"Florencia no puede estar sentada ni de pie": ¿qué es el linfedema, la patología que tiene la hija de CFK?

Según explicó la expresidente ante la Justicia, la más chica de los Kirchner tiene que quedarse en Cuba a hacer el tratamiento para su enfermedad

La hija de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Florencia Kirchner, viajó en Cuba tiempo atrás y todavía no puede volver a la Argentina. ¿El motivo? Padece de una enfermedad conocida como linfedema, que técnicamente significa acumulación de líquido linfático en las piernas, según argumentó el abogado de la senadora y de su hija ante la Justicia. Esta versión viene a reemplazar las afirmaciones de Eduardo Valdés, ex embajador argentino en El Vaticano, quien había asegurado que la hija de Néstor y Cristina Kirchner tenía ataques de pánico que no le permitían siquiera conciliar el sueño.



El dato surge del pedido presentado este viernes por el abogado defensor de ambas mujeres, Carlos Alberto Beraldi, ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 (TOCF5). Lo hizo en el marco de la causa conocida públicamente como Los Sauces, por la sociedad que administraba propiedades familiares en el Sur y Puerto Madero.



Es importante aclarar que Florencia Kirchner había obtenido un permiso de la Justicia para viajar en febrero por un mes a Cuba con fecha de regreso 10 de marzo, es decir el domingo pasado. Sin embargo, el viaje de regreso nunca sucedió, ya que el viernes anterior, Beraldi informó de esta situación al tribunal y consiguió que el permiso se le extienda por unos ocho días más.



Para ello, el abogado acompañó un certificado médico que consignaba el nombre de la enfermedad que la ex presidenta evitó mencionar en el video que el pasado jueves difundió a través de sus redes sociales para explicar el problema de salud de su hija y el por qué de su viaje a Cuba.



En el video publicado en su cuenta de Twitter, la actual senadora nacional explicó que su hija tiene prohibido viajar en avión, ya que no puede "estar mucho tiempo sentada ni de pie". Por este motivo, precisamente, no puede regresar al país por el momento. Además, Cristina Kirchner señaló que el estado de salud de su hija "se ha deteriorado sensiblemente".



Entonces, ¿de qué se trata la patología que padece Florencia Kirchner?

El linfedema es, precisamente, una "hinchazón" que, por lo general, aparece en uno de los brazos o de las piernas, aunque también hay casos en los que se hinchan ambos brazos o ambas piernas.



En general, aparece como consecuencia de la extirpación o el daño de los ganglios linfáticos como parte del tratamiento oncológico y se debe a la obstrucción del sistema linfático, que forma parte del sistema inmunitario. Esta obstrucción impide que la linfa drene adecuadamente, por lo que el líquido queda dentro del cuerpo y provoca hinchazón en piernas y brazos.



Las causas de linfedema son diversas. La patología puede aparecer como consecuencia de una infección o de algunos tipos de cáncer. Además, puede encontrar su causa en el tejido cicatricial por radioterapia o extirpación quirúrgica de ganglios linfáticos. Las afecciones hereditarias en las que los ganglios linfáticos o de los casos no se desarrollan normalmente también pueden desencadenar este síntoma.



Si bien en la actualidad no existe una cura para el linfedema, puede controlarse con un diagnóstico temprano y una atención del miembro afectado.



Los signos y síntomas del linfedema incluyen hinchazón de todo o parte del brazo o la pierna, sensación de pesadez o rigidez, amplitud de movimiento limitada, dolor o molestia en la zona, infecciones recurrentes y endurecimiento o engrosamiento de la piel -fibrosis-.



Es importante aclarar que la "hinchazón" producida por el linfedema puede comprender desde cambios leves y apenas notorios en el tamaño de las piernas o de los brazos hasta cambios extremos que dificultan el uso de las extremidades.