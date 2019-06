En una localidad pidieron que los médicos no salgan del hospital con ropa de trabajo, ¿por qué?

Una plataforma conocida como Defensor del Paciente pidió a la fiscalía de Cádiz que actúe para que los profesionales no salgan con esa ropa

En Argentina, en España o en cualquier lugar del mundo es común ver a médicos y enfermeros vestidos con su ropa de trabajo fuera de los centros de salud. En el transporte público, en bares o cafés cerca de los hospitales e incluso en sus hogares, es frecuente que los profesionales de la salud se vistan con su ropa de trabajo y la usen fuera de dichos ámbitos.



Más de una vez se ha dicho que usar esa indumentaria fuera de los hospitales o clínicas puede resultar perjudicial, tanto para los pacientes internados como para quienes viven su día a día fuera de estas instituciones.



Por eso, en España, una plataforma conocida como Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía de Cádiz que actúe para que los trabajadores del Hospital Puerta del Mar de Cádiz no salgan del hospital con la misma ropa con la que trabajan en el centro hospitalario "por el peligro que supone".



Según ha indicado en un artículo el Defensor del Paciente, han remitido una petición de intervención a la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso. ¿Por qué? Consideran que existe un "peligro que supone esta falta de protocolo de que el personal sanitario salga con la misma ropa que está en el hospital, ya que esto pone en riesgo a los pacientes con bajas defensas tratados o cerca que estos trabajadores".



La asociación aclara que no busca que los trabajadores no salgan, fumen o tomen café, "que es una opción personal respetable y respetada", sino que se trata de que eso "no influya en la salud de terceros".



Esta petición, según explicaron al portal Redacción Médica desde el Defensor del Paciente nace a raíz de un escrito que remitió un usuario del hospital a la plataforma. En el documento se alertaba acerca del "peligro" que supone para un paciente que el personal del hospital salga con su uniforme a la calle.



En consecuencia, la organización Defensor del Paciente pide a la Fiscalía que intervenga y lleva como fundamento que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal".



En contraposición, desde Autonomía Obrera, uno de los sindicatos integrantes del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, aseguran que la medida presentada por el Defensor del Paciente es "completamente desmesurada, porque entendemos que no hay ningún tipo de riesgo".



Uno de los representantes de esta entidad, aseguró al portal Redacción médica: "desconozco el texto que se ha presentado ante la Fiscalía, pero entendemos que no hay ningún tipo de riesgo de transmisión a los pacientes, por parte del personal sanitario por el simple hecho de salir fuera del hospital y luego volver a entrar. Cualquiera que conozca este hospital sabe que está diariamente lleno de visitas, de pacientes que vienen a distintas dependencias del hospital, y por tanto hay una comunicación permanente entre el interior y el exterior del hospital".



Por otro lado, aclaró que los pacientes que tienen mayor riesgo por la patología que padecen se atienden de manera diferenciada y siguiendo un estricto protocolo de atención sanitaria.