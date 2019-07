Markus Gabriel, el filósofo que explica qué se esconde detrás de la inteligencia artificial

En su tesis, el alemán propone pensar esta nueva tecnología desde otra perspectiva, no tan benevolente y un poco más realista

Está claro que la inteligencia humana es difícil de definir. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Por qué hay personas "más inteligentes" que otras? ¿Con qué criterio lo son? Todas preguntas válidas, que azotan a una gran cantidad de hombres y mujeres alrededor del mundo y que, en muchos casos, permanecen sin respuesta.



Distintas disciplinas han tratado de elaborar una definición, que sea completa, que sea abarcativa y que permita realmente conocer en profundidad qué es la inteligencia de los hombres. A pesar de eso, todavía las ciencias no han llegado a una descripción conjunta e interdisciplinaria que defina a la inteligencia humana de manera unánime.



Aún sin comprender su propio cerebro y su propia inteligencia, la ambición de los hombres y mujeres los llevó a diseñar lo que hoy se conoce como inteligencia artificial, que se utiliza a través de infinitos dispositivos y plataformas. Tal como era esperable, vuelven a surgir preguntas como qué es, cómo funciona, o si realmente piensa. Aquí encuentra su punto de partida una de las tesis de Markus Gabriel, un joven filósofo alemán, actualmente presente en la Argentina con motivo de la Noche de la Filosofía y otros eventos de difusión científica.



Con una soltura admirable al momento de explicar temas tan complejos, y con polémicas afirmaciones que dejan perplejo a su público, Gabriel aterrizó en Argentina. Invitado por la Embajada de Alemania en colaboración con Fundación Medifé y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), ya ha sido protagonista de algunas charlas y todavía tiene días por delante. Su llegada trajo, además, otra novedad: la aparición de sus tres libros a nivel local. De esta manera, a partir de este momento se pueden conseguir cualquiera de sus obras -Por qué el mundo no existe, Yo no soy mi cerebro y El sentido del pensamiento- en las librerías porteñas y de otras ciudades argentinas.

Markus Gabriel, en plena disertación

Te puede interesar Por qué Francia recomienda dejar de financiar la homeopatía



Con sus jóvenes 38 años ya está a cargo de la cátedra de Epistemología y de la de Filosofía Moderna y Contemporánea. Además, es director, en la misma institución académica, del Centro Internacional de Filosofía.



Desde esa posición intenta trazar una nueva línea dentro de la Filosofía como ciencia, conocida como Nuevo Realismo. A su vez, en el marco de esta disruptiva corriente articula un concepto que impacta directamente en eso que hoy se conoce como inteligencia artificial. El "externalismo biológico", así lo llama Gabriel, es un aspecto de su tesis que señala que, en esencia, la inteligencia artificial no es tal cosa. ¿Por qué? Porque no puede pensar por sí misma, no "tiene la capacidad de resolver problemas dados en un tiempo determinado", tal como asegura Gabriel que sí puede hacer el humano. Sin embargo, sí lo es en el sentido de que constituye "un modelo de pensamiento de la inteligencia humana", según afirmó el joven filósofo en una conferencia que tuvo lugar en el Centro Cultural de la Ciencia.

Te puede interesar Guerras en el mundo: se publicó el primer manual para tratar heridas por explosivos

A sala llena, Markus Gabriel expuso su tesis acerca de la inteligencia artificial



A partir de estas afirmaciones el catedrático alemán llega a una contundente conclusión: "nunca habrá una inteligencia artificial universal que en su pensar sea indiferenciable de la inteligencia humana bajo todos sus aspectos". Así, se posiciona en contra de muchas de las corrientes que abrazan los avances tecnológicos y los ven como el futuro de la humanidad.



¿Se opone, entonces, a los sistemas de inteligencia artificial? Por supuesto que no, ya que considera que tiene un fuerte potencial. Ese potencial, según Gabriel, "no radica en el hecho de que sistemas no humanos de procesamiento de datos nos superen y nos subyuguen como en el caso de Terminator o películas más recientes como Matrix Hery Transcendence". Por en contrario, se encuentra "en los efectos de retroalimentación que surgen entre ambos".



El autor explica, además, el motivo por el que suele haber poca literatura filosófica en relación a estos temas. Así, señala que "no se suele discutir mucho sobre este punto porque la tecnología de la información produce la impresión de elevarnos por encima de nuestra existencia material". Y eso a muchos hombres y mujeres actuales, que viven el mundo de hoy, les gusta y mucho.