¿Qué es el fentanilo, la droga que causó miles de muertes en Estados Unidos?

Si bien es un analgésico de la familia de los opioides, es mucho más potente que la morfina y genera una dependencia más fuerte

La mayoría de las personas actualmente sabe qué es la morfina, aunque más no sea por haber escuchado de ella en películas o series de televisión. Esta droga forma parte de la familia que se conoce como opioide, es decir, aquellas que derivan del opio y tienen efectos similares en el paciente.



El fentanilo también se encuentra dentro de este grupo; se trata de una droga que se utiliza por sus efectos anelgésicos y anestésicos. Sin embargo, es necesario hacer una aclaración, que la diferencia sustancialmente de la morfina: tiene una potencia superior y, según informó Infobae, en Estados Unidos causó 72 mil muertes durante el 2018.



Por su parte, en Argentina, la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) emitieron una alerta en la principal entrada al país: el aeropuerto internacional de Ezeiza, para evitar el ingreso ilegal de esta droga, según la información difundida por ese medio.



Cabe destacar que a nivel local la droga solo está presente en hospitales y centros de salud. Esto Implica que no se puede conseguir en farmacias comunes, por lo que el acceso que la población tiene a ella es restringido.



El principal problema de este fármaco es que tiene la capacidad de generar una rápida dependencia en el caso de que se lo utilice de manera inadecuada y sin control médico. La mala utilización puede provocar intoxicación aguda, que pone en riesgo la vida de la persona -ahondó-. Es una medicación que mal utilizada también se inyecta y puede provocar un cuadro de depresión del sensorio y llevar al coma, depresión respiratoria, que puede llevar al paro cardiorrespiratorio y claramente provocar la muerte o poner en riesgo la vida de la persona". Es por eso que, al menos a nivel local, se lo mantiene en ámbitos cerrados y no se lo abre al público.



El fentanilo genera una gran dependencia física, lo que hace que en muy poco tiempo la persona esté incapacitada de suspender su consumo; así, como con cualquier otra droga, lleva a una búsqueda desesperada de la sustancia para poder satisfacer la necesidad que el cuerpo le impone, al mejor estilo de lo que ocurre con la heroína, que también es un opioide.



En el último tiempo el mercado empezó a poblarse de una gran producción de este medicamento por parte de China, según las noticias difundidas hasta el momento. Esto hace que se abastezca fácilmente el mercado ilegal de fentanilo y es eso lo que se busca evitar. Por eso, las autoridades argentinas han emitido el alerta mencionado anteriormente.

El objetivo es, además, evitar llegar a la situación que actualmente vive Estados Unidos, donde en 2018 murieron 72 mil personas por su mala utilización.



Es importante destacar que un especialista en el tema, el Dr. Carlos Damin, en diálogo con Infobae, trajo tranquilidad respecto de este tema. En este sentido, aseguró que "en la Argentina, el uso legal del fentanilo es muy viejo y está absolutamente controlado y la verdad es que no es un problema en el país". Además, agregó que "es una sustancia muy utilizada, necesaria y que hasta el momento no nos generó ningún problema. No tenemos consumidores por fuera de la utilización médica".