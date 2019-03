¿Una enfermedad podría proteger a los niños del virus zika?: un estudio confirmaría esta hipótesis

Según una investigación realizada en Nicaragua, haber tenido dengue podría cuidar al cuerpo de los efectos del virus Zika

El virus Zika es una de las enfermedades que se pueden contraer a través de la picadura del mosquito Aedes Aegypti. Al igual que el dengue, la fiebre amarilla y el chikungunya, se trata de una patología que tiene zonas de riesgo conocidas y marcadas geográficamente, por lo que se trata de sitios en los que se deben extremar los cuidados, sobre todo en temporada de verano.



En general, la única forma de evitar contraer cualquiera de las enfermedades mencionadas es prevenir la picadura del mosquito. Usar repelente de insectos y mantenerse en lugares frescos son las dos principales formas de cumplir ese objetivo. Además, es importante evitar que el insecto se reproduzca, para lo cual solo es necesario no permitir que el agua se estanque en ningún sitio, ya que es allí donde el mosquito pone sus huevos.



Esto implica que no hay ninguna forma de protegerse previamente, como una vacuna por ejemplo. Sin embargo, un estudio científico ha podido identificar otra forma de protección.



Según la investigación realizada sobre una epidemia de virus Zika en Nicaragua en el año 2016, haber tenido una infección previa con el virus dengue podría proteger a los niños del Zika sintomático.



Los resultados del estudio indican que, debido a que ambos virus están estrechamente relacionados, es posible que una inmunidad preexistente al dengue se relacione con la susceptibilidad al Zika. Con el objetivo de estudiar en profundidad el impacto que creían que podía tener, los investigadores se centraron en una muestra pediátrica con historias inmunológicas del virus del dengue bien caracterizadas. Así, el estudio siguió a 3.893 niños de entre 2 y 14 años de edad.



Los autores de la investigación, publicada en la revista PLOS Medicine, encontraron que una infección previa por el virus del dengue está asociada con la protección contra la infección por el virus Zika sintomático. Es importante considerar que este resultado se dio por igual en el total de los niños analizados.



En contraste con este hallazgo, la infección previa o reciente del virus del dengue no afectó la tasa de infección total del virus del Zika -aquella que incluye también a los infectados asintomáticos-.



A pesar de todo, todavía no se puede decir que los resultados son totalmente confiables. Si bien los investigadores están seguros de los resultados que obtuvieron, advierten que se necesita más investigación para abordar los posibles mecanismos inmunológicos de protección cruzada entre los virus del Zika y el dengue. Además, es necesaria una mayor profundidad para comprender si la inmunidad del virus del dengue también modula los resultados de la infección grave por el virus del Zika, como los síndromes neurológicos o congénitos.