Novedad: cómo gestionar una pensión por discapacidad de manera digital

A través de este avance tecnológico, el Gobierno apunta a que los trámites sean más ágiles y, al mismo tiempo, más transparentes

Las pensiones por discapacidad, al igual que todas las pensiones no contributivas, han estado bajo la lupa durante los últimos años. Cambios en el sistema, revisiones de toda la base de datos, aumentos en los montos, entre otros, son algunos de los cambios por los que ha pasado este beneficio otorgado por el Estado.



Pero la digitalización de algunos de los trámites que pasan por las manos estatales ha avanzado un casillero más hacia donde se encuentran este tipo de pensiones. A partir de este momento, la Agencia Nacional de Discapacidad estableció nuevos métodos de trabajo que se realizarán en el organismo, con el fin de transparentar las pensiones por discapacidad no contributivas a nivel nacional.



Uno de los principales cambios apunta a que los certificados médicos deban ser digitales. Así, la entidad le quita por completo la validez a aquellos que se realicen a mano y se presenten en formato papel.



Según explicó la titular de la Agencia, Natalia Ruez, en una conversación con Radio Libertad, los beneficiarios de dichas pensiones están recibiendo por escrito una notificación que explica los cambios que se han puesto en práctica. Así, los pacientes tendrán oportunidad de visitar a su médico y realizar su certificado médico digital.



Además, indicó que "deben hacerse directamente con su médico en el hospital público o centros de salud", ya que los certificados médicos hechos a mano ya perdieron validez.

Es importante tener en cuenta que quienes no reciban la notificación mediante una carta, tendrán 60 días para presentarse ante sus médicos. Otro dato central es que el certificado debe ser otorgado por un profesional especialista según la discapacidad del solicitante.



¿Cómo se realiza la constancia?

El médico debe ingresar con su clave fiscal a una plataforma conocida como TAD (Trámites a Distancia). Allí, el especialista firmará el Certificado Médico Online (CMO) de manera digital, el cual se adjuntará automáticamente al expediente del paciente con la firma del director del hospital o centro de salud.



¿Qué otra documentación se necesita para hacer el trámite del beneficio?

En primer lugar, es necesario acreditar que la capacidad laboral de la persona está disminuida en un 76% o más.



Además, el interesado debe llevar el DNI y el CUIL; en caso de ser menor de edad también deberá llevar los de sus padres o tutores.



Por otro lado, la copia o transcripción del resumen de historia clínica -firmado por un médico competente- también es necesaria para el trámite.



¿Cuáles son los requisitos para solicitar una pensión no contributiva?

Se trata de un beneficio que desde el Estado se otorga para quienes necesiten de esta ayuda económica. Así, en la web oficial de la Agencia Nacional de Discapacidad se detallan los requisitos específicos que quienes quieran conseguir una pensión de estas características deben cumplir.



En primer lugar, es clave que la persona ni su cónyuge no perciban jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva.



Además, es importante que el paciente pueda acreditar que la capacidad laboral representa una disminución del 76% o más.



Asimismo, la persona debe encontrarse fuera del régimen laboral de relación de dependencia, es decir que si trabaja no debe encontrarse en una situación de tales características.



Por otro lado, es necesario no tener bienes, ingresos o recursos que permitan la subsistencia propia o del grupo familiar, ya que de ese modo sería innecesaria la pensión.



Además, el organismo oficial también establece como requisito que la persona no tenga parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos o que, en caso de tenerlos, se encuentren imposibilitados de hacerlo por motivos externos.



Por último, es necesario ser argentino nativo o naturalizado con al menos 5 años de residencia. En este sentido, es importante aclarar que las personas extranjeras también pueden solicitar este tipo de beneficio, pero deben tener un mínimo de 20 años de residencia en el país.



No estar detenido o a disposición de la Justicia también se configura como un requisito para pedir el beneficio.