Implantes mamarios en la mira: retiran una marca vinculada a un tipo de cáncer

La firma Allergan, dueña de las prótesis Biocell, anunció que los quitará voluntariamente de la venta en todo el mundo

Este miércoles, la empresa Allergan hizo un anuncio impactante. La compañía comunicó este miércoles que retirará de manera voluntaria los implantes mamarios texturizados "Biocell" y de los expansores de tejido. La medida, que es de alcance mundial, fue tomada "como precaución", luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA, por sus iniciales en inglés) alertara sobre su incidencia en un raro tipo de cáncer: el linfoma de células grandes anaplásico.



Según esta institución, se notificaron 573 casos y 33 muertes por ese tipo de cáncer, y 481 de los casos se han atribuido claramente a los implantes de Allergan. Además, de esas 33 muertes, el tipo de implante era conocido en 13 casos, y en 12 de esos casos fue fabricado por Allergan, aseguró la FDA aseguró según los datos que había recopilado.



Los productos alcanzados por esta medida no son solo las prótesis, sino que se trata de todo el kit Biocell, que incluye: implantes mamarios Natrelle con solución salina, implantes Natrelle rellenos de silicona, implantes Natrelle Inspira rellenos de silicona e implantes mamarios Natrelle 410 de forma anatómica altamente cohesiva. Cabe destacar que también se retirarán los expansores de tejidos utilizados por los pacientes antes del aumento o reconstrucción de los senos, incluidos Natrelle 133 Plus Tissue Expander y Natrelle 133 Tissue Expander con suturas.



De acuerdo a las afirmaciones de la compañía en un comunicado, "los implantes mamarios texturados rellenos de solución salina y silicona y los expansores de tejido Biocell ya no se distribuirán ni venderán en ningún mercado en el que estén disponibles actualmente. Con efecto inmediato, los profesionales sanitarios no deben seguir implantando implantes mamarios texturados Biocell ni expansores de tejido, y los productos no utilizados deben devolverse a Allergan".



Pero, ¡atención!: Allergan también explicó que ni la FDA ni otras agencias han recomendado la extracción o el reemplazo de esos implantes mamarios en pacientes asintomáticas. "La seguridad del paciente es una prioridad para Allergan. Se aconseja a los pacientes que hablen con su cirujano plástico sobre los riesgos y beneficios de su tipo de implante en caso de que tengan alguna duda", manifiestan.



El tipo de cáncer del que se habla en relación a estas prótesis es un linfoma anaplásico de células grandes. Es importante aclarar que no se trata de un cáncer de mama, aunque sí se desarrolla en el tejido alrededor del implante. En la mayoría de los casos, la extirpación del implante y el tejido cicatricial alrededor del mismo curan el cáncer, pero si no se detecta a tiempo, puede provocar metástasis y tener un impacto mayor en la salud del paciente.



Es importante tener en cuenta que esta enfermedad apareció en mujeres que recibieron implantes para la ampliación cosmética de los senos y en mujeres que los recibieron para la reconstrucción después de la mastectomía por cáncer de mama.



Al igual que cualquier patología, provoca una serie de síntomas que contribuyen a su diagnóstico.



La manifestación principal del linfoma suele ser la hinchazón y la acumulación de líquido alrededor del implante. En caso de que aparezcan estos síntomas, es necesario consultar a un especialista de manera rápida.



¿Cuál es la situación en Argentina?

A nivel local, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió un comunicado en abril pasado. En aquel momento, el ente de control afirmó: "respecto a la aparición de casos de Linfoma Anaplásico de Células Grandes (LACG) en pacientes con implantes mamarios, [...] esta Administración se encuentra monitoreando la situación y el comportamiento de los productos cuestionados".



Además, informó que "luego de evaluar la información disponible, no se puede establecer fehacientemente la causa originante del linfoma. Entre los posibles causantes, se mencionan los implantes con superficie texturada/rugosa y/o con superficie recubierta de poliuretano, la base genética de las personas o una posible contaminación".



Por eso, hasta entonces, ANMAT no había "ordenado el retiro de los implantes del mercado, en concordancia con las medidas adoptadas por las Agencias Reguladoras Europeas (a excepción de Francia), la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos y, entre otras, la Therapeutic Goods Administration (TGA) de Australia". Sin embargo, recientemente ha sido la misma empresa quien indicó la retirada del mercado de estos productos en todo el mundo, inclusive en Argentina.



En relación a quienes tienen implantes colocados, ANMAT indicó que "deben continuar con los controles médicos habituales y, en caso de experimentar algún efecto o problema no esperado (como aumento brusco del volumen de la mama, contractura capsular, ulceración, nódulo/masa, inflamación, dolor o alteraciones dermatológicas localizadas), deberán acudir a su médico para la revisión y evaluación de la situación. No obstante, este tipo de linfoma asociado a implantes mamarios es una enfermedad poco frecuente".