando la concepción.



Estos trastornos pueden perjudicar el desarrollo del embarazo. Según la Sociedad Latinoamericana de Tiroides, entre el 40 y el 60% de los abortos espontáneos son por alteraciones tiroideas no tratadas.



Para diagnosticar el problema a tiempo es importante conocer los síntomas, ya que muchas veces se confunden con otros padecimientos propios del embarazo, como el cansancio, decaimiento, constipación o depresión.



Trastornos alimenticios



Los trastornos en la alimentación, como la anorexia o la bulimia, afectan seriamente el sistema hormonal. Por eso, las mujeres que tengan problemas de estas características pueden experimentar problemas al momento de concebir un bebé o llevar adelante un embarazo. En estos casos, lo más recomendable es buscar el tratamiento adecuado para el trastorno alimenticio y luego intentar quedar embarazada.



Pólipos en el útero



Se desarrollan cuando hay una anomalía en las células que conforman la pared interna del útero o las trompas de Falopio. Es decir, el endometrio aumenta de tamaño.

Es una de las causas de infertilidad porque dificulta el trayecto de los espermatozoides hacia el óvulo, o bien obstaculiza la implantación del embrión en el endometrio causando aborto espontáneo.



Una alternativa de tratamiento que se puede indicar es la histeroscopia, que permite extirpar los pólipos para poder analizar el tejido e indicar el medicamento adecuado.



¿Cómo se realiza el diagnóstico de infertilidad femenina?



La infertilidad femenina potencial se puede diagnosticar como parte de un examen físico completo. El examen incluirá una historia sobre los factores que pueden ser causa de infertilidad en una mujer.



Algunos de los estudios que se pueden realizar para el diagnóstico de la infertilidad son exámenes de orina o sangre para verificar si hay infecciones o un problema hormonal, exámenes pélvicos y de las mamas y la toma de una muestra del moco cervical y el tejido para determinar si la ovulación se desarrolla en forma correcta. Asimismo, una histeroscopia -un estudio que utiliza un pequeño telescopio con una luz de fibra para buscar anomalías uterinas- y un ultrasonido para examinar el útero y los ovarios, también pueden ser estudios que contribuyan al diagnóstico de la infertilidad.