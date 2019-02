"Millennials" tienen el doble de chances de desarrollar ciertos tipos de cáncer

Un estudio de la Sociedad Americana del Cáncer señala que este grupo de personas podría tener más probabilidades de padecer este tipo de enfermedad

La obesidad es uno de los principales factores de riesgo de desarrollar algunos tipos de cáncer. Además de que constituye un grave problema de salud por sí solo y de que puede desencadenar otras enfermedades, es importante tener en cuenta que está relacionada a algunos tipos de patología oncológica, como el de páncreas, el colorrectal o el de vesícula.



Si bien es un factor de riesgo para cualquier individuo, en las personas jóvenes puede impactar de manera diferente. Recientemente se publicó un estudio cuyos resultados pueden ser alarmantes para el grupo de la población conocido como “millennials”. Dirigida por la Sociedad Americana del Cáncer y publicada también en la revista The Lancet, la investigación realizó descubrimientos que podrían ser fundamentales para encarar la prevención de la enfermedad en este grupo.



Antes de continuar, es importante tener en cuenta que el término millennials abarca a aquellos que nacieron entre 1977 y 1995.



El principal hallazgo de la investigación indica que ha habido un crecimiento de la incidencia de cánceres vinculados a la obesidad. Sin embargo, el problema no afecta a todas las personas por igual, sino que son los millennials los que se encuentran en mayor riesgo.



El estudio tuvo lugar en Estados Unidos y analizó datos de 20 años hacia atrás, es decir que cubren de 1995 a 2014, de personas de entre 24 y 85 años. El grupo de especialistas a cargo de la investigación eligió focalizar su atención y trabajo en 30 cánceres en 25 estados del país.



El informe destaca que el aumento de la obesidad que presenciaron los Estados Unidos, y el mundo también, en los últimos 40 años podría haber incrementado el riesgo de cáncer para las personas más jóvenes. Una de las conclusiones más contundentes de la Sociedad Americana del Cáncer señala que este cambio podría obstaculizar el progreso recientemente realizado en la lucha contra el cáncer.



"Aunque el riesgo absoluto de estos cánceres es pequeño en los adultos jóvenes, estos hallazgos tienen importantes implicancias para la salud pública", señaló Ahmedin Jemal, vicepresidente científico de investigación de vigilancia y servicios de salud de ACS -la sigla en inglés de la Sociedad- y autor del artículo.



El estudio indica que seis de los 12 cánceres relacionados con la obesidad -colorrectal, uterino, vesícula biliar, riñón, páncreas y mieloma múltiple- están en aumento, especialmente en los adultos jóvenes. La alarma se despierta con la comparación generacional de las patologías mencionadas. Los millennials tienen dos veces más riesgo de padecer estos tipos de cáncer que los “baby boomers” cuando tenían su edad. ¿Qué son Baby Boomers? Se trata de un término utilizado para definir a la población nacida entre 1946 y 1964, es decir, una o dos generaciones antes que muchos de los millennials.



¿Por qué el problema se centra en la obesidad?

El exceso de peso corporal es un factor de riesgo ya conocido, no solo para las personas jóvenes, sino para la población en general. El problema es que las personas más jóvenes están experimentando obesidad más temprano, en algunos casos desde pequeños, y por períodos más prolongados de sus vidas.



Obviamente, la obesidad es solo un factor, no determina por sí sola que el paciente tenga o no cáncer. El ambiente, la genética y otros hábitos también desempeñan un papel importante en el potencial desarrollo de esta patología.



De todos modos, la información difundida en el artículo no es motivo para entrar en pánico. Es necesario considerarla al momento de evaluar los hábitos alimenticios o, en caso de padecer obesidad, para comenzar a cambiar el estilo de vida y mejorarlo. Además, es importante aclarar que no por padecer obesidad se está caminando hacia el cáncer ni por ser delgado se está exento de esta enfermedad. La obesidad constituye únicamente un factor de riesgo relacionado a los tipos de cáncer mencionados, por lo que controlarla contribuirá a la prevención.