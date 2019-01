Biotecnología, ¿cuáles son las tendencias en este campo para el 2019?

A nivel mundial, la industria tendrá un año de oportunidades y desafíos que son interesantes y a la vez muy complejos

La biotecnología podría definirse como toda aplicación tecnológica que utilice sistemas de estas características y organismo vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.



Es importante aclarar que comprende la investigación de base y aplicada que integra distintos enfoques derivados de la tecnología y aplicación de las ciencias biológicas -como la biología celular, molecular y bioinformática-.



Se trata de un sector de la ciencia que crece a pasos agigantados cada año que pasa. Así, el 2019 trae consigo cinco tendencias alrededor de las cuales se centrarán los principales debates científicos respecto de la biotecnología.



CRISPR

A principios de diciembre de 2018, un investigador de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur de China llamado He Jiankui, anunció en la Segunda Cumbre Internacional sobre la Edición del Genoma Humano que había nacido un grupo de gemelos en los que había utilizado CRISPR para modificar un gen específico. ¿Qué importancia tiene este suceso? “La modificación debería hacer que los bebés sean menos susceptibles a la infección por VIH”, explica Ignacio Demarco, Gerente de I+D de Grupo Insud. Si bien podría ser un hecho positivo, fue recibido con una rotunda condena, al tiempo que desencadenó el lanzamiento de varias investigaciones por parte del gobierno chino e instituciones académicas de Estados Unidos. Además, se dio a conocer que habría una segunda mujer embarazada con un bebé genéticamente modificado.



Más allá de la controversia de este hecho puntual, “ya hay muchos ensayos clínicos que, bajo estrictas normas regulatorias, utilizan CRISPR para tratar de curar enfermedades específicas en pacientes adultos, como por ejemplo, la anemia falciforme, una enfermedad de la sangre de origen hereditario”, agrega el especialista.



Así, es posible afirmar que se trata de una herramienta con muchísimo potencial de la que seguirá apareciendo información durante este año en indicaciones como ciertas enfermedades hepáticas y oftalmológicas en donde están muy bien estudiadas su base genética.



Terapia génica

Aunque todavía se deben superar algunas barreras técnicas, el potencial de la terapia génica es muy prometedor ya que permite modificaciones genéticas para el abordaje de enfermedades. “Diversos estudios clínicos están demostrando éxito, por ejemplo, en el tratamiento de la inmunodeficiencia severa combinada, hemofilia, ceguera causada por retinitis pigmentosa, y algunos tipos de leucemia”, menciona Demarco.



Al mismo tiempo, señala que “las células inmunes de los pacientes en los que se se introducen modificaciones para combatir el cáncer están comenzando a ver un aumento en la demanda, y probablemente terapias regenerativas serán aprobadas en un futuro cercano”.



Sin embargo, es importante tener en cuenta que los gobiernos, pagadores -obras sociales y prepagas-, y fabricantes todavía están en lucha por conciliar los costos de desarrollo y fabricación, mucho más altos que los habituales, y que además impactan en poblaciones de pacientes más pequeñas de lo normal. El principal motivo es que existe una tensión significativa en el mercado por parte de los fabricantes que necesitan cobrar precios altos para recuperar sus inversiones, mientras que los gobiernos y pagadores se muestran reticentes a aprobar esos precios.



Biomarcadores diagnósticos

El Gerente de I+D de Grupo Insud señala la urgente necesidad de desarrollar estas herramientas de diagnóstico complementario a las terapias dirigidas. De acuerdo a la Administración de Drogas y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) la incorporación de este tipo de marcadores será esencial a futuro para la aprobación de cualquier medicamento oncológico. La importancia del biomarcador radica en que segmenta la población que se va a beneficiar con ese medicamento, de modo que resulta fundamental para la medicina personalizada.



Aplicaciones móviles y salud digital

Desde hace tiempo se está focalizando gran parte de la energía del campo de la medicina en hacer crecer este tipo de servicios. El 2019 no será la excepción; “se seguirá acelerando la expansión de aplicaciones móviles que permitan al paciente participar activamente junto con su médico en su atención médica, incluyendo el manejo de la enfermedad, programación y recordatorios, la adherencia al tratamiento, consultas virtuales, y educación y sensibilización”, indica el profesional. Según su información, “este año va a haber más proveedores interesados en adoptar estos cambios tecnológicos, permitiendo el análisis de datos del paciente en cualquier momento e independientemente de su ubicación”.



Inmunoterapia del cáncer

Los especialistas esperan que el desarrollo de la inmunoterapia contra el cáncer comience a moverse hacia productos de terapia celular de próxima generación, en su mayoría productos alogénicos. Se trata de productos en donde se introducen al paciente células modificadas que no son de él sino que corresponden a otra persona. Una compañía que lidera el rubro es Allogene Therapeutics, que tiene 7 candidatos en su línea de investigación para distintos tipos de tumores hematológicos y sólidos.

Por otro lado, el 2019 también se perfila como un año importante para el desarrollo de anticuerpos biespecíficos. Los anticuerpos son proteínas del sistema inmune y hasta ahora las terapias estaban dirigidas a un solo blanco específico, mientras que los biespecíficos tienen capacidad para unirse a dos blancos distintos, lo que da una mayor eficacia al tratamiento de ciertas enfermedades. De acuerdo al testimonio de demarco, “ya se han observado datos positivos en un ensayo fase I de Regeneron Pharmaceuticals, en pacientes con linfoma folicular en recaída o refractario”.



Estos avances están contribuyendo a cambiar el escenario actual del campo de la biotecnología aplicada a la salud. Pero la biotecnología también está transformando el mundo de los agronegocios, los alimentos, los biocombustibles.