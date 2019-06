Tengo diabetes, ¿cómo puedo organizar mi alimentación?

La dieta es uno de los pilares en el tratamiento de esta enfermedad, que según la OMS causa alrededor de dos millones de muertes cada año

Exceso de azúcar en sangre, así podría definirse la diabetes. Se trata de una enfermedad crónica que se desencadena cuando el organismo pierde su capacidad de producir suficiente insulina o de utilizar con eficacia la cantidad que produce. La insulina es una hormona fabricada por el páncreas –un órgano glandular situado en el abdomen- que permite que la glucosa de los alimentos pase a las células del organismo, donde se convierte en energía para que los músculos y tejidos se mantengan en funcionamiento.

Esta situación empeora a partir de que la glucosa sigue circulando en la sangre y produce un trastorno conocido como hiperglucemia; con el paso del tiempo puede dañar los tejidos del cuerpo e incluso causar la muerte del paciente.



Dado que mata a dos millones de personas a nivel mundial cada año -según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)-, es necesario hacer hincapié en la importancia de la prevención y el cuidado de la salud. De esta forma, quienes padecen diabetes -y quienes no, también- podrán alcanzar un buen estado general de salud e incrementar su calidad de vida.



En este contexto, la alimentación se configura como uno de los pilares para alcanzar ese objetivo. Es cierto que la dieta debe ser más cuidada y los alimentos se deben seleccionar con mayor detenimiento. Sin embargo, también es cierto que la realidad es que si la persona come adecuadamente podrá llevar un nivel de vida mucho más alto.



"Para mejorar la forma de alimentación de las personas con diabetes existe una forma conocida como método del plato", explica la Lic. en Nutrición Laura Casparian, especialista del staff de Medicus. ¿Qué es? Una guía sencilla que ayuda a las personas a controlar el tamaño de las porciones, alienta al consumo de productos saludables y contribuye a la elección de alimentos sabrosos que aportan energía al cuerpo. Además, "es un método muy práctico y visual, que también se puede utilizar cuando se come en un restaurant o en un lugar que no es la propia casa", agrega la especialista en nutrición, Lic. Constanza Machain Barzi.



Cabe señalar que esta forma de controlar los alimentos también es muy útil para medir el tamaño de las porciones de los productos que son ricos en almidón y carbohidratos, que tienen el mayor impacto en el nivel de glucosa en sangre. Desde el "método del plato" es posible empezar a consumir alimentos más ricos en fibra que en almidón, y así ayudar al organismo en el control de la diabetes.



En primer lugar, se debe destacar cuál es la proporción y cantidades de comida que debe consumir un paciente con diabetes. "El plato se debe dividir en tres partes; un cuarto debe contener proteínas sin grasa, el segundo cuarto debe estar lleno de granos y vegetales con almidón, mientras que la mitad restante se debe completar con vegetales sin almidón", indica la Lic. Casparian, especialista de Medicus.



Lo ideal sería que una persona que padece esta enfermedad consumiera pescado dos veces a la semana, cerdo -solomillo o carré- una vez por semana y huevo, hasta tres unidades. Asimismo, es importante que coman pollo sin piel y carnes rojas -colita, nalga, pecceto, cuadril, bola de lomo, picada especial-.



Además, para que la dieta se transforme en nutritiva y completa debe contener vegetales, tanto aquellos que son ricos en almidón como los que no contienen este elemento. Dentro del primer grupo se encuentran la papa, la batata, la mandioca, choclo, mijo, quinoa, arroz y legumbres -lentejas, porotos, entre otros-. Otros alimentos ricos en almidón con las milanesas de soja y las pastas.



Por otra parte, los vegetales que no contienen almidón y que deben ocupar la mitad del plato son todos los de hoja -lechuga, espinaca, rúcula, endivia, radicheta, hinojo-, las coles -repollo, coliflor, brócoli- y el pepino, rabanito, zucchini, berenjenas, champignones, chauchas, zanahoria, tomate, entre otras diversas variedades de verduras.



Además de la importancia de los alimentos en sí, también es fundamental seguir ciertas pautas al momento de la cocción; hacerlo inadecuadamente podría afectar sus propiedades y la salud del paciente. "Cocinar sin freir, usar caldos dietéticos, emplear hierbas para marinar y medir los condimentos en cucharadas son algunos de los consejos más importantes que se deben seguir al momento de preparar las comidas", explica la Lic. Machain Barzi.



Por último, cabe mencionar que planificar las comidas también resulta central para el cuidado de la salud de las personas que padecen diabetes. De este modo, será posible tener en cuenta cuáles son los alimentos que se deben consumir, la frecuencia con la que se ingieren y resultará más sencillo seguir las pautas de alimentación. Las nutricionistas de Medicus coinciden en que cuidar la salud es más fácil y efectivo cuando se ordenan y planifican las compras, la cocción de los alimentos, se evita comer entre comidas y se dividen correctamente las porciones.



Es importante tener en cuenta que la mayoría de los pacientes que padecen diabetes requieren un tratamiento con insulina, además del cuidado de la alimentación.



MEDICUS TE INVITA: Seminario sobre claves para una alimentación saludable y consciente en diabetes, especialmente dirigido a pacientes con diabetes y a sus familiares, a cargo de las Lic. en Nutrición Constanza Machain Barzi y Laura Casparian. Martes 18 de junio, 17 hs. Centro Medicus de Salud Mental, Juncal 2184, CABA.