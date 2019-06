El 50% de los casos de depresión empiezan a los 40 años, ¿tenés riesgo de padecerla?

Según la OMS, para el año 2020 la depresión se convertirá en la segunda causa de incapacidad a nivel mundial, detrás de las enfermedades isquémicas

La depresión es uno de los problemas más frecuentes y más serios en relación a la salud mental que enfrentan las personas en la actualidad. A diferencia de otras, se trata de una patología que no distingue clases sociales ni etnias: puede afectar a cualquier persona, tanto en países desarrollados como en naciones en vías de desarrollo.



"La realidad es que constituye un problema de salud pública", asegura el Dr. Alexis Mussa, especialista en psiquiatría del staff de Medicus. Cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que la depresión se convertirá en el año 2020 en la segunda causa de incapacidad en el mundo; así, se ubicará detrás de las enfermedades isquémicas -infartos, insuficiencia coronaria, accidentes cerebrovasculares-, mientras que en el año 2000 ocupaba el cuarto lugar. Es por eso que desde diversas instituciones sanitarias se fomenta la investigación para intentar controlar la propagación de este trastorno, cuyo índice de prevalencia, lejos de disminuir, amenaza con incrementarse a medida que transcurra el siglo XXI.



La depresión puede definirse como "la sensación de sentirse triste, decaído emocionalmente y perder interés en las cosas placenteras", según explica el Dr. Mussa. Es importante hacer hincapié en que es una enfermedad tratable, al igual que muchas otras, que requiere un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado.



"Es muy común creer que la depresión es normal en personas mayores, adolescentes, mujeres menopáusicas, madres primerizas o en personas que padecen enfermedades crónicas", advierte el especialista de Medicus. Sin embargo, se trata de un concepto equivocado; no importa la edad, el sexo o la situación de la vida, la depresión es una enfermedad que no debe naturalizarse y que necesita la misma atención que otras patologías.



¿Quiénes tienen mayor riesgo de padecer esta enfermedad?

En primer lugar, es importante tener en cuenta que el peligro de desarrollar depresión "aumenta un 6% en aquellas personas que han padecido un episodio depresivo mayor", aclara el Dr. Mussa.



Además, agrega que la prevalencia de la depresión mayor es de 2,6 a 5,5 % en hombres y de 6 a 11,8% en mujeres. Así, es posible afirmar que "el trastorno depresivo mayor tiene una prevalencia dos veces mayor en las mujeres que en los hombres", señala el experto de Medicus. Hasta el momento, las causas de esa diferencia se desconocen. No obstante, se han planteado diversas hipótesis para explicarla, que van desde factores hormonales, a los efectos del parto y los diferentes factores de estrés psicosociales para mujeres y hombres.



A su vez, cabe mencionar que la depresión postparto tiene su propia estadística: se presenta en aproximadamente el 10% de las madres. Por su parte, la depresión en ancianos va de 2 a 4 % en personas de la comunidad, aumenta a 12% en quienes están hospitalizados por causas médicas y llega hasta 16% en aquellos que residen en geriátricos.



¿Cuándo empieza la depresión -o cuándo hay más chances de que comience-?

"La media de la edad de inicio para el trastorno depresivo mayor se sitúa alrededor de los 40 años, ya que en el 50% de los pacientes, el trastorno se inicia entre los 20 y los 50 años", indica el Dr. Alexis Mussa. Sin embargo, es posible que comience durante la infancia o en la vejez. Es importante aclarar que el consumo de alcohol y otras sustancias en menores de 20 años podría estar relacionado con el aumento de la incidencia de la depresión en este grupo de personas.



Los criterios para diagnosticar la depresión son diversos, ya que los pacientes no siempre reaccionan igual ante esta patología.



Para que una persona sea diagnosticada con esta enfermedad debe estar deprimida la mayor parte del día casi todos los días.



Además, debe sentir una disminución acentuada del interés o placer por todas -o la mayoría- de las actividades.



También es común que tenga un adelgazamiento significativo sin dieta, aumento de peso o variaciones en el apetito.



El insomnio o la hipersomnia se encuentran entre los factores necesarios para detectar depresión en un paciente.



La agitación o retardo psicomotor casi todos los días, así como la astenia o menor energía la mayoría de los días, se suelen identificar como síntomas de depresión.



Es común que la persona se sienta inútil o excesivamente culpable de manera constante.



La disminución de la capacidad de pensar o concentrarse, o la indecisión, también pueden aparecer en una persona deprimida. Este problema se combina, en general, con ideas recurrentes de muerte (no sólo miedo a morir), ideación suicida recurrente sin un plan específico o intento de suicidio o plan específico para cometerlo.



Todos los síntomas mencionados "producen deterioro o perturbación relevante de las actividades sociales, ocupacionales y funcionales importantes", asegura el psiquiatra de Medicus. Además, es necesario tener en cuenta que no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o enfermedad médica. Asimismo, en la mayoría de los casos persisten más de 2 meses y presentan un deterioro funcional acentuado.



Por último, cabe mencionar que para que una persona sea diagnosticada con depresión debe presentar al menos 5 -o más- de los síntomas mencionados, y que el humor depresivo o la pérdida de interés en las actividades son excluyentes para el diagnóstico.



MEDICUS TE INVITA: Seminario sobre depresión, a cargo del Dr. Alexis Mussa. Miércoles 26 de junio, 18 hs. Centro Medicus de Salud Mental, Juncal 2184, CABA