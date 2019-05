¿Cuántos argentinos mueren cada año como consecuencia del cigarrillo?

A pesar de ese impactante número, el consumo de tabaco ha mostrado una tendencia descendente de un 25% en casi quince años

Desde hace tiempo el consumo de tabaco se ha identificado como una de las principales amenazas para la salud pública a nivel mundial. Esto implica que actualmente nadie puede dudar de que fumar resulta severamente perjudicial para la salud, aunque todavía es alto el número de fumadores.



Según la Organización Mundial la Salud (OMS), mata a 8 millones de personas al año, de las cuales más de 7 millones son consumidores directos y alrededor de 1,2 millones son no fumadores expuestos al humo ajeno.



Los fumadores pasivos se exponen a las más de 4000 productos químicos que tiene el humo de combustión del tabaco, de los cuales hay más de 250 que son nocivos y más de 50 causan cáncer. En los adultos, el humo ajeno causa graves trastornos cardiovasculares y respiratorios, mientras que entre los lactantes aumenta el riesgo de muerte súbita. Por otro lado, en las mujeres embarazadas ocasiona complicaciones del embarazo y bajo peso ponderal del recién nacido.



A nivel mundial, casi la mitad de los niños respiran normalmente aire contaminado por humo de tabaco en lugares públicos. Así, la OMS estima que cada año mueren 65.000 niños por enfermedades atribuibles al humo de tabaco ajeno.



Es importante tener en cuenta que el derecho a un ambiente sano es uno de los principales derechos reconocidos por organizaciones internacionales, al igual que por las leyes supremas de muchos países -la argentina es una de ellas-.



A nivel local el impacto también es significativo, aunque la escala es mucho menor. En Argentina cada año mueren 44.000 personas por causas vinculadas al consumo de tabaco, según datos de la 4º Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Además, es importante aclarar que se trata de uno de los países con la tasa más alta de consumo de tabaco de la región, dado que el 22,2% de la población adulta fuma.



Pero el impacto del cigarrillo en la salud no se limita a ese grupo de personas. Según la misma encuesta, todavía el 21,8 % de la población adulta está expuesta al humo de tabaco ajeno en los lugares de trabajo y el 21,5 % en bares y restaurantes.



Uno de los problemas más graves respecto del consumo de tabaco es la edad a la que empieza este vicio en algunas personas. De acuerdo a los datos de esta encuesta, los niños y niñas comienzan a fumar a los 12 años en promedio. En este sentido, cabe mencionar que uno de cada cinco jóvenes de 13 a 15 años fuma, al tiempo que las adolescentes fuman un tercio más que los varones.



La encuesta señala que el consumo se está desplazando de varones a mujeres y de niveles socioeconómicos altos a bajos, no solo a nivel local sino como tendencia mundial. Es por eso que se observa un crecimiento sostenido de la mortalidad femenina por cáncer de pulmón y un 25 % de mayor consumo relativo en adolescentes de población vulnerable con respecto a los de altos ingresos.