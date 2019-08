Atención cuando vas a la farmacia: se prohibió la venta de dos medicamentos

Este lunes la ANMAT informó el retiro de un lote de medicamentos y la falsificación de otro; la información fue publicada en su web oficial

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica -ANMAT- informó este lunes que, a su requerimiento, la firma HLB PHARMA GROUP SA ha iniciado el retiro del mercado de un lote del producto "OMEPRASEC / OMEPRAZOL 20 mg – Cápsulas duras – Envase conteniendo 100 blisters x 15 unidades - Certificado N° 38740". El lote en cuestión es el codificado como C13202, con vencimiento 02/2022.



Se trata de un medicamento que se suele indicar para el tratamiento de la úlcera duodenal y gástrica.



"La medida fue adoptada luego de detectarse que el lote fue elaborado con una composición y tamaño no aprobados por la autoridad sanitaria, y liberado con control de calidad deficiente", asegura la información oficial.



Por otro lado, es importante destacar que ANMAT "se encuentra realizando el seguimiento del retiro del mercado, y recomienda a la población que se abstenga de utilizar las unidades correspondientes a la partida detallada".



Además, la ANMAT detectó una irregularidad en otro medicamento. A partir de la publicación en su página web, se pudo saber que identificó una serie de unidades falsificadas del producto KEYTRUDA (pembrolizumab 100 mg/4ml) Lote 8302605A01 en un establecimiento asistencial de la provincia de Chaco.



Es importante aclarar que las unidades falsificadas poseen los precintos de seguridad de los estuches secundarios (cajas) violados; con cinta adhesiva transparente sobre estos o pegados con pegamento y no poseen etiquetas de trazabilidad. La tapa plástica del vial (envase primario) tiene la inscripción "Flip off" en relieve, mientras que la unidad original no tiene inscripciones.



La ANMAT alertó, además, que "al desconocerse las condiciones en las que fueron manipulados, se recomienda, en caso de poseer alguno de los productos con las características mencionadas, no aplicarlo y ponerse en contacto con ANMAT Responde al 0-800-333-1234 de lunes a viernes de 8 a 20 horas y sábados, domingos y feriados de 10 a 18 hs".