Bolivia y Argentina podrían alcanzar la reciprocidad en atención médica

El Ministerio de Relaciones Exteriores difundió un comunicado en el que indica los detalles del todavía potencial convenio entre ambos países

La atención médica a ciudadanos extranjeros en Argentina se ha convertido en uno de los principales temas de debate en la sociedad. En todo el país el sistema de salud es, lisa y llanamente, público; esto implica que todas las entidades de salud que se encuentran bajo la órbita del Estado tienen la obligación de brindar atención a todas las personas que lo necesiten. Sin importar sus recursos económicos, si posee o no algún tipo de cobertura, ni su nacionalidad. Este último punto ha despertado controversias.



Además de los argumentos que defienden al ciudadano argentino frente a los provenientes de otros países, hay otro motivo por el que muchas personas cuestionan este sistema. ¿Cuál? El hecho de que en la mayoría de las naciones de la región la atención a ciudadanos argentinos tiene un costo, no es totalmente gratuita como sí sucede en Argentina. Así, el escenario pareciera estar desbalanceado en términos económicos y de solidaridad entre Estados.



En este sentido, uno de los casos más emblemáticos es Bolivia, dada la cantidad de ciudadanos de dicho país que residen en varias ciudades locales. Hasta el momento, en la nación que limita con las provincias de Jujuy y Salta la atención para personas provenientes del extranjero tenía un costo. Sin embargo, esto parecería haber entrado en vías de cambio, a partir de la difusión de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.



"En el día de la fecha se llevó a cabo la Reunión del Grupo de Trabajo Técnico en materia de Salud Bolivia – Argentina, con la participación de autoridades de los respectivos ministerios de Relaciones Exteriores, ministerios de Salud y la presencia de la Gobernación de la Provincia de Jujuy.



Como conclusión de la misma, las partes acordaron, en el marco de la Ley recientemente sancionada de salud universal en el vecino país, que los argentinos que se encuentren en territorio boliviano, independiente del estatus migratorio, sean atendidos de manera universal y gratuita bajo el principio reciprocidad en atención a la salud, en las mismas condiciones que los bolivianos.



Las delegaciones técnicas aún trabajan en la finalización del Acuerdo de Cooperación en materia de Salud. Los puntos que restan ser acordados serán tratados en una videoconferencia a realizar durante el mes de marzo, donde se espera alcanzar la definición final del acuerdo".



Es importante considerar que, tal como se indica en el comunicado, el tema no está terminado. Recién lo estará cuando ambas partes concluyan esa videoconferencia, lleguen a un acuerdo y difundan la información oficial al respecto.