¿Por qué puede aparecer la diabetes en el embarazo y qué mujeres tienen mayor riesgo?

Además de los tipos 1 y 2, esta enfermedad también puede presentarse durante la gestación y, en la mayoría de los casos, desaparecer cuando finaliza

Niveles más altos de azúcar en sangre, alguna inyección de insulina cada cierta cantidad de horas, restricciones en la dieta. Más o menos esa es toda la información que el común de las personas maneja acerca de la diabetes. Pero la enfermedad va mucho más allá de esos tres factores. La realidad es que se trata de una patología compleja, que afecta a la persona de manera mucho más profunda que solo una dieta y algunas aplicaciones de insulina.



"La diabetes es una afección crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia", explica la Lic. en Nutrición Constanza Machain Barzi, miembro del staff de Medicus. Además, señala que "la insulina es una hormona que se fabrica en el páncreas y que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, en donde se convierte en energía para que funcionen los músculos y los tejidos". Como consecuencia de la enfermedad, las personas diabéticas no absorben la glucosa adecuadamente, de modo que ésta queda circulando en la sangre, lo cual produce hiperglucemia. Esta condición puede llegar a ser peligrosa, dado que daña los tejidos con el paso del tiempo y la persona puede sufrir complicaciones para la salud potencialmente letales.



Es importante aclarar que hay tres tipos de esta enfermedad: la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y la diabetes mellitus gestacional (DMG). Las dos primeras son más conocidas, mientras que la última no está tan difundida.



"Se dice que una mujer tiene diabetes mellitus gestacional (DMG) cuando se le diagnostica diabetes por primera vez durante el embarazo", aclara la Lic. Laura Casparian. Cabe destacar que cuando una mujer desarrolla diabetes durante el período de gestación suele aparecer en las etapas más avanzadas. El motivo es que el organismo no puede producir ni utilizar la suficiente insulina necesaria para la gestación, por lo que acaba por desarrollar esta enfermedad.



El dato más importante es que el bebé no corre riesgos asociados a la patología de la mujer gestante. "Dado que la diabetes gestacional suele desarrollarse en una etapa avanzada de la gestación, el bebé ya está bien formado, aunque siga creciendo", señalan las especialistas de Medicus. Así, es posible afirmar que el riesgo para el bebé es menor que los de cuyas madres tienen diabetes tipo 1 o tipo 2 antes del embarazo. Sin embargo, esto no implica que no existe ningún tipo de riesgo. "Las mujeres con DMG también deben controlar sus niveles de glucemia a fin de minimizar los riesgos para el bebé", indica la Lic. Casparian. Regularmente, una dieta sana y equilibrada permite regular los niveles de azúcar en sangre, aunque en algunos casos podría ser necesario utilizar insulina.



¿Hay riesgo de que la enfermedad permanezca en el cuerpo de la mujer después del parto?



En general, "la diabetes gestacional de la madre suele desaparecer tras el parto", explica la Lic. Constanza Machain Barzi, de Medicus. Sin embargo, las mujeres que han tenido DMG corren un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 con el paso del tiempo. Además, aquellos bebés nacidos de madres con esta patología también corren un mayor riesgo de obesidad y de desarrollar diabetes tipo 2 en la edad adulta.



De este modo, resulta fundamental el control de ambos después del nacimiento y a lo largo de toda la vida. Así, se podrá prevenir el desarrollo de otras patologías asociadas o incluso detectar de manera temprana la aparición de otros tipos de diabetes.



Como sucede con todas las enfermedades, hay factores que aumentan el riesgo de padecer este tipo de diabetes. Si bien cualquier mujer embarazada puede manifestar esta patología, algunas presentan mayor riesgo que otras.



La edad se encuentra entre los principales elementos que pueden aumentar las probabilidades de desarrollar diabetes mellitus. Las mujeres mayores de 25 años presentan un riesgo mayor que las más chicas.



También los antecedentes familiares o personales pueden ser un factor de riesgo. Si alguien en la familia, sobre todo las mujeres, padece diabetes tipo 2, es más probable que la mujer desarrolle diabetes mellitus. Además, si en otro embarazo la mujer padeció diabetes gestacional tiene mayor riesgo de repetir el episodio.



Por último, el sobrepeso y la obesidad también se configuran como factores que aumentan el riesgo de que aparezca esta enfermedad durante la gestación.



MEDICUS TE INVITA: Seminario "Tengo diabetes: ¿Cómo lograr llevar adelante el tratamiento?", a cargo de las Lic. Laura Casparian y Constanza Machain Barzi.

Encuentro dirigido a familiares y pacientes con diabetes. Martes 19 de marzo, 17 hs. Auditorio del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), Larrea 955.