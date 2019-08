Denuncias por faltantes: Salud aseguró que habrá medicamentos para VIH en todo el país

Después de la denuncia de la Fundación Grupo Efecto Positivo, la Secretaría Salud emitió un comunicado en el que afirma garantizar los tratamientos

Días atrás, las denuncias por faltantes de medicamentos contra el VIH coparon gran parte de la atención. Desde la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) difundieron un informe que ponía en foco el dos aspectos. Por un lado, en que se había terminado el stock de tres tipos de medicación en los meses de mayo y junio. Por otro, que de uno de ellos no se había abierto una licitación para la compra.



Ante esta información, la Secretaría de Gobierno de Salud -ex ministerio- difundió un comunicado con una versión diferente. "Ante versiones sobre supuestos faltantes de drogas antiretrovirales para el tratamiento de pacientes con VIH, la Secretaría de Gobierno de Salud aclaró que tanto el presupuesto como los tratamientos están garantizados", asegura el documento oficial.



Sin embargo, hace una aclaración: "sólo en el caso de una combinación de drogas (Darunavir 800/Ritonavir 100 mg) se registró una disminución en el stock en algunas jurisdicciones. A partir del próximo lunes, se distribuirá esta combinación de drogas a todas las provincias". Es importante tener en cuenta que desde Salud aclaran que actualmente son 9000 personas se encuentran bajo tratamiento con la asociación de drogas Darunavir 800/Ritonavir 100 mg". Asimismo, mencionan que "el consumo de dichas drogas se ha incrementado considerablemente en estas últimas semanas en relación a nuevas recomendaciones nacionales e internacionales. Debido al aumento de la demanda, se registró una disminución del stock en algunas jurisdicciones".



¿Cuánto va a durar? La Secretaría indica que "la compra de Darunavir 800/Ritonavir 100 cubrirá a todos los pacientes hasta julio de 2020".



En relación a la asociación de drogas Darunavir 600/Ritonavir 100 mg, Salud asegura que se está distribuyendo con normalidad y se cuenta con stock de esta formulación y que no se han registrado faltantes.



Asimismo, la droga Efavirenz 600 mg se está distribuyendo con normalidad y con el stock actual se cubre hasta junio de 2020.



Por último, "la asociación de Tenofovir 300 mg/Emtricitabina 200 mg/Efavirenz 600 mg (se trata de un coformulado de tres drogas que se toman en un solo comprimido), actualmente está siendo cubierto con un comprimido de Tenofovir 300 mg/Emtricitabina 200 mg y un comprimido de Efavirenz 600 mg. Es decir, el paciente pasa de tomar un comprimido a dos comprimidos sin presentarse interrupciones de tratamiento".



Aunque no estaban en la denuncia original de la Fundación GEP, el organismo oficial aclara que "d las drogas Atazanavir 200 mg, Atazanavir 300 mg, Etravirina 200 mg, Lamivudina 150 mg, lamivudina 150 mg/Zidovuvidna 300 mg/Nevirapina 200 mg, lamivudina 150 mg/Zidovudina 300 mg, Tenofovir 300 mg/Emtricitabina 200 mg, Zidovudina jbe 240 ml, Maraviroc 150 mg y 300 mg y Raltegravir 100 y 400 mg no presentan faltantes".