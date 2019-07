Francia, contundente con la medicina homeopática: tiene la misma efectividad que placebo

En el país europeo la seguridad social dejará de cubrir los productos homeopáticos a partir de 2021 por considerar que no tiene la eficacia adecuada

Este martes, la ministra francesa de la Salud, Agnès Buzyn, anunció que la seguridad social de dicho país dejaría de cubrir los productos homeopáticos a partir de 2021. Esta medida tiene su fundamento en una recomendación del organismo oficial de control sanitario, que había considerado que estos no presentaban evidencias de una "eficacia suficiente".

Te puede interesar Ya no solo es TOC: qué es el espectro obsesivo-compulsivo y qué patologías agrupa

La medida se aplicará de manera gradual, ya que se disminuirá el nivel de reembolso a partir del 1° de enero del próximo año y, a partir de 2021, se quitará por completo el reembolso, precisamente debido a la falta de eficacia demostrada de estos tratamientos.



Cabe destacar que la ministra ha decidido seguir la recomendación emitida en junio por la Alta Autoridad para la Salud (HAS, por sus siglas en francés) en un tema de sociedad que divide a la sociedad francesa entre escépticos y autoridades sanitarias y consumidores y la industria por otro. Los tres laboratorios afectados, Boiron, Lehning y Weleda, advirtieron al gobierno acerca de las consecuencias económicas, según ellos desastrosa, de tal decisión.



En una entrevista con el medio local Le Parisies, la titular de la cartera de Salud asegutó: "siempre dije que seguiría el consejo del HAS, he decidido, por lo tanto, iniciar el procedimiento de la exclusión total de la lista". Además, aclaró que la HAS "acaba de entregar una evaluación independiente y estima, tras el análisis de 800 estudios sobre el beneficio para los pacientes, que estos gránulos tienen una eficacia equivalente a un placebo".



Buzyn prevé un "período de transición" de un año, el cual le permitirá "acompañar a los pacientes" y "dejar también tiempo para que los industriales se organicen".

"A partir del 1 de enero de 2020, por lo tanto, estamos implementando un año de reembolso intermedio del 15%, frente al 30% del año anterior", dice.



El año pasado, este tipo de tratamiento costó 126,8 millones de euros al Seguro de Salud – o 18 euros a siete millones de franceses. En un primer dictamen emitido en mayo y luego en sus conclusiones publicado el 28 de junio, la HAS ha identificado una "eficacia insuficiente" de los gránulos homeopáticos y, por lo tanto, recomendó que se pusiera fin al reembolso.

Poco antes del anuncio oficial de Agnes Buzyn, los laboratorios Boiron, líderes mundiales del sector, han publicado una declaración denunciando una decisión que consideran "incomprensible con respecto a las ventajas de esta terapia" e "incoherente".



El fabricante estima en 1.000 el número de puestos de trabajo "directos" afectados por esta decisión y cerca del 70% de la cuota de mercado de su actividad en relación con los medicamentos reembolsables – para un volumen de negocios de 358,55 millones en 2018.



Quienes defienden la homeopatía en Francia han lanzado una petición en internet, apoyada por los laboratorios afectados, y reivindican 1,2 millones de firmas.