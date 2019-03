Dieta mediterránea: mitos y verdades sobre cómo impacta en la salud

Es un tipo de alimentación que se basa en pocos productos, todos ellos saludables, y que varios estudios señalan como beneficiosa para la salud

La alimentación es uno de los aspectos que determina cuan saludable o nociva es la vida de una persona, junto con otros factores, como la presencia o ausencia de actividad física, por ejemplo. Llevar una dieta ordenada, variada y balanceada es un elemento clave para alcanzar un día a día saludable y mantener en buen funcionamiento el organismo.



Cada vez aparecen más planes de alimentación, con diferentes objetivos, en función de los cuales incluyen o excluyen distintos productos. Los hábitos diarios también pueden verse afectados por el plan dietario, ya que hay algunos bastante estrictos en cuanto a los horarios y a la forma de ingerir los alimentos.



Una de las dietas más conocidas es la mediterránea, cuyo nombre responde precisamente a su lugar de origen. Se trata de una alimentación basada en el consumo de alimentos frescos y naturales como aceite de oliva, frutas, vegetales, legumbres, frutos secos, vinagre, cereales, pescados, leche y queso. Es importante tener en cuenta que este plan alimenticio también hace hincapié en la necesidad de evitar productos industrializados como salchichas, comida congelada y precocida.



Además de una dieta, se trata de una alimentación que ayuda a cambiar el estilo de vida. Es importante tener en cuenta que no siempre es necesario que sea baja en calorías para ayudar a bajar de peso, ya que ayuda naturalmente contribuye a mejorar el metabolismo y favorecer el control de peso.



Al igual que sucede con otras dietas, hay mucha información tanto en contra como a favor de este tipo de alimentación. Hay quienes alegan que tiene diversos beneficios para el organismo y para la salud y, a la inversa, hay quienes consideran que es un plan carente de algunos nutrientes presentes en los alimentos que casi no se consumen.



Sin embargo, hay estudios científicos que prueban cuál es el lado correcto de la disputa. Según un artículo de revisión titulado "Evidencia actual sobre los beneficios de la dieta mediterránea en salud", este tipo de dieta ha demostrado tener un impacto positivo en la salud desde diversos aspectos.



En primer lugar, cabe destacar la influencia sobre factores como enfermedades cardiovasculares, diabetes y síndrome metabólico. En este punto, el artículo realizado por especialistas de la Universidad Católica de Chile cita varios estudios que prueban los beneficios que la dieta mediterránea tiene en este aspecto. En un estudio realizado en Grecia, uno de los principales hallazgos señaló que "un aumento de dos puntos en el índice de adherencia a esta dieta, se asoció a una reducción de 33% en mortalidad por enfermedades cardiovasculares".



En este sentido, el artículo cita otra investigación, realizada en España. Según el análisis, que siguió a 13.600 pacientes por más de cinco años, dos puntos de adherencia a la dieta mediterránea se asociaban a una disminución del 26% en el riesgo coronario.



Respecto del síndrome metabólico -un conjunto de factores que a su vez aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes-, la publicación indica que un metaanálisis, con datos de más de 50 estudios y alrededor de 535.000 participantes, permitió concluir que llevar este tipo de alimentación reduce en un 31% el riesgo de padecer esta patología.

Respecto de la diabetes, el artículo señala que llevar este tipo de alimentación se asocia a una menor incidencia de esta enfermedad, así como a un mejor control metabólico y menor mortalidad en este grupo de pacientes.



Además del impacto que tiene respecto de las enfermedades mencionadas, también se ha estudiado qué relación tiene con otras patologías. Una de ellas es el cáncer. Según indica el artículo de la universidad chilena, varios estudios de observación sugieren que este tipo de dieta podría tener un rol protector contra el cáncer. En un estudio sobre una población de 22.000 individuos por más de 4 años se encontró que este tipo de alimentación se relacionaba con una reducción del 24% en la mortalidad por cáncer.



Es importante tener en cuenta que el menor riesgo de cáncer de los países mediterráneos está relacionado a una menor incidencia de algunos tipos de cáncer -colon, endometrio, mama y próstata-. Además, el artículo indica que "la dieta mediterránea podría prevenir 25% de los casos de cáncer colorrectal, 10 a 15% del cáncer de próstata y endometrio y 15 a 20% del cáncer de mama". El alto consumo de frutas, verduras y cereales, la baja ingesta de carnes rojas, carbohidratos refinados y grasas saturadas, son algunos de los responsables del impacto de la dieta mediterránea en la salud.



Por último, el artículo analiza el impacto de esta clase de alimentación sobre las enfermedades neurodegenerativas. Cabe tener en cuenta que este tipo de patologías se caracterizan por una disfunción neuronal progresiva asociada a atrofia de estructuras del sistema nervioso central. Según la investigación citada, su prevalencia aumenta exponencialmente con la edad, al punto de alcanzar un 30% en mayores de 90 años.



Dado que todavía no existe cura para este grupo de enfermedades, es importante extremar los cuidados para prevenirlas. Hacer deporte, mantenerse activo -física y mentalmente- y alimentarse correctamente son algunas de las principales formas de reducir las probabilidades de padecer enfermedades neurodegenerativas.



En este sentido, el artículo señala que en varios estudios epidemiológicos y observacionales se ha podido demostrar que la dieta mediterránea disminuye la incidencia de enfermedades como el Alzheimer y Parkinson.



En conclusión, es posible afirmar que el estilo de alimentación mediterráneo ha demostrado ser altamente beneficioso en la prevención y tratamiento de diferentes tipos de condiciones de riesgo y/o patologías crónicas.